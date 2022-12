Trump schäumt vor „Verlegenheit“ für die USA — RT World News

Ex-Präsident verurteilt „einseitigen“ Gefangenenaustausch mit Moskau, der einen US-Marine zurückließ

Einen hochkarätigen Gefangenen gegen einen Basketballspieler zu tauschen, während man einen Marine in einem russischen Gefängnis zurücklässt, ist ein peinlicher und dummer Deal, sagte der frühere US-Präsident Donald Trump am Donnerstag, als die regierenden Demokraten den Tausch als Triumph für Schwarze und LGBT-Amerikaner lobten.

„Was für ein Deal ist es, Brittney Griner, eine Basketballspielerin, die unser Land offen hasst, gegen den Mann einzutauschen, der als ‚The Merchant of Death‘ bekannt ist, der einer der größten Waffenhändler der Welt ist und verantwortlich ist für Zehntausende Tote und schreckliche Verletzungen“, Trump sagte in einem Beitrag auf seiner Website Truth Social.

„Warum wurde der ehemalige Marine Paul Whelan nicht in diese völlig einseitige Transaktion einbezogen? Er wäre für die Bitte rausgelassen worden. Was für eine ‚dumme‘ und unpatriotische Blamage für die USA!!!“ fügte der 45. Präsident hinzu.

Der russische Staatsbürger Viktor Bout wurde 2008 von US-Agenten in Thailand festgenommen und 2012 wegen Waffenhandels verurteilt. Griner wurde Anfang Februar auf einem Moskauer Flughafen festgenommen und im August wegen Drogenhandels verurteilt. Beide wurden vor dem Austausch, der am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand, begnadigt.

Ein Video des Austauschs, das auf dem Rollfeld in Dubai aufgenommen wurde, wurde am Donnerstagabend veröffentlicht, wobei die Gesichter der teilnehmenden US- und russischen Beamten aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht wurden.

Griner reiste nach Russland, um dort im Mondlicht für einen Basketballverein zu arbeiten. Während ihrer regulären WNBA-Saison war sie eine der Athletinnen, die bei Spielen für die Nationalhymne knieten, um gegen Rassismus gegenüber Afroamerikanern zu protestieren. Trump hat ihre Proteste als unpatriotisch kritisiert.









Whelan ist ein US-Marine im Ruhestand, der 2020 wegen Spionage verurteilt und zu 16 Jahren Haft in einer russischen Strafkolonie verurteilt wurde. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre gesagt Reporter am Donnerstagnachmittag, dass die Joe Biden-Administration die russischen Anklagen gegen Whelan prüft „völlig illegitim“ wurde aber vor die Wahl gestellt, Griner zurückzubringen „oder niemand.“

„Persönlich ist Brittney mehr als eine Athletin, mehr als eine Olympiateilnehmerin, sie ist ein wichtiges Vorbild, eine Inspiration für Millionen von Amerikanern, insbesondere für LGBTQI+-Amerikaner und farbige Frauen.“ fügte Jean-Pierre hinzu, die erste schwarze Lesbe, die für das Weiße Haus sprach.

Griner war „frei, am selben Tag, an dem wir das Eheschutzgesetz verabschiedet haben, zu ihrer Frau nach Hause zu gehen“, Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine kalifornische Demokratin, sagte Reportern. Das Gesetz ist ein großer Gewinn für die Demokraten, die es verabschieden wollten, um sicherzustellen, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA nicht mehr Gegenstand eines Präzedenzfalles ist.