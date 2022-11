Trump und andere Republikaner zweifeln bereits an den Zwischenergebnissen

Washington

CNN

—



Der frühere Präsident Donald Trump hat am Dienstag in den sozialen Medien gepostet, um Zweifel an der Legitimität der Zwischenwahlen im kritischen Swing-Staat Pennsylvania zu äußern. „Jetzt geht das schon wieder los!“ er schrieb. „Manipulierte Wahl!“

Trumps angeblicher Beweis? Ein Artikel auf einer rechtsextremen Nachrichtenseite, der keine Manipulation zeigte. Vielmehr erweckte der Artikel grundlos Verdacht auf Briefwahldaten, die der Artikel nicht klar erklärte.

Im Jahr 2020 unternahmen Trump und seine Verbündeten lange Anstrengungen, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im Voraus zu diskreditieren, und verbrachten Monate damit, die Grundlagen für ihre falschen Behauptungen nach der Wahl zu legen, dass die Wahl gestohlen worden sei. Jetzt, in den Wochen vor dem Wahltag 2022, haben einige Republikaner eine ähnliche – und ähnlich unehrliche – Rhetorik eingesetzt.

Trump ist nicht der einzige Republikaner, der versucht, unbegründet Misstrauen gegenüber den Midterms in Pennsylvania zu schüren, einem Bundesstaat, der bestimmen könnte, welche Partei den US-Senat kontrolliert.

Nachdem der amtierende Wahlchef von Pennsylvania, Leigh Chapman, letzte Woche gegenüber NBC News sagte, dass es „Tage“ dauern könnte, bis die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, hat der republikanische Gouverneurskandidat Doug Mastriano, der wiederholt falsche Verschwörungstheorien über die Wahlen 2020 verbreitet hat, sagte in einer rechten Show, die von der liberalen Organisation Media Matters for America überwacht wird: „Das ist ein Versuch, das Problem zu lösen.“

Es ist nicht. Es braucht einfach Zeit, Stimmen zu zählen – insbesondere, wie Chapman feststellte, weil der von den Republikanern kontrollierte Gesetzgeber sich geweigert hat, ein unverbindliches Gesetz zu verabschieden, das es den Bezirken ermöglicht, vor dem Morgen des Wahltages mit der Bearbeitung von Briefwahlzetteln zu beginnen.

Aber andere prominente Republikaner legten nach. Senator Ted Cruz aus Texas twitterte einen Link zu einem Artikel über Chapmans Kommentare und hinzugefügt: „Warum brauchen nur blaue Städte der Demokraten Tage, um ihre Stimmen auszuzählen? Der Rest des Landes schafft es am Wahlabend.“

Abgesehen von der Tatsache, dass die großen Städte, die eher zu den Demokraten neigen, viel mehr Stimmen zu zählen haben als die kleinen ländlichen Bezirke, die eher zu den Republikanern neigen, ist Cruz‘ Behauptung schlichtweg falsch.

Bezirke aller Art im ganzen Land – einschließlich, wie PolitiFact feststellte, einige republikanische Bezirke im Bundesstaat Texas von Cruz – führen ihre Stimmenzählung in der Nacht der Wahl nicht durch. Tatsächlich ist es für viele Bezirke unmöglich, am Wahlabend endgültige Auszählungen zu haben.

Sogar einige der republikanischsten Staaten des Landes zählen Briefwahlen (oder in einigen Fällen speziell Briefwahlen aus Angehörige des Militärs und ausländische Bürger), die Tage nach dem Wahltag eintreffen, sofern sie bis zum Wahltag abgestempelt sind. Und einige Staaten, darunter einige von Republikanern geführte, geben den Wählern Tage nach dem Wahltag Zeit, Probleme mit ihren Unterschriften zu beheben oder den Identitätsnachweis zu erbringen, den sie am Wahltag nicht hatten.

Die amerikanischen Wahlbehörden geben am Wahlabend weder Gewinner noch offizielle Stimmenzahlen bekannt. Vielmehr erstellen die Medien inoffizielle Prognosen auf der Grundlage unvollständiger Daten.

Die gesundheitlichen Herausforderungen des demokratischen Kandidaten im Rennen um den Senat von Pennsylvania, Lt. Gov. John Fetterman, wurden auch genutzt, um vorbeugende Zweifel am möglichen Ergebnis zu äußern.

Nachdem Trump 2020 von Joe Biden besiegt worden war, bestanden einige rechte Persönlichkeiten darauf, dass die Wahl gestohlen worden sein muss, weil Biden ein so schlechter Kandidat war. Auf Fox letzte Woche, wie Media Matters feststellte, brachte Primetime-Moderator Tucker Carlson ein ähnliches Argument über das Rennen im Senat von Pennsylvania vor – er schlug vor, die Leute sollten einen Fetterman-Sieg nicht akzeptieren, da dies für einen Kandidaten, der Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit hatte, „offensichtlich absurd“ wäre Sprechen und auditive Verarbeitung seit einem Schlaganfall im Mai berechtigterweise vorherrschen.

Aber es wäre nichts Verdächtiges, wenn Fetterman in einem Bundesstaat gewinnen würde, den Biden im Jahr 2020 mit mehr als 80.000 Stimmen gewonnen hat. Fetterman hat in vielen (wenn auch nicht allen) Meinungsumfragen geführt – und Umfragen haben wiederholt ergeben, dass Pennsylvania Wähler sind sehe ihn weiterhin viel wohlwollender als sie seinen republikanischen Gegner Dr. Mehmet Oz sehen.

Die Stadt Detroit war, wie andere von Demokraten dominierte Städte mit einer großen schwarzen Bevölkerung, das Ziel falscher Verschwörungstheorien von 2020 von Trump und anderen. Und jetzt stellt der Republikaner, der als Wahlchef von Michigan kandidiert, bereits die Gültigkeit von Zehntausenden von Detroit-Stimmen im Jahr 2022 in Frage.

Weniger als zwei Wochen vor dem Wahltag reichte Kristina Karamo, eine Wahlleugnerin von 2020 und republikanische Kandidatin für das Amt des Außenministers von Michigan, eine Klage ein, in der sie ein Gericht aufforderte, die Verwendung von Briefwahlzetteln in Detroit zu „stoppen“, wenn sie nicht persönlich eingeholt wurden in einem Sekretariat abgeben und erklären, dass nur diejenigen Stimmzettel, die durch persönliche Anfragen erhalten wurden, bei dieser Wahl „gültig gewählt“ werden können. Dieser Antrag würde möglicherweise die Ablehnung von Tausenden von Stimmen bedeuten, die bereits von Einwohnern von Detroit legal abgegeben wurden – in einem Bundesstaat, dessen Verfassung den Einwohnern das Recht einräumt, Briefwahl per Post zu beantragen.

Karamos Anwalt hat den Antrag während der Schlussplädoyers am Freitag vage abgeschwächt, berichtete The Detroit News. Und andere prominente Republikaner haben es bisher getan hielten Abstand aus der Klage.

Nichtsdestotrotz bereitet die Klage Karamo, der in Meinungsumfragen hinterherhinkt, den Tisch, um die Legitimität einer Niederlage haltlos abzulehnen.

Andere republikanische Kandidaten haben vage angedeutet, dass die Demokraten am Wahltag oder während der Stimmenauszählung irgendwie betrügen könnten.

Der republikanische Senator Ron Johnson aus Wisconsin sagte Reportern diese Woche, dass „wir sehen werden, was passiert“, wenn es darum geht, die Ergebnisse seines Wiederwahlrennens zu akzeptieren, berichtete die Washington Post und fügte hinzu: „Ich meine, wird bei der Wahl etwas passieren Tag? Haben die Demokraten etwas im Ärmel?“

The Daily Beast berichtete, dass Blake Masters, der republikanische Senatskandidat in einem engen Rennen in Arizona, bei einer Veranstaltung im Oktober eine Geschichte darüber erzählte, dass er nicht beweisen kann, dass dies nicht stimmt, wenn er den demokratischen Amtsinhaber Mark Kelly mit 30.000 Stimmen schlägt Ihre namentlich nicht genannten Personen werden nicht nur „40.000“ für Kelly „finden“. Er erzählte eine ähnliche Geschichte bei einer Veranstaltung im Juni.

Es gibt keine Grundlage für die Annahme, dass Zehntausende von betrügerischen Stimmen zur Zählung eines Staates hinzugefügt werden könnten. Aber der Kommentar von Masters, wie Karamos Klage, erzielt die Wirkung vieler von Trumps Geschichten vor dem Wahltag im Jahr 2020: Die wichtigsten republikanischen Wähler misstrauen jedem Ergebnis, das nicht in ihre Richtung geht.