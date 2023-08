Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Jamie Dettmer ist Meinungsredakteurin bei POLITICO Europe.

Da der frühere US-Präsident Donald Trump in zunehmenden und möglicherweise politisch tödlichen rechtlichen Problemen verstrickt ist, atmen einige europäische Staats- und Regierungschefs und Politiker leichter auf. . . aber nur ein bisschen.

Seit Monaten drehen sich die Diskussionen am Rande globaler Gipfeltreffen und Zusammenkünfte – darunter Davos, die Münchner Sicherheitskonferenz und das Aspen Ideas Festival – zunehmend um die Frage, was eine zweite Amtszeit Trumps für Europa und die NATO bedeuten könnte und welche Auswirkungen sie hätte Seien Sie auf der Unterstützung des Westens für die Ukraine.

„Es ist alles, worüber jeder reden möchte“, sagte Ivo Daalder, ehemaliger US-Botschafter bei der NATO und Vorsitzender des Chicago Council on Global Affairs. „Jeder fragt jeden, was passieren wird. Ich höre ständig Leute fragen, was es für die Ukraine bedeuten würde, wenn Trump wieder ins Weiße Haus einzieht.“

Europas Albtraum ist immer noch die Rückkehr Trumps, aber es ist ein böser Traum, der in den Hintergrund gedrängt wurde. Nachdem der frühere Präsident seine Kandidatur erklärt hat und die jüngsten Auftritte und Anklagen vor Gericht seine Popularität bei seiner republikanischen Basis nur angeheizt haben, fragen sich nun viele auf dem Kontinent: Was ist der Plan?

Für die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs war Trumps erste Amtszeit – gelinde gesagt – traumatisch, da sie von Drohungen begleitet war, die USA aus der NATO auszuziehen; eine Weigerung, den Artikel 5 des NATO-Vertrags, der gegenseitige Unterstützung im Falle eines bewaffneten Angriffs garantiert, nachdrücklich zu bekräftigen; und Meinungsverschiedenheiten zu einer Reihe von Themen, von Handel und Einwanderung bis hin zu Sanktionen gegen Russland und dem Klimawandel.

Die Tiefpunkte folgten schnell und unerbittlich. Im Mai 2017, nur wenige Monate nach seinem Einzug ins Weiße Haus, hofften die Europäer, dass ein gemäßigterer Trump hervortreten würde, und unternahmen große Anstrengungen, um den Mann zu besänftigen und zu umwerben, den das deutsche Handelsblatt als „Boor-in-Chief“ bezeichnet hatte. Sicherlich würde er seine Wahlkampfbemerkungen mäßigen, einschließlich seiner Beschreibung von Brüssel als „Höllenloch“, weil seiner Meinung nach eine mangelnde „Assimilation“ der muslimischen Bevölkerung vorliege.

Doch diese Hoffnungen wurden bei Trumps erstem Präsidentenbesuch in Europa schnell zunichte gemacht, als er von einer Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen sprach, die durch seine turbulente Wahl erschüttert worden waren.

Während Trump und seine Mitarbeiter die Reise als „Erfolg“ bezeichneten, beklagten sich europäische Staats- und Regierungschefs darüber, dass das Team grundlegende Fakten – insbesondere zum transatlantischen Handel – nicht kenne. „Jedes Mal, wenn wir über ein Land sprachen, erinnerte er sich an die Dinge, die er getan hatte“, sagte ein Beamter der belgischen Zeitung Le Soir. „Schottland? Er sagte, er habe einen (Golf-)Club eröffnet. Irland? Er sagte, er habe zweieinhalb Jahre gebraucht, um eine Lizenz zu bekommen, und das habe ihm kein sehr gutes Bild von der EU vermittelt.“

Und dieser erste Vorgeschmack auf Trump veranlasste die damalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel, eine überzeugte Transatlantikerin, zu fragen, wohin das westliche Bündnis steuerte. Auf einer Kundgebung in Deutschland sagte sie: „Die Zeiten, in denen wir voll und ganz auf andere zählen können, sind etwas vorbei, wie ich in den letzten Tagen erlebt habe.“ Merkel räumte zwar ein, dass Deutschland und Europa danach streben sollten, gute Beziehungen zu den USA und Großbritannien aufrechtzuerhalten, sagte aber auch: „Wir müssen wissen, dass wir als Europäer für unsere eigene Zukunft, für unser Schicksal kämpfen müssen.“

Ihre Stimmung besserte sich auch im nächsten Jahr nicht, als Trump beim G7-Gipfel in Kanada zwei Bonbons aus der Tasche nahm, sie vor die deutsche Kanzlerin warf und sagte: „Hier, Angela, sag nicht ich.“ Gib dir niemals etwas“, als der französische Präsident Emmanuel Macron, Merkel und andere ihn davon zu überzeugen versuchten, ein Kommuniqué über eine regelbasierte internationale Ordnung zu unterzeichnen.

Als also Joe Biden – der proatlantischste Präsident seit George HW Bush – Trump besiegte, herrschte große Erleichterung. „Die Beziehungen werden weniger aggressiv sein, und wir werden keinen Kommentar des Präsidenten mit stichhaltigen Tweets in Großbuchstaben überstehen müssen“, sagte mir ein hochrangiger deutscher Beamter.

Vorbei war die Unterstützung des Weißen Hauses für die euroskeptischen Populisten des Kontinents; Auch die Schmeicheleien gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin waren verschwunden. Nicht, dass irgendjemand erwartet hätte, dass alles reibungslos verlaufen würde – sowohl die USA als auch Europa hatten sich verändert, und Biden schien eine „America First“-Agenda zu verfolgen, wenn auch nicht, wie er betonte, eine „America Alone“-Agenda. Doch auch die episodische Infragestellung des eigentlichen Wertes des transatlantischen Verteidigungspakts, den Trump geschlossen hatte, sowie die schmerzhaften Begegnungen und schroffen Tweets, die sich an die europäischen Staats- und Regierungschefs richteten, waren nun verschwunden.

Doch nach all dem werfen nun einige europäische Politiker ihren Kollegen und nationalen Staats- und Regierungschefs vor, dass sie keine Notfallpläne ausgearbeitet und nicht intensiv genug darüber nachgedacht haben, wie sie mit einer zweiten Amtszeit von Trump zurechtkommen sollen.

Für den französischen Abgeordneten Benjamin Haddad darf die Sicherheit Europas nicht auf den Launen der US-Wähler beruhen | Geoffoy van der Hasselt/AFP über Getty Images

Der französische Gesetzgeber Benjamin Haddad, ein Mitglied von Macrons Renaissance-Partei, sagt, niemand dürfe davon ausgehen, dass Biden wiedergewählt wird, und auch nicht damit rechnen, dass Trump aufgrund der diese Woche vom US-Sonderermittler Jack Smith eingereichten Anklagen für schuldig befunden wird – den bedeutsamsten in den 247 Jahren Amerikas Geschichte.

„Ich glaube, dass die Europäer die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl Trumps nicht ernst genug nehmen“, sagte Haddad gegenüber POLITICO. „Anklagen, unabhängig davon, ob sie juristisch gerechtfertigt sind, stärken ihn eindeutig für die republikanischen Vorwahlen.“ Und in den allgemeinen Wahlumfragen liegt er Kopf an Kopf mit Biden. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es ein 50:50-Szenario zu sein. „Die Sicherheit Europas kann nicht von den Launen der US-Wählerschaft abhängen“, fügte er hinzu.

In Europa wurde nun endlich mit der Planung begonnen, wie der transatlantische Sicherheitspakt gewahrt werden kann – und wie die Ukraine vor Trump geschützt werden kann. Aber nicht genug, so ein Top-Lobbyist in Washington, der einige europäische Länder vertritt. Er bat darum, seinen Namen nicht nennen zu dürfen, um frei sprechen zu können. „Bereiten sich die Menschen ausreichend auf die Möglichkeit einer Trump-Regierung vor? Die Antwort ist nein. Ich habe gesagt, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, weil er in vielerlei Hinsicht schwach aussieht, aber er ist der voraussichtliche Kandidat“, sagte er.

Ungeachtet der von Smith eingereichten Anklagen müsse ernsthaft mit der Notfallplanung begonnen werden, betonte der Lobbyist und argumentierte, dass die Planung eines Worst-Case-Szenarios immer klug sei. „Vor allem, wenn man alle Konsequenzen bedenkt, die eine zweite Trump-Regierung wahrscheinlich mit sich bringen würde, die so viel schlimmer wäre als die erste. Denn die Frage ist: Wer wird in die nächste Trump-Administration eintreten? Zumindest hatten Sie beim ersten Mal ein paar sehr solide Leute am Start. Wer kommt ein zweites Mal zurück? Das ist besonders beängstigend“, fügte er hinzu.

Und als Lobbyist hat er mit einem republikanischen Kongressabgeordneten zusammengearbeitet, um gesetzgeberische Leitplanken zu errichten, um zu verhindern, dass Präsident Trump aus der NATO austritt oder die Hilfe für die Ukraine einstellt.

Aber Daalder glaubt, dass ein solches Gesetz, selbst wenn es verabschiedet wird, nur bedingt dazu beitragen kann, Trump einzudämmen. „Okay, Sie können gesetzlich festlegen, dass Sie nicht ohne Zustimmung des Senats aus der NATO austreten dürfen. Das Problem dabei ist, dass man nicht unbedingt aus der NATO austreten muss, um sie zu zerstören“, sagte er. „Deshalb glaube ich wirklich nicht, dass es dafür eine gesetzliche Lösung gibt. Die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass Trump die NATO zerstört, besteht darin, nicht Präsident zu werden.“

„Einige der Europäer, mit denen ich spreche, sagen, wenn das Schlimmste passiert, werden sie eine Trump-Präsidentschaft so überstehen wie beim ersten Mal“, fügte Daalder hinzu. „Aber ich sage ihnen, dass sie auf dem Friedhof pfeifen.“