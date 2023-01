Trump sagt, er habe mehr Anwälte, die für ihn arbeiten als selbst „der verstorbene große Gangster“ Al Capone

Donald Trump (Drew Angerer/Getty Images)

Donald Trump verglich am Montag seine rechtliche Lage mit der des Gangsters Al Capone.

Trump schrieb auf Truth Social, dass er „mehr Anwälte“ habe, die für ihn arbeiteten als Capone.

Trump schien den Mafia-Boss zu loben und nannte ihn den „verstorbenen großen Gangster Alphonse Capone“.

Der frühere Präsident Donald Trump erklärte am Montag, er habe mehr Anwälte als der Gangster Al Capone.

In einem Beitrag von Truth Social schrieb Trump, dass er „mehr Anwälte“ habe, die für ihn arbeiten, „als jeder andere Mensch in der Geschichte unseres Landes, einschließlich sogar des verstorbenen großen Gangsters Alphonse Capone!“

In dem Post beschuldigte Trump die Behörden auch haltlos der „Bewaffnung, des gezielten Angriffs und der beispiellosen Belästigung“.

Es ist unklar, ob Trump mehr Anwälte als Capone hat. Capone, der Gangster aus der Prohibitionszeit, wurde 1931 wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Trumps Kritiker haben zuvor Vergleiche zwischen Trump und Gangstern gezogen.

Im August verglich der ehemalige FBI-Beamte und MSNBC-Kolumnist Frank Figliuzzi Trump und seine Verbündeten mit der Mafia.

Michael Cohen, Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt, der zum Kritiker wurde, sagte im September, dass er glaubt, dass Trumps Sturz dem von Capone ähneln wird. „Wie beim Al Capone-Effekt werden Sie ihn nicht wegen Mord, Erpressung oder Erpressung bekommen. Sie bekommen sie wegen Steuerhinterziehung“, sagte Cohen in MSNBCs „Deadline White House“.

Trump hat viele Anwälte, die ihn auf einer randvollen Liste von mindestens einem Dutzend Fällen vertreten.

Er sieht sich mit Ermittlungen konfrontiert, ob er Dokumente in Mar-a-Lago misshandelt hat und ob er und seine Mitarbeiter versucht haben, sich in die Präsidentschaftswahlen 2020 in Georgia einzumischen.

Im September verklagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Trump, seine Familie und die Trump Organization. James behauptet, Trump habe sein Vermögen fälschlicherweise aufgebläht, um Betrug zu begehen. Als Reaktion darauf hat Trump die Anschuldigungen zurückgewiesen und James mit einer Vielzahl von Beleidigungen und Anschuldigungen geschlagen.

Am 6. Dezember wurde Trumps Unternehmen, die Trump Organization, des Steuerbetrugs in 17 Fällen für schuldig befunden.

Trump steht auch vor einer Klage des Schriftstellers E. Jean Carroll, der ihn wegen Verleumdung, Körperverletzung und emotionalem Stress verklagt. Carroll behauptet, Trump habe sie verleumdet, nachdem sie ihn beschuldigt hatte, sie 1995 oder 1996 in einer Umkleidekabine von Bergdorf Goodman vergewaltigt zu haben. Trump hat bestritten, Carroll vergewaltigt zu haben, und kritisierte sie in seiner Aussage weiter, indem er sagte, sie sei nicht sein „Typ“.