2 uur: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het besluit van het Oekraïense staatshoofd Wolodymyr Selenskyj verworpen om een ​​‘deal’ ten behoeve van de Oekraïne-Krieges af te wijzen. „Wir geben weiterhin een Milliarden von Dollar an einen Mann, der sich weigeren, een Deal zu schließen, Selenskyj“, zei de Republikaner am Mittwoch bij Wahlkampfveranstaltung in Bundesstaat North Carolina.

„Jedes Mal, toen we in ons land 60 miljard dollar hebben uitgegeven,“ zei Trump. Selenskyj zei „de waarden van de grote samenleving van de wereld“. Als je het vraagt, is Oekraïne nu compleet. „Het land is helemaal gelukkig“, zei de voormalige president.

1.36 uur: De Amerikaanse minister Antony Blinken heeft nieuwe militaire steun voor Oekraïne aangekondigd ter waarde van 375 miljoen dollar (ongeveer 337 euro). „De Verenigde Staten staan ​​achter de verdediging van Oekraïne tegen de brute agressie van Rusland“, aldus Blinken op woensdag. Washington werd de nieuwe Hilfe „zo snel wie zich kan voorbereiden“, was er een hint.

Het nieuwe pakket voor „munitie en verdediging“ voor het Amerikaanse artilleriesysteem, evenals militaire en artillerie-eenheden, gepantserde en lichte artillerievoertuigen, kleine wapens en „pantserleger“, erläuterte Blinken. Washington is de grootste Unterstützer Kiews im Krieg gegen Moskau. Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 heeft de VS van Oekraïne 175 miljard dollar uitgegeven aan militaire en economische veiligheid.