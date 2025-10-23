US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er habe das bevorstehende Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest abgesagt.

„Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, führe ich gute Gespräche, aber dann führen sie zu nichts“, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. Laut Trump wird es in Zukunft ein Treffen zwischen ihm und Putin geben.

Zugleich verhängte Trump am Mittwoch erstmals in seiner zweiten Amtszeit Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft wegen des Krieges in der Ukraine.

„Angesichts der Weigerung von Präsident Wladimir Putin, diesen sinnlosen Krieg zu beenden, verhängt das Finanzministerium Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne, die die Kriegsmaschinerie des Kremls finanzieren“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. Nach der Ankündigung stiegen die Ölpreise an den Märkten um mehr als zwei Dollar pro Barrel.

Trump sagte, er hoffe, dass die neuen Sanktionen Putin zur Vernunft bringen würden – und dass die Sanktionen nicht lange in Kraft bleiben müssten.

Die Maßnahmen markieren eine deutliche Kehrtwende in Trumps bisheriger Russlandpolitik. Bisher setzte er auf Handelsmaßnahmen statt auf direkte Sanktionen. Die US-Maßnahmen folgen ähnlichen Schritten von Verbündeten. Die EU-Staaten einigten sich am Mittwoch zudem auf ein 19. Sanktionspaket, das einen Importstopp für russisches Flüssigerdgas (LNG) vorsieht. Großbritannien hatte bereits letzte Woche Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft verhängt.

Die Reaktionen auf Washingtons Schritt waren gemischt. Ein hochrangiger ukrainischer Beamter bezeichnete die Sanktionen als „großartige Neuigkeiten“. Analysten bezeichneten die Sanktionen jedoch als überfällig, aber möglicherweise nicht ausreichend, solange wichtige Abnehmer russischen Öls wie Indien und China nicht ebenfalls Sanktionen unterliegen.

(dpa/AFP/Reuters)