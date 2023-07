CNN

—



Nach seiner Niederlage bei der Wahl 2020 sprach Präsident Donald Trump mit dem Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, um die Ergebnisse zu besprechen, sagte eine mit dem Anruf vertraute Quelle gegenüber CNN.

Öffentlich sagte Ducey damals, dass die beiden republikanischen Führer gesprochen hätten, beschrieb jedoch nicht, worüber sie gesprochen hatten. Hinter verschlossenen Türen sagte Ducey, dass der ehemalige Präsident ihn unter Druck gesetzt habe, Betrug bei den Präsidentschaftswahlen in Arizona aufzudecken, der ihm helfen würde, seinen Verlust im Staat wiedergutzumachen, sagte eine sachkundige Quelle. Trump verlor Arizona knapp mit weniger als 11.000 Stimmen gegen Joe Biden.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle wurde das Gespräch zwischen Trump und Ducey nicht aufgezeichnet.

Trump drängte auch wiederholt seinen Vizepräsidenten Mike Pence, ihm dabei zu helfen, Beweise für Betrug zu finden und die Wahlergebnisse von 2020 zu verwerfen. Eine der Quellen sagte, Pence habe dem Gouverneur gesagt, dass man ihn entsprechend melden müsse, wenn es stichhaltige Beweise für einen Wahlbetrug gäbe.

Pence habe mehrere Male mit Ducey über die Wahl gesprochen, obwohl er den Gouverneur nicht unter Druck gesetzt habe, wie von ihm verlangt worden sei, sagten mit den Anrufen vertraute Quellen.

Ein Sprecher von Pence lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Washington Post berichtete erstmals darüber, dass Trump Ducey unter Druck gesetzt habe, die Wahlergebnisse zu verwerfen.

Trump griff Ducey öffentlich wegen der Zertifizierung der Ergebnisse durch den Staat an. Als Ducey im November 2020 die Wahlergebnisse bestätigte, sagte Trump schien den Gouverneur anzurufen – mit einem „Hail to the Chief“-Klingelton, der auf Duceys Telefon zu hören ist. Ducey nahm diesen Anruf nicht entgegen, sagte aber später, er habe mit Trump gesprochen, obwohl er die Einzelheiten des Gesprächs nicht beschrieb.

Ein Sprecher von Ducey teilte CNN Anfang dieser Woche mit, dass der ehemalige Gouverneur nicht vom Büro des Sonderermittlers Jack Smith kontaktiert worden sei, der die Bemühungen von Trump und seinen Verbündeten untersucht, die Wahlen 2020 zu kippen.

Zu diesen Bemühungen gehört die Kontaktaufnahme mit verschiedenen Staatsbeamten, darunter dem georgischen Außenminister Brad Raffensperger, den Smith interviewt hat. Im Januar 2021 forderte Trump Raffensperger auf, die Stimmen zu „finden“, die er brauchte, um den Staat zu gewinnen, ein Aufruf, der im Mittelpunkt der Ermittlungen des Bezirksstaatsanwalts von Fulton County zu Versuchen steht, die Wahl in Georgia zu kippen.

Das Büro des Sonderermittlers reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ein Ducey-Sprecher sagte am Samstag, dass der ehemalige Gouverneur „zu seinem Vorgehen bei der Bestätigung der Wahl steht und der Ansicht ist, dass das Thema im Rückspiegel liegt – es ist Zeit, weiterzumachen.“

„Dies ist nichts weiter als ein ‚Kopieren und Einfügen‘ einer Zusammenstellung von Artikeln aus den letzten zwei Jahren, getarnt als etwas Neues und unter Berufung auf unsichere und fragwürdige Quellen“, sagte Sprecher Daniel Scarpinato in einer Erklärung. „Ehrlich gesagt ist hier nichts Neues und für niemanden, der diese Ausgabe in den letzten zwei Jahren verfolgt hat, eine Neuigkeit. Gouverneur Ducey verteidigte die Ergebnisse der Wahlen 2020 in Arizona, er bestätigte die Wahl und machte deutlich, dass die Zertifizierung einen Auslöser dafür darstellte, dass glaubwürdige, durch Beweise untermauerte Beschwerden vorgebracht werden konnten. Keiner wurde jemals vorgezogen.“

Trump gilt derzeit als Spitzenkandidat für die Präsidentschaftskandidatur der GOP im Jahr 2024, da er eine Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt.

Ein Trump-Sprecher sagte in einer Erklärung: „Diese Hexenjagden sollen die Wahl 2024 stören und einmischen, um zu verhindern, dass Präsident Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, um dieses Land wieder großartig zu machen.“ Sie werden scheitern und Präsident Trump wird wiedergewählt.“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.