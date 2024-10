Startpagina Politiek

van: Lisa Mahnke

Drucken Teilen

Trump-plannen, oprechte kritiek en serieuze kritiek. Die Kampagne Versucht, die Wogen zu glätten, maar der Schaden bleibt.

Erie – De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zal in de VS vechten. In een Wahlkampfrede in Swing State Pennsylvania werd gezegd dat de omgeving met ladingen en andere Kriminellen sei zu lasch was. De brauche is “nu een mooie tag” of “een brutale show – en mijn eigen sterke brutale – en de toespraak zelf is hier”.

Het antwoord op alle vragen is dat links in de VS tegen Trump zou zijn. “De mens zegt: als je hier woont, verlies je je interesse, je gezin, je huis, je auto”, zei de Republikaner in zijn toespraak. Während der Vorschlag in Pubblikum met Jubel wasgrüßt, erntetetetetetetetetetetetet (Vorschlag in de sociale media) en kritiek en wurde met de Horrorreihe „The Purge“ verglichen. In de films is er sprake van een nacht zonder rechten, met alle straffen die er sindsdien zijn.

Donald Trump houdt een toespraak in de Swing State of Pennsylvania. © foto alliantie/dpa/AP | Matt Rourke

Trump en zijn gevoelens: Anhänger zou beïnvloed kunnen worden door US-Wahl 2024, die herschreven zal worden

Toen de 36e dag voor de Wahl kam, kwam de Sturm terecht in het Kapitol in het jaar 2021. Een van de angstaanjagende gebeurtenissen na de Geschehnissen, die glaubten, sie hätten op Trumps Befehl handelde. Bovendien werden beide constitutionele verdragen van de Republikaners versterkt door extra barrières voor de verdediging van Trump, en konden we daarmee doorgaan. Nu zijn er twee verhalen over de liefde en confrontatie van de Trump-aanhangers. Zo is de angst dat het de US-Wahl 2024 is dat hier de uitslag komt.

Hoe dan ook, dat is niet het eerste, dat Trump de enige is die blij zal zijn voor de toekomst. “Als een man een lader is, kan hij volledig hersteld worden, hij zal een supporter worden, als een man gered wordt van de lading”, aldus het 78-jarige artikel van de Amerikaanse Nachrichtenseite. VSVandaag bereits Eind 2023 seine Lösung präsentiert. “We hebben gezorgd voor alle plünderungen en diebstähle einstellen“, Verspach der Trump damals in een Rede en de Kalifornische Republikaner.

6. Januari 2021 – der Sturm aufs Kapitol in Bildern Maak foto’s

Kritiek op Harris: Trump Campaign Dreht Aussagen des Republikaners

Tips voor kritiek zijn te vinden in de informatie over het team van de Trump-campagne. In het politierapport stond: „Ik ben klaar om gehoord te worden“, met dank aan Trump-voorzitter Steven Cheung. Politiek. “President Trump is altijd de president van Justitie en Ordnung geweest en maakt zich nu meer zorgen over zijn kritische en consistente gedrag”, zei hij.

Vervolgens wordt er gezegd dat de Patzer in Richtung Kritik an der demokratischen Gegenkandidatin Kamala Harris zu richt: “Andernfalls herrscht pure anarchie, en inderdaad dat Kamala Harris in een enkele dieser Gemeinden in ganz Amerika geschaffen.” Het Harris-Kampagne-gedeelte van de Redenausschnitt op het onlineplatform X ohne grossen Commentaar. Als we zouden weten wat er gebeurde, waren de woorden van Trump voor zichzelf gesproken.

Trump beschouwt zichzelf als een deel van de Rede op de kalifornische Regelung, de Ladendiebstahl met 950 US-Dollar niet als Straftat, maar als vergulde Ordnungswidrigkeit. Er zijn nog mooie dingen, maar voor de lading die groot genoeg is, is er geen gevolg. Harris was procureur-generaal in Californië, als de Californische Wählerschaft der Initiative zimmte, maar hij bleef neutraal. De dollarlimiet werd bereikt door de republikeinse gouverneur Arnold Schwarzenegger.

Pennsylvania kent de betekenis van de woorden – Kriminalität is een kwestie Thema

Een Umphage für CBS-nieuws Zeigte, dass 63 Prozent der Wahlberechtigten gaben, des Thema Kriminalität sei een grotere factor voor de Wahlentscheidung zur US-Wahl 2024. Dit kan ook verder gaan in de Swing State Pennsylvania tijdens de bedeutung, wo in het jaar 2016 Trump, na het jaar 2020 der de jetachtige Amerikaanse president Joe Biden won. “Als we Pennsylvania winnen, zullen we winnen”, zei Trump in zijn toespraak.

Aktuell ligt Harris in Umfragen in de Swing States leicht voor Trump. Dit kan het resultaat zijn van een kritische beoordeling van de situatie, die binnen de regering-Biden, in de Harris als Vizepräsidentin amtierte, is verbeterd. De binnenste helft van de afgelopen jaren heeft de Eigentumskriminalität met FBI-Statisticen overgenomen, über die NBC-nieuws bericht, ik laat een jaar geleden 2,4 Prozent zurückgaan sein. (lismah)