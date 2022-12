Trump steht in Georgia vor einer weiteren Abrechnung

CNN

—



Donald Trump ist seit 2016 in Georgia 0-für-viel.

Während der Ex-Präsident vor sechs Jahren auf dem Weg ins Weiße Haus den Peach State gewann, war es seitdem ein katastrophales Spielfeld für ihn, da er sein erstes Wiederwahlangebot und seine mittelfristigen Rachekandidaten ablehnte. Seine ehemaligen Adjutanten und Verbündeten werden unterdessen vor eine spezielle Grand Jury im Staat gerufen, die seine Bemühungen untersucht, den Sieg von Präsident Joe Biden dort im Jahr 2020 zu stürzen.

Am Dienstag könnte Trumps Lauf der Georgia-Vergeblichkeit fortgesetzt werden, es sei denn, der Heisman Trophy-Gewinner Ex-Georgia Running Back Herschel Walker kann das MAGA-Banner über die Linie ziehen.

Die Stichwahl im Senat von Georgia stellt Trumps letzte Gelegenheit dar, eine schmerzhafte Midterm-Saison neu zu gestalten, in der seine Kandidaten, die die Wahl verweigerten, in Swing States floppten und einen Schatten auf seine bevorstehende Präsidentschaftskandidatur für 2024 warfen. Ein Walker-Sieg wäre ein seltener Sieg für einen von Trumps Rekruten und könnte möglicherweise seine glanzlose Kampagne ankurbeln, während er dem Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, dabei helfen würde, die Macht der Demokraten in Washington einzuschränken.

Aber ein Walker-Verlust würde die Frustration in der GOP über Trumps politische Einmischung verstärken, nachdem seine Besessenheit von falschen Wahlbetrugsansprüchen weithin dafür verantwortlich gemacht wurde, die Parteikontrolle des Senats in zwei Stichwahlen in Georgia im Jahr 2021 gekostet zu haben.

Die Bilanz des Ex-Präsidenten in Georgia ist so schlecht, dass er im Bundesstaat nicht erwünscht war, da Walker in den letzten Wochen versucht hat, den demokratischen Senator Raphael Warnock zu stürzen. Am ärgerlichsten für Trump war, dass sein handverlesener Kandidat seine Zeit damit verbrachte, sich an den neu wiedergewählten republikanischen Gouverneur Brian Kemp zu gewöhnen, der Walkers Stimmenzahl im November bei weitem übertraf. Kemp besiegte Anfang dieses Jahres einen von Trump unterstützten Hauptherausforderer und widersetzte sich dem Versuch des ehemaligen Präsidenten, seine Weigerung zu rächen, Bidens knappen Sieg im Staat im Jahr 2020 zu stürzen.

Während er während der Stichwahl im Senat eine Persona non grata war, rief Trump am Montagabend zu einer Tele-Kundgebung in Georgia an – nur als es wahrscheinlich war, dass er keinen Schaden anrichten konnte, da fast 2 Millionen Georgier vorzeitig gewählt hatten.

„Eine Stimme für Raphael Warnock ist eine Stimme, um Chuck Schumer und den aus den Fugen geratenen linksextremen Demokraten die totale Kontrolle über den Senat der Vereinigten Staaten zu geben. Das dürfen wir nicht zulassen“, sagte Trump in dem Kurzauftritt.

Aber wenn Walker am Dienstag verliert, wird Trumps schlechte Bilanz in vielen der Midterm-Wahlrennen, die im Jahr 2022 wichtig sind, vollständig sein, und es wird ein starkes Argument dafür geben, dass er, nachdem er schwache Kandidaten in Georgia, Pennsylvania und Arizona angenommen hat, die Republikanische Partei erneut gekostet hat Kontrolle des Senats.

Walker zum Beispiel hat mehrere Berichte zurückgewiesen, wonach er Frauen zu Abtreibungen gedrängt oder ermutigt habe, obwohl er zuvor im Wahlkampf gesagt hatte, er unterstütze ein Verbot des Verfahrens ohne Ausnahmen. KFile von CNN ließ neue Zweifel an Walkers Wohnsitz aufkommen, als bekannt wurde, dass er dieses Jahr eine Steuervergünstigung für sein Haus in der Gegend von Dallas, Texas, nur für einen Hauptwohnsitz erhält. KFile berichtete auch, dass Walker sich während einer Rede während der Kampagne 2022 als in Texas lebend beschrieb. Und Walkers bizarre Kommentare – wie ein kürzlicher Diskurs darüber, ob es besser sei, ein Werwolf oder ein Vampir zu sein – warfen Fragen zu seiner Eignung für das Amt auf.

Georgia Lt. Gov. Geoff Duncan, ein weiterer GOP-Politiker des Staates, der sich gegen Trump gestellt hat, beschrieb Walker letzte Woche gegenüber Erin Burnett von CNN als „wahrscheinlich den schlechtesten republikanischen Kandidaten in der Geschichte der Politik“.

Aber Trump braucht Walker wirklich, um am Dienstag durchzukommen.

Der jüngste Mangel an Erfolg des Ex-Präsidenten – neben seiner zunehmend extremen Rhetorik und Assoziationen, auch mit Antisemiten – ist ein Grund, warum einige Republikaner und Top-Spender sagen, es sei jetzt an der Zeit, sich einem neuen Kandidaten für das Präsidentenamt zuzuwenden: vielleicht Floridas neu gewähltem Gouverneur Ron DeSantis . Trump braucht also dringend einen Sieg für Walker, um die Eindrücke von seinem stotternden Präsidentschaftsangebot nach einer Einführung mit niedriger Wattzahl zurückzusetzen.

Aber ein Verlust wäre ein weiterer Beweis für alle Republikaner, die hören wollen, dass die Herangehensweise und der Ruf des Ex-Präsidenten unter den Swing-State- und nationalen Wählern, die 2024 über die Präsidentschaft entscheiden werden, giftig sind. Und es würde darauf hindeuten, dass der Weg nach vorne für die Partei könnte von authentischen Konservativen wie Kemp angezündet werden, die sich von Trump fernhalten.

Es ist viel zu früh, um Trump im Jahr 2024 abzuschreiben, angesichts seines magnetischen Einflusses auf die republikanische Basis und seines starken Einflusses auf die neue Mehrheit des republikanischen Repräsentantenhauses. Aber wenn sich die politische Karriere des Ex-Präsidenten in einer Abwärtsspirale befindet, kann man mit Sicherheit sagen, dass sie in Georgien begann.

Die Stichwahl im Senat in Georgia krönt zwei außergewöhnliche Jahre, in denen sich der Staat etwas unerwartet zum umkämpftesten Schlachtfeld der Nation entwickelt hat.

Wenn er gewinnt, würde Warnock nach seinem vierten Rennen – zwei Parlamentswahlen und zwei Stichwahlen in zwei Jahren – eine volle sechsjährige Amtszeit erleichtert begrüßen und den Demokraten eine erweiterte Mehrheit von 51 zu 49 im Senat verschaffen.

Wenn Walker sich jedoch durchsetzt, würde der Republikaner das gefährliche 50:50-Gleichgewicht in der Kammer wiederherstellen, das in den letzten zwei Jahren nur aufgrund von Tie-Breaker-Stimmen von Vizepräsidentin Kamala Harris zu Gunsten der Demokraten gekippt ist.

Georgiens politischer Aufstieg verkörpert die vielfältigen Kräfte, die die amerikanische Politik bestimmen. Es ist Teil einer sich rassisch diversifizierenden Nation, die die Landkarte des Präsidenten durcheinander bringt. Es war Zeuge eines Duells zwischen einer republikanischen Legislative, die beschuldigt wird, das Stimmrecht unterdrückt zu haben, und Wählern, die wiederholt in großer Zahl auftauchen, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden.

Die qualvolle Rassengeschichte des Staates ist ein ständiger Hintergrund, insbesondere im Kampf zwischen Warnock, einem hochrangigen Pastor der Ebenezer Baptist Church von Martin Luther King Jr., und Walker, der nach seiner herausragenden College-Football-Karriere für viele im Staat ein Held ist.

Georgia ist auch zum Epizentrum des seltenen republikanischen Widerstands gegen Trumps Versuch geworden, die amerikanische Demokratie zu untergraben.

In einem Aufruf vom 2. Januar 2021 forderte Trump den georgischen Außenminister Brad Raffensperger auf, genügend Stimmen zu „finden“, um Bidens Sieg zu kippen. Eine Mitschrift des Anrufs zeigt, wie Raffensperger immer wieder gegen Trumps wilde Betrugsverschwörungen vorgeht. „Die Zahlen sind die Zahlen, die Zahlen lügen nicht“, sagte Raffensperger später vor dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff vom 6. Januar 2021 auf das US-Kapitol untersuchte.

Im Dezember 2020 hatte der damalige Präsident auch Kemp angerufen, um ihn unter Druck zu setzen, die Gesetzgeber der Bundesstaaten davon zu überzeugen, Bidens Sieg im Bundesstaat zu kippen. Aber der Gouverneur sagte, er sei dazu nicht befugt, sagten Quellen gegenüber CNN.

Aus Rache unterstützte Trump primäre Herausforderer gegen beide Männer. Er sagte, dass seine Wahl für die Außenministerin, Georgia Rep. Jody Hice, im Gegensatz zum Amtsinhaber „den Betrug stoppen“ würde. Der vom Ex-Präsidenten unterstützte Kandidat für Kemps Job – der frühere Senator David Perdue, der in einer Stichwahl 2021 gegen den Demokraten Jon Ossoff verloren hatte – unterschrieb Trumps Wahlleugnung und erklärte bei einer Debatte, dass „die Wahl im Jahr 2020 manipuliert und gestohlen wurde. ”

Aber beide Picks von Trump schnitten in der Vorwahl katastrophal ab, was den ehemaligen Präsidenten massiv in Verlegenheit brachte. Kemp schlug Perdue um 74 % zu 22 % und Raffensperger entsandte Hice um 52 % zu 33 %. Beide Amtsinhaber wurden dann im November wiedergewählt.

Trumps Demütigung wurde in Georgia zu einem Muster. Bei den Parlamentswahlen im Peach State im Jahr 2020 verlor er als erster Republikaner in der langjährigen südlichen republikanischen Bastion, seit Ex-Präsident George HW Bush 1992 auf seinem Weg ins Weiße Haus von Bill Clinton überholt wurde.

Am Vorabend der Stichwahlen im Senat im Januar 2021 kehrte Trump nach Georgia zurück, um für den damaligen Sens zu werben. Kelly Löffler und Perdue. Er schlug Kemp zu und machte falsche Behauptungen über Wahlbetrug, was zu den langjährigen Zweifeln hinzukam, die er bereits während der Covid-19-Pandemie an der Briefwahl unter den GOP-Wählern gesät hatte. Beide GOP-Senatoren verloren prompt.

All dies erklärt, warum viele Beobachter zu dem Schluss gekommen sind, dass Trump Warnock bei der aktuellen Stichwahl tatsächlich mehr geholfen hat als Walker.

In einer am Freitag veröffentlichten CNN/SSRS-Umfrage hatte Trump unter wahrscheinlichen Wählern in Georgia eine positive Bewertung von nur 39 % und eine negative Bewertung von 54 %. (Bidens Zustimmungsrate war ebenfalls unter Wasser, was erklärt, warum er auch keinen Fuß nach Georgia gesetzt hat.)

Walker besteht jedoch darauf, dass eine starke Beteiligung der Republikaner am Dienstag ihm den Sieg bringen kann.

„Vor einem großen Spiel schlafe ich nicht, weil ich bereit bin“, sagte er während eines letzten Wahlkampfstopps in den Vororten von Georgia. „Hier geht es um die Wahlbeteiligung. Jetzt müssen wir ins Spiel kommen. Wir können nicht mehr an der Seitenlinie sitzen.“