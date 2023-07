In der konzertähnlichen Atmosphäre – Tausende standen stundenlang und Dutzende erkrankten an der Julihitze – schien Trump das Teilnehmerfeld erneut in den Schatten zu stellen.

„Es waren fleißige Patrioten wie Sie, die dieses Land aufgebaut haben, und es sind fleißige Patrioten wie Sie, die unser Land retten werden“, sagte Trump der Menge, begleitet von einer dramatischen Musikuntermalung.

Eine schweißgebadete Frau hob ihren roten Gatorade in den Himmel und wiegte sich im Takt der Musik. Ein Mann im Rollstuhl zog sein Hemd aus, um der Hitze standzuhalten.

„2024 ist unser letzter Kampf“, fuhr Trump fort. „Unter unserer Führung werden die vergessenen Männer und Frauen nicht länger vergessen.“

Menschen aus den umliegenden Landkreisen und anderen Bundesstaaten strömten herbei, um einen Blick auf den zweimal angeklagten ehemaligen Präsidenten zu werfen, dessen Anwesenheit in der 3 Quadratmeilen großen Stadt Unternehmen lahmlegte und die kommunalen Ressourcen belastete. Trump nutzte das seit langem geplante jährliche Unabhängigkeitstagsfest der Stadt und kündigte die Kundgebung vor zwei Wochen an, nachdem Trumps Team – mit Hilfe von republikanischen gewählten Beamten im Bundesstaat – die Stadt davon überzeugt hatte, den Schließungen des Geheimdienstes rund um ihre Hauptgeschäftsstraße zuzustimmen.

Es war ein scharfer Kontrast zu der Veranstaltung, die DeSantis letzte Woche in South Carolina abhielt – eine eher verhaltene Angelegenheit, bei der er in einem Gemeindezentrum in North Augusta Fragen beantwortete.

In Pickens stellten die Verkäufer ihre Geschäfte Tage im Voraus auf, und die örtlichen Hausbesitzer versuchten, Parkplätze in ihren Vorgärten für 50 US-Dollar zu vermieten. Einige Teilnehmer schliefen über Nacht vor dem Eingangstor. Die Schlange am Einlass schlängelte sich am Samstag durch die Innenstadt, während die unternehmerisch denkenden Unternehmer Campingstühle, Mineralwasser und Hot Dogs feilboten. Kundgebungsteilnehmer rissen Pappkartons in Stücke, um daraus Fächer zu machen, und Trumps Wahlkampfteam brachte hektisch Paletten mit Wasser und Gatorade herum, um die Menge mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Als gegen 11 Uhr Trumps gebrandetes Flugzeug über uns hinwegflog, brach auf der Straße Jubel aus. Der Schulchor aus Greenville, der kürzlich daran gehindert wurde, die Nationalhymne in der Rotunde des US-Kapitols zu singen, trat auf. Sen. Lindsey Graham (RS.C.), der Trump unterstützt hat, wurde wiederholt von Buhrufen übertönt.

„Ich war offen“, sagte Tena Stark, eine gebürtige Pickenserin, die heute in Tennessee lebt, über ihre Überlegungen zum republikanischen Vorwahlfeld. „Aber ich habe mich jetzt entschieden. Ich habe das Gefühl, dass er der stärkste Mann für diesen Job ist.“

Ihr Ehemann Bruce sagte, Trump sei der Einzige gewesen, der ihn dazu bringen könne, vier Stunden zu reisen und um 4:45 Uhr morgens zu erscheinen, um in der Hitze zu einer Kundgebung zu stehen. Während er den Namen von DeSantis für einen Moment ignorierte, sagte er, dass ihm der Kandidat aus Florida gefiel, er meinte aber, dass DeSantis „mehr Zeit“ brauche, um sich auf das Amt des Präsidenten vorzubereiten.

Einen günstigeren Ort für seine Kundgebung hätte Trump kaum wählen können. Pickens County unterstützte Trump bei den Wahlen 2020 mehr als jeder andere Teil von South Carolina, wobei fast 75 Prozent der Stimmen an Trump gingen. Aber sein Auftritt hier war ein Schuss vor den Bug in einer kritischen Vorwahlsituation mit zwei einheimischen Konkurrenten.

Haley, die ehemalige Gouverneurin des Staates, und Scott, der aktuelle Junior-Senator, stehen unter besonders starkem Druck, in ihrem Heimatland gute Leistungen zu erbringen. Und im Gegensatz zu den anderen frühen Bundesstaaten – in denen Trump auch in den Umfragen dominiert – verfügt South Carolina über eine starke Unterstützung des Establishments für den ehemaligen Präsidenten. Er hat sich die Zustimmung des Gouverneurs, des hochrangigen Senators und dreier Kongressabgeordneter des Bundesstaates gesichert – etwas, wovon landesweite und bundesweit gewählte Republikaner in Iowa, New Hampshire und Nevada bisher Abstand genommen haben.

„Dieser Staat wählt Präsidenten aus“, sagte der ehemalige Vizegouverneur Andre Bauer, der auch Trump unterstützt hat, von der Bühne aus. „Wenn wir zusammenkommen und einer Person diese Art der Unterstützung zeigen, sagt das Bände über den späteren Kandidaten.“

Als Trump die Bühne betrat, begann sich die Menge bereits zu lichten, und es kam zu einer offensichtlichen Abwanderung seiner Anhänger, die Schatten, kalte Getränke und eine Pause von der glühenden Sonne brauchten.

Walter Ford, der die Main Street Pizzeria betreibt, versuchte zunächst, über Facebook Parkplätze in seinem Geschäft vorab zu verkaufen, und erwog, Pizza in Stücken an Passanten zu verkaufen, doch er gab schließlich auf und beschloss, „den Verlust hinzunehmen“, indem er schloss. Ford sagte, er sei nicht verärgert und nannte die Kundgebung ein „historisches Ereignis für unsere kleine Stadt“.

Es war auch eine große Störung. Der Polizeichef von Pickens sagte der Lokalzeitung, seine Beamten müssten „jeden Parkplatz in dieser Stadt“ untersuchen, um herauszufinden, wie sie die große Menschenmenge unterbringen könnten. Und vor allem rief Trump selbst letzte Woche den Pickens County Courier an, um der Wochenzeitung ein Exklusivinterview zu geben, in dem er Pickens als „meine Gegend“ bezeichnete.

„Das sind die Menschen, die ich liebe“, sagte Trump dem Reporter Jason Evans. „Wir werden einige Rekorde brechen. Wir werden sie gemeinsam brechen.“

Trump veranstaltete seine erste Rallye des Rennens 2024 im März in Waco, Texas, aber Trumps Rallye hier war seine erste in einem Staat, der sich frühzeitig für die Nominierung entschieden hatte, nachdem eine für Iowa im Mai geplante Rallye wegen Wetterbedenken in letzter Minute abgesagt wurde.

In seiner Ansprache am Samstag, auf die die regelmäßig stattfindenden Wochenendfeierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag und das Feuerwerk der Stadt folgen sollten, brachte Trump ausführlich seinen Unmut über mehrere gegen ihn anhängige Strafverfahren zum Ausdruck. Während er mehr als eine Stunde lang sprach, wetterte Trump gegen Präsident Joe Biden, während er DeSantis kurz kritisierte, was bei der Menge leichte Buhrufe hervorrief, als er DeSantis‘ Erfolg in der Landwirtschaft angriff.

Es war die jüngste einer Reihe aufwändiger Veranstaltungen am 4. Juli, an denen Trump in den letzten Jahren teilgenommen hat, wie etwa seiner Rede am Mount Rushmore im Jahr 2020 und seiner „Salute to America“-Veranstaltung in der National Mall im Jahr 2019, die ihn zum ersten machte Präsident wird dort in 68 Jahren eine Ansprache zum Unabhängigkeitstag halten.

Nate Leupp, der frühere Vorsitzende der Republikanischen Partei von Greenville County, sagte, die bloße Neugier auf die Logistik und darauf, wie Pickens die Veranstaltung auf die Beine stellen würde, habe einige Republikaner, die er kannte, zum Mitmachen veranlasst.

„Dieser Auftritt draußen in einer kleinen ländlichen Stadt hat das Interesse vieler Menschen geweckt“, sagte Leupp vor der Kundgebung. „Ich habe von vielen Leuten gehört, die nur aus diesem Grund gehen wollten.“