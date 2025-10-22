Jared Kushner ist von der Gewalt und den Hinrichtungen durch Hamas-Terroristen in Gaza nicht überrascht. Es war nicht anders zu erwarten. „Die Hamas tut derzeit genau das, was man von einer Terrororganisation erwarten würde: Sie versucht, ihre Positionen zurückzuerobern.“ Diese Worte sagte der hochrangige Nahost-Vermittler und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit der CBS-Sendung „60 Minutes“.

Der Erfolg des Waffenstillstands hänge jedoch nicht von der Gewalt der Hamas ab, sondern davon, ob Israel und der internationale Mechanismus in der Lage seien, eine Alternative zur Terrororganisation zu schaffen, sagte er. „Und wenn es gelingt, wird die Hamas scheitern und Gaza wird in Zukunft keine Bedrohung mehr für Israel darstellen.“

Kushner und der US-Sondergesandte Steve Witkoff, die führenden Verhandlungsführer hinter dem historischen Waffenstillstand zwischen Israel und Gaza, erklärten in dem Interview, wie Israels Angriff auf Hamas-Führer in Katar im September den entscheidenden Moment markierte, der zu der Vereinbarung führte, die zwei Jahre Krieg beendete und die Freilassung von 20 lebenden Geiseln aus der Haft der Hamas sicherte.

Kushner und Witkoff fühlten sich „ein wenig betrogen“

„Am nächsten Morgen wachten wir auf und erfuhren von diesem Angriff, und Jared und ich fühlten uns ein wenig betrogen“, sagte Witkoff – trotz Spekulationen, dass Israel das Weiße Haus im Voraus über die Anschläge im September in Doha informiert hatte, bei denen die anvisierten Terroristen nicht getötet wurden. „Der Präsident hatte das Gefühl, dass die Israelis ein wenig außer Kontrolle gerieten“, sagte Kushner. „Es war an der Zeit, sehr stark zu sein und sie davon abzuhalten, Dinge zu tun, von denen er glaubte, dass sie langfristig nicht in ihrem besten Interesse wären.“

Auf die Frage nach Netanjahus Entschuldigung gegenüber Katar durch das Weiße Haus während seines Besuchs in Washington ein paar Wochen später bemerkte Witkoff: „Ich würde die Entschuldigung nicht als erzwungen bezeichnen“, worauf Kushner grinsend hinzufügte, dass Witkoff, der Immobilienmogul ohne diplomatische Erfahrung, „gerade dabei ist, ein echter Diplomat zu werden.“

Der Angriff habe eine „metastasierende Wirkung“ gehabt, weil die Katarer ebenso wie die Ägypter und die Türken für die Verhandlungen von entscheidender Bedeutung gewesen seien. Wir hatten das Vertrauen der Katarer verloren. „Also ging die Hamas in den Untergrund und es war sehr, sehr schwierig, an sie heranzukommen“, erklärte Witkoff. „Es wurde sehr deutlich, wie wichtig die Vermittlung Katars im Hinblick auf die Hamas war.“

Witkoff fuhr fort, dass sie ohne eine Entschuldigung nicht weitermachen könnten. „Und der Präsident sagte zu ihm: ‚Die Leute entschuldigen sich!‘“

Donald Trump: „Wir stehen hinter dieser Vereinbarung.“ Wir werden nicht zulassen, dass die Bedingungen dieser Vereinbarung von irgendeiner Partei verletzt werden – und beide Seiten werden fair behandelt.“

Der nächste Schritt bestand darin, die Hamas davon zu überzeugen, dass die 20 lebenden israelischen Geiseln für die Gruppe keinen Gewinn mehr darstellten, sondern stattdessen eine Gefahr darstellten. Im Gegenzug erteilte der Präsident den beiden Verhandlungsführern die Erlaubnis, direkte Gespräche mit der Hamas-Führung zu führen.

„Was hat die Hamas durch die Geiseln gewonnen?“ sagte Kushner. »Zehntausende Palästinenser wurden getötet. Mehr als die Hälfte des Gazastreifens ist völlig zerstört.“ Er erklärte, dass es der schlimmste Albtraum der Hamas sei, dass Israel nach der Freilassung der Geiseln einfach den Krieg wieder aufgenommen habe.

Doch Trump stellte klar: „Wir stehen hinter dieser Vereinbarung. Wir werden nicht zulassen, dass die Bedingungen dieser Vereinbarung von einer Partei verletzt werden – und beide Seiten werden fair behandelt.“

Kushner hatte Trump zuvor versichert, dass die Gespräche eine „100-prozentige Erfolgschance“ hätten, „weil wir uns ein Scheitern nicht leisten konnten“. Witkoff fügte hinzu: „Wir haben immer wieder gesagt, dass es bei diesem Ziel darum geht, Leben zu retten.“

»Wir wollten die Geiseln befreien und einen echten Waffenstillstand erreichen, den beide Seiten respektieren würden. „Wir brauchten eine Möglichkeit, den Menschen humanitäre Hilfe zu leisten, und wir mussten all diese komplexen Formulierungen finden, um mit 50 Jahren dummer Wortspiele klarzukommen, an die jeder in dieser Region so gewöhnt ist“, sagte er. Es sei klar: „Beide Seiten wollten das Ziel erreichen, und wir mussten einen Weg finden, es zu erreichen.“

Netanyahu führte sein Land durch schwierige Umstände

Witkoff geht nicht davon aus, dass Netanyahu den Krieg für sein eigenes politisches Überleben verlängert hat. »Viele Israelis denken so. Aber ich sehe das anders. Ich denke, er hat sein Land durch einige wirklich schwierige Umstände geführt.“

Im Interview werden beide auch zu ihren umfangreichen Geschäftsbeziehungen im Nahen Osten befragt und ob dies ihre „Rolle als ehrliche Vermittler“ im Nahostkonflikt gefährde. „Niemand hat auf Fälle hingewiesen, in denen Steve oder ich etwas getan haben, was nicht im amerikanischen Interesse war“, stellt Kushner fest und macht deutlich, dass die guten Beziehungen der beiden für den Erfolg der Verhandlungen von entscheidender Bedeutung waren. „Wir sind hier, um Gutes zu tun.“ Er betonte außerdem: „Weder Steve noch ich werden an der Vergabe von Aufträgen beteiligt sein oder herausfinden, wer in Gaza Geschäfte macht.“

Das letzte Woche gefilmte Interview wurde veröffentlicht, während die beiden Gesandten zu einem erneuten Besuch nach Israel reisen, um den sogenannten 20-Punkte-Plan der US-Regierung in die nächste Phase zu bringen und gleichzeitig zu verhindern, dass der fragile Waffenstillstand bricht.

Kushner und Witkoff weisen den Vorwurf entschieden zurück, dass Israels Vorgehen in Gaza als „Völkermord“ angesehen werden könnte.

Obwohl die Weigerung der Hamas, alle sterblichen Überreste der Geiseln freizulassen, und ihre Angriffe auf rivalisierende palästinensische Clans auf die Probe gestellt wurden, sagte Kushner: „Nach dem, was wir gesehen haben und was uns von Vermittlern mitgeteilt wurde, handelt die Hamas bisher in gutem Glauben und erkennt den Waffenstillstand an.“

Der Waffenstillstand wurde am Wochenende brüchig

Das Interview wurde vor dem Angriff auf die israelische Armee (IDF) geführt. Am Sonntag gab die IDF bekannt, dass bei dem morgendlichen Angriff palästinensischer Terroristen in Rafah zwei Soldaten getötet und drei verletzt worden seien, und machte dafür direkt die Hamas-Führung verantwortlich. Allerdings sagte Trump am selben Tag, es handele sich nicht um die Hamas-Führung, sondern um „einige Rebellen im Gazastreifen“.

Die Terrorgruppe sagte, der Vorfall habe sich in einem von Israel kontrollierten Gebiet ereignet, wo sie nach eigenen Angaben seit Monaten keinen Kontakt zu ihren Kämpfern gehabt habe. „Wie Sie wissen, sind sie ziemlich wild. Sie haben geschossen, aber wir glauben nicht, dass die Führung beteiligt war“, sagte Trump gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.

Im CBS-Interview sagte Kushner zu den Zuständen in Gaza: „Es sieht fast so aus, als wäre dort eine Atombombe gezündet worden.“ Zusammen mit Witkoff reiste er nach dem Waffenstillstand persönlich in die palästinensische Enklave, um sich ein Bild zu machen. „Man sieht Leute herumlaufen und ich fragte: ‚Wohin gehen sie?‘ Weil ich mich umsah und überall Ruinen sah, und mir wurde gesagt: „Sie gehen zurück in die Gegend, wo ihr zerstörtes Haus war, und schlagen auf ihrem Grundstück ein Zelt auf.“ Es ist sehr traurig, wenn man denkt, dass die Leute wirklich nirgendwo anders hingehen können.

Gleichzeitig wiesen Kushner und Witkoff entschieden den Vorwurf zurück, Israels Vorgehen in Gaza könne als „Völkermord“ angesehen werden.

„Die wichtigste Botschaft, die wir der israelischen Führung jetzt übermitteln wollen, ist, dass Israel jetzt, da der Krieg vorbei ist, in den weiteren Nahen Osten integriert werden muss“, betonte Kushner. „Man muss einen Weg finden, dem palästinensischen Volk zu helfen, zu gedeihen und sich zu verbessern.“