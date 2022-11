Trump verklagt den Ausschuss vom 6. Januar, um die Vorladung für Zeugenaussagen und Dokumente zu blockieren

CNN

Der frühere Präsident Donald Trump hat den Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses am 6. Januar 2021 verklagt, um seine Vorladung für Dokumente und seine Zeugenaussage anzufechten, wie aus Akten bei einem Bundesgericht in Florida hervorgeht.

Ein Sprecher des Ausschusses vom 6. Januar lehnte eine Stellungnahme ab.

Trumps Anwalt David Warrington sagte in einer Erklärung, dass „langjährige Präzedenzfälle und Praktiken behaupten, dass die Gewaltenteilung es dem Kongress verbietet, einen Präsidenten zu zwingen, vor ihm auszusagen“.

„Nachdem das J6-Komitee die beispiellose Handlung unternommen hat, Präsident Trump am Montag, dem 14. November, zu einer Aussage erscheinen zu lassen, hat er sich in gutem Glauben mit dem Komitee zusammengetan, um diese Bedenken im Einklang mit den Vorrechten der Exekutive und der Gewaltenteilung zu lösen, aber dies Das Partisanenkomitee besteht darauf, einen politischen Weg einzuschlagen, und lässt Präsident Trump keine andere Wahl, als die dritte Gewalt, die Justiz, in diesen Streit zwischen Exekutive und Legislative einzubeziehen“, fuhr Warrington fort.

