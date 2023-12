Trump roept aanhangers op om ‘de stemming te bewaken’ in door de Democraten geleide Amerikaanse steden

(1/5) Voormalig president van de VS en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump komt samen met supporters tijdens een ‘commit to caucus’-evenement in een whiskybar in Ankeny, Iowa, VS, 2 december 2023. REUTERS/Carlos Barria Verkrijg licentierechten

CEDAR RAPIDS, Iowa, 2 december (Reuters) – Donald Trump, de koploper voor de Republikeinse presidentiële nominatie, zei zaterdag tegen zijn aanhangers dat ze Philadelphia en twee andere door de Democraten geleide steden “naar Philadelphia en twee andere door de Democraten geleide steden moesten gaan om de stemming te bewaken” in 2024, en herhaalde zijn ongegronde beweringen over wijdverbreide verkiezingsfraude in 2020 als rechtvaardiging voor de oproep tot actie.

Tijdens zijn toespraak op twee evenementen in Iowa probeerde Trump ook de groeiende bezorgdheid onder de Democraten en enkele Republikeinen tegen te gaan dat zijn mogelijke terugkeer naar het Witte Huis een bedreiging voor de democratie zou vormen.

Zelfs nu hij strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege zijn pogingen om zijn verlies in 2020 ongedaan te maken, probeerde Trump het script om te draaien en de winnaar, president Joe Biden, af te schilderen als een gevaarlijke autocraat, door hem een ​​communist, een fascist en een tiran te noemen.

Een woordvoerder van de herverkiezingscampagne van Biden zei dat de opmerkingen van Trump, waarin hij Biden afschilderde als een bedreiging voor de democratie, een poging waren om de aandacht van het publiek af te leiden van zijn eigen problemen.

Vooruitkijkend naar de algemene verkiezingen van volgend jaar zei Trump dat het belangrijk was om de stemming in de strijdtonelen die waarschijnlijk de uitslag zouden bepalen, nauwkeurig te onderzoeken. Hij noemde de grootste steden in Michigan, Pennsylvania en Georgia – allemaal Democratische bolwerken in het centrum van de sneeuwstorm van valse beweringen over kiezersfraude die Trump en zijn bondgenoten drie jaar geleden maakten.

“Dus het belangrijkste deel van wat er gaat gebeuren is het bewaken van de stemming. En je zou naar Detroit moeten gaan en je zou naar Philadelphia moeten gaan en je zou naar een aantal van deze plaatsen moeten gaan, Atlanta”, zei Trump in Ankeny, een buitenwijk van Des. Moines.

De opmerkingen van Trump zijn een voorbode van wat waarschijnlijk een controversiële verkiezing in november 2024 zal worden. Ondanks het mislukken van tientallen rechtszaken die door Trump en zijn bondgenoten zijn aangespannen om de uitkomst van 2020 aan te vechten, blijft Trump beweren, zonder bewijs, dat hij van president Joe Biden heeft verloren vanwege fraude.

Trump heeft niet gespecificeerd wie hij vroeg om de steden op het slagveld-staat ‘binnen te gaan’. Toen een campagnemedewerker om opheldering werd gevraagd, zei hij dat hij doelde op opiniepeilers en vrijwilligers wier doel het zou zijn om veilige verkiezingen te garanderen.

Dat zou aansluiten bij de plannen van het Republikeinse Nationale Comité, dat tot doel heeft tienduizenden opiniepeilers en kijkers te rekruteren en op te leiden in staten die fel omstreden zijn omdat hun stemvoorkeuren naar Republikeinen of Democraten kunnen uitslaan.

‚VOLATIELE PERIODE‘ VOOR DE DEMOCRATIE

De opmerkingen van Trump, president van 2017 tot 2021, komen te midden van toenemende kritiek op zijn recente retoriek tijdens het campagnetraject, waarin onder meer werd verwezen naar zijn politieke vijanden als ‘ongedierte’, een woord dat volgens sommige historici de taal van nazi-Duitsland weerkaatste.

Timothy Naftali, een senior onderzoeker aan de School of International and Public Affairs van Columbia University, zei dat de opmerkingen van Trump, waarin hij opriep tot controle van verkiezingen in grote door de Democraten gecontroleerde steden, zorgwekkend waren omdat hij ze deed terwijl hij probeerde het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen.

‘We bevinden ons in een zeer onstabiele periode in onze democratie’, zei Naftali. “Als hij het vertrouwen in ons systeem wil vergroten, zou hij explicieter moeten zijn. Maar wat hij vandaag zei, was in de context van zijn wantrouwen jegens ons systeem.”

De afgelopen weken is de herverkiezingscampagne van Biden agressiever achter Trump aangegaan, waarbij zijn toenemende juridische problemen werden benadrukt en het waarschijnlijke beleid dat volgens hem de economie zou schaden en de fundamenten van de democratie zou beschadigen. Trump heeft bijvoorbeeld gezworen zijn macht te gebruiken om zijn politieke vijanden gevangen te zetten.

“Het Amerika van Donald Trump in 2025 is er een waarin de regering zijn persoonlijke wapen is om zijn politieke vijanden op te sluiten”, zei campagnewoordvoerder Ammar Moussa in reactie op de opmerkingen van Trump in Iowa.

“Na een week lang zijn plan te hebben verdedigd om de gezondheidszorg van miljoenen Amerikanen af ​​te pakken, is dit zijn laatste wanhopige poging tot afleiding – het Amerikaanse volk prikt er dwars doorheen en het zal niet werken.”

Trump wordt geconfronteerd met vier strafrechtelijke processen, waaronder twee die hem ervan beschuldigen de verkiezingen van 2020 te willen ondermijnen, geholpen door een bende van zijn aanhangers die op 6 januari 2021 het Capitool plunderden.

Tijdens een evenement in Cedar Rapids deelde de campagne van Trump borden uit met de tekst ‘BIDEN ATTACKS DEMOCRACY’. Tijdens zijn toespraak herhaalde Trump zijn ongefundeerde bewering dat Biden het ministerie van Justitie gebruikte om achter hem aan te gaan, naast andere vermeende overtredingen die Biden tot een bedreiging voor de democratie maakten.

“Joe Biden wil van deze race de vraag maken welke kandidaat onze democratie en onze vrijheden zal verdedigen”, zei Trump. “Deze campagne is een rechtvaardige kruistocht om onze republiek te bevrijden van Biden en de criminelen.”

Ook op zaterdag verdubbelde Trump de opmerkingen van een paar dagen eerder, waarin hij aangaf dat hij belangrijke wijzigingen wilde aanbrengen in de Affordable Care Act, bekend als Obamacare, en noemde het zorgverzekeringsprogramma dat door miljoenen Amerikanen wordt gebruikt ‘een ramp’. Details gaf hij niet.

Rapportage door Nathan Layne in Cedar Rapids, Iowa, en Gram Slattery in Washington; Bewerking door Matthew Lewis en William Mallard

