Moms for Liberty wurde im Januar 2021 von drei Frauen aus Florida gegründet: den Schulvorstandsmitgliedern Tina Descovich, Tiffany Justice und Bridget Ziegler, der von DeSantis unterstützten Vorsitzenden des Sarasota County School Board und Ehefrau des GOP-Vorsitzenden von Florida, Christian Ziegler. Aber während ihres kurzen Bestehens hat die Gruppe rechte Politik und kostenlose Werbung im Wert von mehreren Millionen Dollar in eine massive landesweite Kampagne für Elternstimmen gesteckt, von der die Republikaner hoffen, dass sie den Erfolg der Partei vor den Wahlen 2024 steigern wird.

Moms for Liberty verfügt über 285 Ortsverbände in 45 Bundesstaaten und über 115.000 Mitglieder. Sie pflegte eine frühe, prägende Beziehung zum Gouverneur von Florida, während ihre Unterstützer heftigen Widerstand gegen Bibliotheksbücher und Lehrpläne im Klassenzimmer leisteten, die Rasse, Geschlecht und Sexualität thematisierten. Die Gruppe hat auch berichtet, dass sie über ein unklares Spendernetzwerk ein kleines Vermögen gesammelt habe.

Und der Aufstieg von Moms for Liberty in der konservativen Bildungsbewegung – neu belebt durch pandemiebedingte Schulschließungen und staatliche Auseinandersetzungen um eine geschlechtergerechte Betreuung – hat dazu geführt, dass Liberale in umkämpften Regionen um die Verteidigung ihrer Sitze im Schulvorstand ringen, wo sie Gefahr laufen, gegen eine Organisation zu verlieren, die zu den Republikanern aufgestiegen ist Ruhm.

Dazu gehören Philadelphia und die umliegenden Gemeinden der Stadt.

„Als wir Moms for Liberty gründeten, gab es Leute, die uns sagten: ‚Du musst dich nur auf die roten Staaten konzentrieren‘“, sagte Justice, einer der Mitbegründer, in einem Interview. „Wenn wir nicht bereit sind, die Sterne von der Flagge zu nehmen, sollten wir besser anfangen, für jeden Staat in diesem Land zu kämpfen.“

Eine „mächtige Kraft“

Trump ist der Hauptredner am Freitag. Auch der frühere Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, und der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy stehen am Wochenende auf dem Programm. Sie alle sind hier, um die Energie konservativer Frauen zu nutzen, nachdem der Oberste Gerichtshof letztes Jahr das Bundesrecht auf Abtreibung aufgehoben hat und republikanisch geführte Parlamente die Gesetze zu Kindern und öffentlicher Bildung überarbeitet haben.

„Was wir in den letzten Jahren überall im Land gesehen haben, hat die mächtigste politische Kraft in diesem Land erweckt: Mama Bears“, sagte DeSantis am Freitag vor einer Menge von Hunderten Unterstützern. „Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Und ich glaube, wenn wir es richtig machen, wird 2024 das Jahr sein, in dem die Eltern im ganzen Land endlich zurückschlagen.“

Moms for Liberty werde keinen Präsidentschaftskandidaten unterstützen, erklärten die Gründer. Aber der Vorsitzende der Republikanischen Partei Floridas glaubt, dass die Organisation genug Einfluss hat, um diese Entscheidung unnötig zu machen.

„Das Erscheinen dieser Jungs bei ihrer Konferenz zeigt, was sie bereits erreicht haben“, sagte Ziegler über die Auftritte der Kandidaten am Wochenende. „Sie können zu einem Treffen mit Präsident Trump gehen, wann immer sie wollen. Sie können sich mit DeSantis, Haley oder jedem dieser Typen treffen. … Wenn Sie bereits Einfluss haben und bereits Zugriff haben und Änderungen vornehmen können, worum geht es dann?“

All dies hat viele Kritiker auf sich gezogen.

Donald Trump, Ron DeSantis (im Bild) und drei weitere republikanische Kandidaten für das Weiße Haus erweisen Amerikas neuesten Kulturkämpfern ihren Respekt – während Polizei und Stahlbarrikaden Demonstranten den Zutritt verwehren. | Michael M. Santiago/Getty Images

Anfang Juni erhob das Southern Poverty Law Center, eine linksgerichtete Bürgerrechtsorganisation, Klage DeSantis hat Dutzende Migranten quer durch das Land geflogen, bezeichnete Moms for Liberty als „extremistische Anti-Regierungs-Gruppe“. Eine Moms for Liberty-Gruppe in Indiana entschuldigte sich später im Monat, nachdem sie Hitler in einem Newsletter zitiert hatte.

Diese Woche forderte die American Historical Association das Museum of the American Revolution in Philadelphia auf, eine Versammlung von Moms for Liberty abzusagen, und sagte, die Gruppe habe „mit ihren Versuchen, Lehrer zum Schweigen zu bringen und zu schikanieren, anstatt sich an legitimen Kontroversen zu beteiligen, eine Grenze überschritten.“

Die Gegner von Moms for Liberty sagen, dass die Reichweite der Gruppe begrenzt sei und es den Liberalen ermögliche, bei den Schulvorstandswahlen mit geringer Beteiligung, die der Organisation im Jahr 2022 und Anfang dieses Jahres neue Bedeutung verschafften, gegen Buchverbote, Anti-LGBTQ-Rhetorik und die neu spaltende Bildungspolitik zu kämpfen.

„Moms for Liberty ist eher eine ‚Gras-Spitzen‘-Organisation, da es sich um eine gut finanzierte lautstarke Minderheit von Müttern in Amerika handelt. Die Mehrheit der Mütter und Menschen in Amerika unterstützt Buchverbote, Ausgrenzung und Hass nicht“, sagte Kristin Rowe-Finkbeiner, Geschäftsführerin der progressiven Interessenvertretung MomsRising, in einem Interview. „Es ist nicht in Ordnung, unsere Schulkinder, unsere Schulen und unsere Familien als politische Fußballer zu benutzen“, sagte sie.

Ein neuer „Rettet unsere Schulbehörden“ Die Initiative des Progressive Change Campaign Committee soll auch als liberaler Versuch dienen, einen nationalen Schulvorstand zu erstellen.

„Unsere Ziele sind größtenteils umkämpfte Staaten“, sagte Hannah Riddle, Leiterin der Kandidatendienste des PCCC, gegenüber POLITICO. „Im Jahr 2023 wird Pennsylvania ein großer Schwerpunkt für uns sein“, fügte sie hinzu. „Diese Themen werden die Menschen zur Wahl treiben.“

Der große Cashflow der Mütter

Das Wachstum von Moms for Liberty ging einher mit einer Zunahme kämpferischer Schulvorstandssitzungen während der Pandemie.

Im September 2021 forderte die National School Boards Association Präsident Joe Biden auf, die Bundesbehörden zu veranlassen, „Drohungen und Gewalttaten“ gegen Schulbeamte bei Treffen zu stoppen, die von öffentlichen Protesten gegen Maskenpflicht, kritische Rassentheorie und Transgender-Schülerpolitik geprägt waren.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland wies daraufhin die Strafverfolgungsbehörden des Bundes an, sich mit örtlichen Führungskräften zusammenzutun, um gegen den „beunruhigenden Anstieg“ von Einschüchterungen und gewalttätigen Drohungen gegen Pädagogen und Vorstandsmitglieder vorzugehen, wie der oberste Staatsanwalt des Landes es nannte. Zwei Wochen nach Garlands Anweisung registrierte Moms for Liberty drei politische Aktionskomitees bei der Federal Elections Commission.

Wenn es um Geld geht, verwendet der nationale Hub von Moms for Liberty eine Steuerstruktur, die es ihm ermöglicht, ohne öffentliche Offenlegung der Spender zu operieren. Aber die Konferenzsponsorings der Gruppe, Offenlegungen zur Finanzierung staatlicher Kampagnen, verfügbare Steuerunterlagen und Einreichungen anderer gemeinnütziger Organisationen bieten einige Hinweise auf ihre Unterstützer und Einnahmen.

Laut den von Descovich unterzeichneten Steuerunterlagen meldete Moms for Liberty im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 370.029 US-Dollar. Mehr als 250.000 US-Dollar dieses Geldes stammten aus Beiträgen und Zuschüssen.

Die Organisation verfügt außerdem über ein politisches Aktionskomitee in Florida, dessen Spenden im vergangenen Jahr fast vollständig in Höhe von rund 50.000 US-Dollar von der Erbin eines Lebensmittelgeschäfts finanziert wurden im Zusammenhang mit dem Aufstand vom 6. Januar. Den neuesten verfügbaren Bundesunterlagen zufolge haben die drei nationalen politischen Aktionskomitees von Moms for Liberty bisher nur wenige Ausgaben und Beiträge gemeldet.

Event-Sponsoring ist ein weiterer Fundraising-Kanal. Zu den Hauptsponsoren der Zusammenkunft in dieser Woche zählen die konservative Heritage Foundation, das Leadership Institute und Patriot Mobile, ein konservativer Mobilfunkanbieter mit Sitz in Texas.

Das American Principles Project und die gemeinnützige Organisation Advancing American Freedom des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mike Pence werden ebenfalls als untergeordnete Unterstützer aufgeführt, obwohl Pence nicht an der Veranstaltung teilnahm. Sponsoringpakete für die diesjährige Veranstaltung kosten zwischen 1.000 und 100.000 US-Dollar.

Descovich und Justice lehnten es ab, Fragen zu den Bargeldbeständen zu beantworten, die ihren politischen Aktionskomitees derzeit zur Verfügung stehen, und sagten, die Organisation werde alle im Gesetz festgelegten Berichtspflichten einhalten und habe über die in öffentlichen Berichten verfügbaren Informationen hinaus nichts hinzuzufügen .

„Wir glauben, dass unser Land in Schwierigkeiten steckt“, sagte Justice. „Wir werden alles tun, was wir können, um die Zukunft Amerikas für unsere Kinder zu schützen und zu sichern.“

Jessica Piper und Andrew Atterbury haben zu diesem Bericht beigetragen.