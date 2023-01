Trump schlägt DeSantis: Er ist ein falscher Covid-Skeptiker

„Sie rief mich an und sagte, sie würde es gerne in Betracht ziehen. Und ich sagte, Sie sollten es tun“, sagte Trump gegenüber Reportern und bemerkte, dass Haley einmal gesagt hatte, sie würde nicht am Rennen teilnehmen, wenn Trump erneut kandidiert.

Aber Haley könnte für Trump in Zukunft nur eine bescheidene Herausforderung sein. Er befindet sich auch auf Kollisionskurs mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, von dem allgemein erwartet wird, dass er in das Rennen einsteigt.

Am Samstag nahm Trump seine bisher schärfsten Schläge bei DeSantis und beschuldigte den Gouverneur, wegen seiner Reaktion auf die Covid-19-Pandemie „versucht zu haben, die Geschichte umzuschreiben“. Trump sagte, DeSantis, der den Bemühungen der Regierung, Menschen gegen das Virus zu impfen, offen skeptisch gegenüberstand, „hat den Impfstoff genauso gefördert wie jeder andere“. Er lobte Gouverneure, die ihre Staaten nicht geschlossen hätten, und stellte fest, dass DeSantis die Schließung von Stränden und Geschäften in einigen Teilen des Staates angeordnet habe.

»Wenn ich höre, dass er es vielleicht tut [run] Ich denke, es ist sehr illoyal“, sagte Trump.

In Bezug auf die Umfragen, die zeigten, dass DeSantis ihn in wichtigen Nominierungsstaaten schlug, war Trump abweisend.

„Er wird nicht führen, ich habe ihn gewählt“, sagte er. „Ich bin derjenige, der ihn ausgesucht hat.“

Seit Monaten versteckt sich Trump in seinem Resort in Palm Beach, wo er Partys veranstaltet, Schreiben auf seiner Social-Media-Seite Truth Social verschickt, Golf gespielt und seine nächsten Schritte geplant hat.

Als er am Samstag wieder auftauchte und mit seinem umgebauten 757-Flugzeug der Marke Trump nach New Hampshire flog, war er entschlossen, sich als Kandidat zu präsentieren, der immer noch die Starpower hat, die ihn 2016 ins Weiße Haus katapultiert hat, und dies erneut könnte Ellbogen aus einem ganzen Feld von republikanischen Herausforderern.

„Sie sagten: ‚Er macht keine Kundgebungen, er macht keinen Wahlkampf. Vielleicht hat er seinen Schritt verloren’“, sagte Trump bei einem Treffen der Republikanischen Partei von New Hampshire. „Ich bin jetzt wütender und engagierter als je zuvor.“

Im Gegensatz zu 2020, als er ohne Gegenkandidaten als Präsident kandidierte, wird Trump dieses Mal voraussichtlich ein Feld republikanischer Herausforderer haben, mit denen er sich über Haley hinaus auseinandersetzen muss. In Erwartung eines überfüllten Feldes hat Trumps Kampagne laut einem Berater Recherchen zu verschiedenen potenziellen Kandidaten zusammengestellt. Aber Trump selbst wies Bedenken zurück, dass er Gefahr laufe, die Nominierung nicht zu sichern. „Ehrlich gesagt glaube ich auch diesmal nicht, dass wir Konkurrenz haben“, sagte er.

Auf dem GOP-Treffen in New Hampshire kündigte Trump an, dass der scheidende GOP-Vorsitzende von New Hampshire, Stephen Stepanek, bei der Überwachung seiner Kampagne im ersten Primärstaat der Nation helfen werde.

Und später am Tag, bei einem Auftritt im Statehouse von South Carolina, kündigte Trump die Unterstützung durch einen engen Verbündeten und gelegentlichen Golfkumpel Sen an. Lindsey Grahamund der republikanische Gouverneur Henry McMaster – eine bemerkenswerte Demonstration politischer Stärke in Haleys Heimatstaat.

„Die gute Nachricht für die Republikanische Partei ist, dass es viele, viele talentierte Leute für die kommenden Jahre geben wird, aber es gibt nur einen Donald Trump“, sagte Graham. „Wie oft haben Sie gehört, dass wir Trumps Politik mögen, aber wir wollen jemanden neuen. Es gibt keine Trump-Politik ohne Donald Trump.“

Aber die republikanischen Aktivisten in New Hampshire sind eindeutig gespalten. Als Stepanek sich wieder der Trump-Kampagne anschließt, rekrutierte die scheidende stellvertretende Vorsitzende Pamela Tucker Freiwillige für Ron to the Rescue, ein Super-PAC, das nach den Midterms gebildet wurde, um DeSantis zu stärken, falls er für das Präsidentenamt kandidiert.

„Wir sind keine Nie-Trumper. Wir sind Leute, die Trump unterstützt haben. Wir lieben Trump. Aber wir wissen auch, was noch wichtiger ist, dass wir gewinnen müssen. Und Ron DeSantis hat es immer wieder bewiesen, jetzt kann er Wahlen gewinnen“, sagte Tucker in einem Interview.

Matt Mayberry, ein ehemaliger Kongresskandidat und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der GOP von New Hampshire, der Trump unterstützte und mit ihm bei Kundgebungen im Bundesstaat aufgetreten ist, sagte, er ergreife noch keine Partei in der sich noch bildenden Vorwahl.

„Lasst sie alle kommen“, sagte er.

Walter Stapleton, ein GOP-Staatsvertreter aus Claremont, saß mit einem Trump-Hut im hinteren Teil des Auditoriums. Aber er sagte, auch er sei unentschlossen, wen er 2024 unterstützt.

„Wir müssen dort einen Kandidaten aufstellen, der gewinnen kann, und vielleicht einige der Unabhängigen und einige der Wähler von der anderen Seite des Ganges anziehen. Ich denke, DeSantis ist der Läufer dafür“, sagte Stapleton. „Aber ich bin immer bereit zu sehen, ob Trump seinen Kurs ändert … und ausgewogener und vernünftiger rüberkommt.“

Während seiner Rede in New Hampshire verteilte Trump rotes Fleisch an eine freundliche Menge. Die Menge tobte vor Applaus, als er sagte, dass er im Falle seiner Wahl „die Bundesfinanzierung für jede Schule streichen würde, die eine kritische Rassentheorie oder linke Gender-Ideologie vorantreibt“, und die „Direktwahl der Schulleiter durch die Eltern“ unterstützen würde.

Seine Rede in New Hampshire spiegelte politische Vorschriften wider, die er in den letzten Wochen in Form von Videoansprachen zu Themen wie Bildung und Schutz der sozialen Sicherheit und Medicare veröffentlicht hat. Sein Team hat diese Äußerungen als eine Möglichkeit gesehen, zurück auf die politische Bühne zu manövrieren, ohne die Unterschriftenkundgebungen organisieren zu müssen, die Trumps frühere Angebote definiert haben.

Am Samstag ging es jedoch darum, sich auf das Leben auf dem Trail vorzubereiten. Der Tag kommt, an dem Trump in den jüngsten Umfragen aus New Hampshire und South Carolina eingetaucht ist.

Trotz dieser Umfragen führt Trump – der einzige erklärte Kandidat – in nationalen Umfragen durchweg gegen ein Feld potenzieller Herausforderer, darunter DeSantis, sein ehemaliger Vizepräsident Mike Pence und ehemalige Mitglieder seines Kabinetts, darunter Mike Pompeo und Haley.

Trump sagte, er begrüße den Wettbewerb. „Meine Einstellung ist, wenn sie es tun wollen, sollten sie es tun. Ich habe zu allen ein gutes Verhältnis.“

Zu Trump gesellten sich am Samstag einige bekannte Gesichter aus seiner Zeit im Weißen Haus, darunter der Social-Media-Guru Dan Scavino, der politische Direktor Brian Jack und Jason Miller sowie die neuen Top-Leutnants seiner Kampagne, Susie Wiles und Chris LaCivita. Die Kampagne ist in den letzten Monaten mit einer Reihe von Neueinstellungen und der Einrichtung eines Wahlkampfhauptquartiers in West Palm Beach, Florida, nicht weit von Trumps Haus in Mar-a-Lago, gewachsen.

Zusammen mit Mitarbeitern des mit Trump verbündeten Make America Great Again PAC arbeiten laut mehreren Beratern rund 40 Personen an Trumps Kampagne oder mit dem ausgerichteten PAC.

Es gibt Bestrebungen, die Kampagne krampfhafter zu gestalten als 2020, als eine massive Operation von einem schicken Bürogebäude in Arlington, Virginia aus durchgeführt wurde. Und dieses Ethos erstreckt sich laut einem Berater auch darauf, wie Trump an die Mittelbeschaffung herangehen wird, wobei der Schwerpunkt auf kleinen Spenden gegenüber großen Spenderveranstaltungen liegen wird.

Die Trump-Kampagne wird weiterhin mit Nucleus des langjährigen Beraters Brad Parscale zusammenarbeiten, um E-Mails zu versenden, arbeitet aber 2020 auch mit einem völlig neuen Anbieter – Campaign Inbox – zusammen, um beim digitalen Fundraising zu helfen.

Sowohl Trump als auch sein Team schienen am Samstag begierig darauf zu sein, zur Hektik seiner Zeit im Weißen Haus zurückzukehren, und es gab Signale, dass er seine Gewohnheiten beibehalten hat. Am Samstag folgten Trump im Flugzeug seine Assistenten – Natalie Harp, die junge OAN-Ankerin, die zur Assistentin wurde, und Walt Nauta, der einen riesigen Stapel Zeitungen an Bord trug, damit Trump sie auf dem Flug durchlesen konnte. Margo Martin, eine ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, die seit seiner Niederlage im Jahr 2020 für Trump in Florida arbeitet, sah vom Rollfeld aus zu, wie Trump mit einer Welle in das Flugzeug stieg.

„Wir brauchen einen Präsidenten, der bereit ist, am ersten Tag voll durchzustarten, und Junge, ich schlage voll durch“, sagte Trump später am Tag.

Lisa Kashinsky steuerte die Berichterstattung aus New Hampshire bei.