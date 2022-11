Trump tadelte über „inakzeptables“ Abendessen mit dem Holocaust leugnenden weißen Nationalisten Nick Fuentes

Der frühere US-Präsident Donald Trump sieht sich erneuter Aufmerksamkeit und Kritik ausgesetzt, weil er seit langem vor Bigotterie die Augen verschließt, nachdem er mit einem Holocaust leugnenden weißen Nationalisten und dem Rapper, der früher als Kanye West bekannt war, nur wenige Tage nach seinem dritten Wahlkampf für das Weiße Haus zu Abend gegessen hatte.

Trump aß am Dienstag in seinem Club Mar-a-Lago in Florida mit West, der jetzt als Ye bekannt ist, sowie mit Nick Fuentes, einem rechtsextremen Aktivisten, der seine Online-Plattform benutzt hat, um antisemitische und weiße nationalistische Rhetorik zu verbreiten.

Das Treffen wurde sofort von Trump-Kritikern und einigen Unterstützern kritisiert, darunter David Friedman, der als Trumps Botschafter in Israel diente.

„Für meinen Freund Donald Trump, du bist besser als das. Selbst ein gesellschaftlicher Besuch von einem Antisemiten wie Kanye West und menschlichem Abschaum wie Nick Fuentes ist inakzeptabel“, schrieb Friedman auf Twitter. „Ich fordere Sie auf, diese Penner rauszuwerfen, sie zu verleugnen und sie in den Mülleimer der Geschichte zu verbannen, wo sie hingehören.“

Am Samstag prangerte auch der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, ein potenzieller Präsidentschaftsrivale von 2024, den Antisemitismus an, ohne sich direkt auf das Abendessen oder den Präsidenten zu beziehen, unter dem er diente.

Antisemitismus ist ein Krebsgeschwür. Als Sekretärin habe ich dafür gekämpft, die Finanzierung antisemitischer Gruppen zu verbieten, die BDS vorangetrieben haben. Wir stehen mit dem jüdischen Volk im Kampf gegen die älteste Bigotterie der Welt. –@mikepompeo

„Antisemitismus ist ein Krebsgeschwür“, schrieb Pompeo und fügte hinzu: „Wir stehen mit dem jüdischen Volk im Kampf gegen die älteste Bigotterie der Welt.“

US-Präsident Joe Biden, der während eines Urlaubs in Nantucket, Mass., nach dem Abendessen mit Trump gefragt wurde, antwortete: „Sie wollen nicht hören, was ich denke.“

Ye, der sagt, dass auch er 2024 für das Präsidentenamt kandidiert, hat in den letzten Wochen eine Reihe antisemitischer Kommentare abgegeben, die dazu führten, dass er von Social-Media-Plattformen suspendiert wurde, seine Talentagentur ihn fallen ließ und Unternehmen wie Adidas die Verbindung zu ihm abbrachen. Der Sportartikelhersteller hat zudem eine Untersuchung seines Verhaltens eingeleitet.

In einer Erklärung des Weißen Hauses sagte Sprecher Andrew Bates: „Bigotterie, Hass und Antisemitismus haben absolut keinen Platz in Amerika – auch nicht in Mar-A-Lago. Die Leugnung des Holocaust ist abstoßend und gefährlich und muss mit Nachdruck verurteilt werden.“

Trumps Mar-a-Lago-Anwesen, das sowohl sein Zuhause als auch ein privater Club ist, wird am 10. August in Palm Beach, Florida, gezeigt. (Steve Helber/The Associated Press)

Trump sagte in einer Reihe von Erklärungen am Freitag, er habe Fuentes „nie getroffen und nichts über ihn gewusst“, bevor er mit Ye in seinem Club ankam. Aber Trump hat auch weder Fuentes‘ lange Geschichte rassistischer und antisemitischer Äußerungen anerkannt, noch hat er die diffamierenden Äußerungen der beiden Männer angeprangert.

Trump schrieb über Ye auf seiner Social-Media-Plattform: „Wir haben uns großartig verstanden, er hat keinen Antisemitismus geäußert und ich habe all die netten Dinge geschätzt, die er auf ‚Tucker Carlson‘ über mich gesagt hat.“ Er fügte hinzu: „Warum nicht Ich stimme einem Treffen zu? Außerdem kannte ich Nick Fuentes nicht.“

Kampagne 2024

Der ehemalige Präsident hat es lange versäumt, Hassreden eindeutig zu verurteilen.

Während seiner Präsidentschaftskampagne 2016 schwafelte Trump, als er gebeten wurde, den Ku Klux Klan anzuprangern, nachdem er vom ehemaligen Anführer der Gruppe unterstützt worden war, und sagte in einem Fernsehinterview, er wisse „nichts über David Duke“.

Im Jahr 2017, nach den tödlichen Protesten der weißen Rassisten in Charlottesville, Virginia, wurde Trump weithin dafür kritisiert, dass er sagte, es gebe „Schuld auf beiden Seiten“ für die Gewalt.

Und seine Kundgebungen enthalten häufig aufrührerische Rhetorik von Persönlichkeiten wie der US-Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus Georgia, die Anfang dieses Jahres auf einer von Fuentes organisierten rechtsextremen Konferenz sprach.

UHR | Trump startet Präsidentschaftswahl 2024: Donald Trump startet Präsidentschaftswahl 2024 Donald Trump hat offiziell seine US-Präsidentschaftskampagne 2024 gestartet und damit die Voraussetzungen für einen möglichen Rückkampf mit Präsident Joe Biden geschaffen. Aber es kommt zu einer Zeit, in der Trumps Einfluss innerhalb der Republikanischen Partei geteilt ist.

Die jüngste Episode, die nur eine Woche nach dem Start von Trumps dritter Kandidatur für die republikanische Präsidentschaftskandidatur stattfand, unterstrich auch, wie lose der Zugang zum ehemaligen Präsidenten kontrolliert wurde, insbesondere ohne eine traditionelle Wahlkampfoperation.

Trumps Mar-a-Lago-Club wurde intensiv unter die Lupe genommen, als bekannt wurde, dass er dort Hunderte von Dokumenten mit geheimen Markierungen aufbewahrte – was eine Bundesuntersuchung auslöste.

Aber der Club – und die Leute, die er Zugang zu Trump verschaffte – war lange Zeit eine Quelle der Bestürzung unter ehemaligen Beratern des Weißen Hauses.

Mar-a-Lago ist nicht nur Trumps Zuhause, sondern auch ein privater Club und Veranstaltungsort. Bezahlte Mitglieder und ihre Gäste speisen neben ihm und mischen sich oft unter ihn; Mitglieder der Öffentlichkeit können Hochzeiten, Spendenaktionen und andere Veranstaltungen buchen, und Trump kommt oft vorbei.

„Trump fing im Grunde an, mich anzuschreien“

Ye teilte erstmals Details des Abendessens in einem Video mit, das er am Donnerstag auf seinem Twitter-Account gepostet hatte. Ye sagte, er sei nach Florida gereist, um Trump zu bitten, sein Laufkamerad für 2024 zu werden, und das Treffen sei hitzig geworden, wobei Trump von seiner Bitte „beunruhigt“ und Ye verärgert über Trumps Kritik an seiner entfremdeten Frau Kim Kardashian sei.

„Als Trump anfing, mich am Tisch anzuschreien und mir zu sagen, dass ich verlieren würde. Ich meine, hat das jemals für irgendjemanden in der Geschichte funktioniert, Ye zu sagen, dass ich verlieren werde?“ Hast du im Video gefragt. „Du redest mit Ye!“

Ye sagte auch, Trump sei „wirklich beeindruckt von Nick Fuentes“, den er als „eigentlich einen Loyalisten“ beschrieb, und sagte, er habe Trump gefragt: „Warum hast du die 6th-er nicht befreit, als du die Chance hattest?“ unter Bezugnahme auf die Angeklagten, die angeblich an dem tödlichen Aufstand im US-Kapitol am 6. Januar 2021 teilgenommen haben sollen.

Trump veröffentlichte am Freitag eine Reihe von Erklärungen, in denen er versuchte, die Umstände des Treffens zu erklären.

„Kanye West wollte unbedingt Mar-a-Lago besuchen. Unser Abendessen sollte nur für Kanye und mich sein, aber er kam mit einem Gast an, den ich nie getroffen hatte und von dem ich nichts wusste“, sagte Trump in seiner ersten veröffentlichten Erklärung durch seine Kampagne.

Nicht lange danach sagte Trump in seinem Social-Media-Netzwerk, dass Ye und „drei seiner Freunde, von denen ich nichts wusste“, „unerwartet“ in seinem Club aufgetaucht seien.

„Wir haben am Dienstagabend mit vielen anwesenden Mitgliedern auf der hinteren Terrasse zu Abend gegessen. Das Abendessen war schnell und ereignislos. Sie sind dann zum Flughafen gefahren“, schrieb er.

Trump trifft sich im Oktober 2018 im Oval Office des Weißen Hauses mit Ye, früher bekannt als Kanye West, rechts. (Evan Vucci/The Associated Press)

Stunden später postete er erneut und sagte, er habe Ye gesagt, dass er „definitiv nicht für den Präsidenten kandidieren sollte“ und dass „alle Wähler, die Sie haben könnten, für TRUMP stimmen sollten“.

Fuentes hingegen sagte nach der Reise, er könne zwar nicht ausschließen, dass Trump von ihm gehört habe, „ich glaube aber nicht, dass er wusste, dass ich beim Dinner war.“

„Ich wollte nicht, dass meine Aussagen und mein gesamter Hintergrund zu einem PR-Problem für den Präsidenten werden“, fügte er in seiner Show hinzu.