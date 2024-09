Heim Politik

Aus: Tadhg Nagel

Drücken Teilt

Donald Trump präsentiert sich als Unterstützer Israels. Im Kampf um Wählerstimmen bedient er aber auch antisemitische Stereotype.

Washington, D.C. – Der frühere US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat erneut jüdische Wähler in den USA kritisiert. Zugleich warf er seiner Rivalin Kamala Harris vor, sich nicht ausreichend für die Interessen der Juden in Israel und den USA einzusetzen. In der Vergangenheit war es oft Trump selbst, der für antisemitische Äußerungen kritisiert wurde.

Bei einer Wahlkampfkundgebung in Washington am Donnerstag (20. September), die sich explizit gegen Antisemitismus wandte, sagte Trump, „das jüdische Volk werde viel mit der Niederlage zu tun haben“, wenn er die US-Wahl im November nicht gewinnen sollte. Bei einer zweiten Veranstaltung, die sich an israelische Amerikaner richtete, wiederholte Trump diese Behauptung. Dort machte er Juden, die „für den Feind“, also die US-Demokraten, stimmen, für eine hypothetische Zerstörung Israels verantwortlich. Diese werde seiner Meinung nach eintreten, wenn er nicht ins Weiße Haus zurückkehre. Mehrere US-Medien, darunter CNN und die New York Times hat hierüber berichtet.

Trump macht Juden für mögliche Wahlniederlage in den USA verantwortlich – und kritisiert Harris

Berichten zufolge machte Trump seiner Wut über jüdische Amerikaner Luft, die ihn nicht gewählt hatten. Er hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, jüdische demokratische Wähler sollten sich „den Kopf untersuchen lassen“, eine Aussage, die er nun erneut machte. Die bevorstehenden Wahlen, sagte der ehemalige Präsident bei der ersten Veranstaltung am Donnerstagabend, seien „die wichtigsten“ in der Geschichte Israels. Wenn Harris gewinne, glaube er, werde der Staat „ausgelöscht“, „vom Erdboden gefegt“ und „aufhören zu existieren“.

Donald Trump beim Nationalen Gipfel des Israel-Amerikanischen Rates (IAC) in Washington. © IMAGO/Michael Brochstein

Doch Medienberichten zufolge schien Trump besonders besorgt darüber zu sein, dass jüdische Wähler ihm gegenüber undankbar seien. „Gerade ist eine Umfrage herausgekommen. Ich liege bei 40 Prozent“, behauptete Trump, ohne die Umfrage zu nennen. Das bedeute, „60 Prozent stimmen für jemanden, der Israel hasst“. Er bedauere deshalb, dass viele Juden weiterhin für Harris stimmen würden, was „keinen Sinn“ ergebe. Im selben Atemzug forderte sein Rivale Trump auf, „die Unterstützung aller Hamas-Sympathisanten, Antisemiten und Israel-Hasser auf Universitätsgeländen und überall sonst offiziell zu missbilligen“.

Trump sagt, die Juden müssten Harris besiegen – seine Niederlage bei der US-Wahl wäre der Untergang Israels

Bei der zweiten Veranstaltung ging der ehemalige Präsident noch einmal in die Vollen. Das jüdische Publikum müsse „Kamala Harris mehr besiegen als jedes andere Volk auf der Welt“, sagte Trump, bevor er versprach, er werde „Israel wieder groß machen“. US-Zeitungen zufolge hatte er zuvor seine eigenen Leistungen gelobt. Er habe ihnen „die Golanhöhen gegeben“, „ihnen die Abraham-Abkommen gegeben“ und „die Hauptstadt Israels anerkannt und die Botschaft in Jerusalem eröffnet“, sagte er. Vor allem aber habe er „das iranische Atomabkommen gekündigt, das das schlechteste Abkommen war“. Er sei daher „der beste Freund“, den Israel „jemals hatte“, woraus sich eine Verpflichtung für die jüdischen US-Wähler ergebe.

Letztlich könnten Trumps Bemühungen, bei den US-Wahlen jüdische Stimmen zu gewinnen, jedoch nach hinten losgehen. Amy Spitalnick, CEO des Jewish Council for Public Affairs, kritisierte CNN Trumps Versuch, „Juden und Israel als politische Spielbälle“ zu behandeln und „Juden in ‚gute‘ und ‚böse‘ Lager zu unterteilen“, sei eine „weitere Normalisierung des Antisemitismus“, warnte Spitalnick. Der ehemalige Präsident habe eine Rede über Antisemitismus als Gelegenheit genutzt, „antisemitische Tropen zu verwenden und die amerikanische jüdische Gemeinschaft anzugreifen“. Antisemitismus dürfe aber nicht für Parteipolitik missbraucht werden, schließlich gehe es um „die grundlegende Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft“.

Trump spielt mit antisemitischen Klischees – und sieht Juden in den USA nicht als vollwertige Bürger

Ob Trump das wirklich wichtig ist, erscheint allerdings angesichts seiner Äußerungen aus der Vergangenheit fraglich. So habe er regelmäßig über amerikanische Juden gesprochen, als sei Israel ihr Land und nicht die USA, heißt es in einem Bericht von Washington Post ab 2022. In diesem Zusammenhang hat Trump die amerikanischen Juden als nicht ausreichend dankbar für seine Haltung gegenüber Israel dargestellt und oft gesagt oder angedeutet, dass sein Mangel an Unterstützung unter ihnen unerklärlich sei. Ähnliche Aussagen wie bei den beiden Veranstaltungen am Donnerstag.

US-Wahl 2024: Trump oder Harris – diese Promis beziehen Stellung Fotogalerie anzeigen

Zudem habe Trump oft antisemitische Klischees verwendet und Juden als Menschen dargestellt, die unter sich bleiben oder es zumindest sein sollten und die aufgrund ihres Geschäftssinns erfolgreich seien, so der Bericht weiter. In einer Rede vor dem Israelisch-Amerikanischen Rat im Jahr 2019 sagte er den Anwesenden: „Viele von Ihnen sind im Immobiliengeschäft tätig, denn ich kenne Sie sehr gut. Sie sind brutale Mörder. Überhaupt keine netten Menschen. Aber Sie müssen für mich stimmen, Sie haben keine andere Wahl.“ Dies liege in ihrem finanziellen Eigeninteresse, sagte er, denn sie würden „in etwa 15 Minuten aus dem Geschäft“ sein, wenn die Demokraten gewinnen. (TPN)