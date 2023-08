CNN

Der frühere Präsident Donald Trump stand an diesem Wochenende auf der Iowa State Fair im Rampenlicht und flog in seinem Privatflugzeug über ihn hinweg, gerade als sein republikanischer Hauptrivale, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, Schweinekoteletts umdrehte und potenzielle GOP-Fraktionsteilnehmer begrüßte.

Das Rennen um die Präsidentschaft der Republikaner im Jahr 2024 verlief auf engstem Raum, als Trump und DeSantis sich der Menge Tausender anschlossen.

Für DeSantis war der Tag voller Traditionen, die die Iowa State Fair in Des Moines zu einem unverzichtbaren Zwischenstopp im Präsidentschaftswahlkampf gemacht haben, seit die Demokratische Partei den Staat 1972 an die erste Stelle ihres Nominierungskalenders gesetzt hat und die Republikaner dasselbe getan haben Schicht vier Jahre später. (Die Demokraten rütteln in diesem Jahr an der Reihenfolge der Bundesstaaten für ihren Nominierungswettbewerb.)

Trump missachtete diese Traditionen – zog aber trotzdem eine riesige Menschenmenge an, was die Unterstützung des ehemaligen Präsidenten bei der GOP-Basis unterstreicht, auch wenn er in den kommenden Tagen mit seiner möglicherweise vierten Anklage konfrontiert wird. Trumps rechtliche Probleme dominieren seit Monaten die republikanischen Vorwahlen, wobei der ehemalige Präsident seine Anklagen als politisch motiviert bezeichnete und sie häufig bei Spendenaktionen nutzte.

Trump war mit einem Gefolge nach Iowa gereist, das größtenteils darauf ausgerichtet war, DeSantis zu trollen. Es bestand aus Kongressabgeordneten aus Florida, die Trump gegenüber dem Gouverneur ihres Staates unterstützt haben: die Abgeordneten Gus Bilirakis, Byron Donalds, Matt Gaetz, Carlos Gimenez, Brian Mast, Cory Mills, Anna Paulina Luna, Greg Steube und Mike Waltz.

Während der Gouverneur von Florida am Samstag Schweinekoteletts grillte, wurden auf dem Messegelände Flugblätter herumgereicht, die DeSantis‘ Erfolg in der Landwirtschaft anzuprangern schienen. „Iowa-Schweinefleisch ist köstlich und bietet fast jedem zehnten arbeitenden Einwohner Iowas einen Arbeitsplatz, aber Ron DeSantis wäre eine völlige Katastrophe für Iowa“, heißt es auf dem Flyer.

Es war unklar, ob bezahlte Mitarbeiter oder Freiwillige der Trump-Kampagne die Flugblätter verteilten. Mindestens eine Person, die sich an CNN wandte, trug einen MAGA-Hut und auf dem Flyer stand, dass er von „Donald J. Trump for President 2024, INC.“ bezahlt wurde.

Bei seiner Ankunft auf der Messe begrüßte Trump seine Anhänger, während er sich durch die Menge bewegte. Der ehemalige Präsident begab sich zum berühmten „Schweinekotelett am Spieß“-Stand, während die Zuschauer „USA“ riefen.

Im Gegensatz zu DeSantis hat Trump selbst keine Schweinekoteletts gegrillt. Er bewegte sich zu einem Podest, wo er von einer Menge Anhängern neben den Pro-Trump-Kongressabgeordneten aus Florida mit Jubel begrüßt wurde. Der ehemalige Präsident begann eine Mini-Rede, in der er sich seiner jahrelangen Unterstützung durch Iowa rühmte.

„Wir werden uns um Iowa kümmern“, sagte er der Menge. „Man muss stark bleiben; Wir haben sehr, sehr schlechte Menschen von innen heraus.“

DeSantis sah unterdessen Lob und Zwischenrufe, als er über das Messegelände ging, was er als „ein Zeichen der Stärke“ bezeichnete.

„Sie wissen, dass wir Biden schlagen werden und dass wir in diesem Land die Wende schaffen werden, und das wollen sie nicht“, sagte DeSantis gegenüber CNN. Auf die Frage, ob er Menschen, die ihn nicht mögen, auf seine Seite ziehen könne, fügte DeSantis hinzu: „Der durchschnittliche Amerikaner ist offen für eine neue Richtung.“