Der ehemalige Präsident Donald Trump wird am Samstag South Carolina besuchen und damit eine Woche abschließen, die von seiner historischen dritten Anklage geprägt ist.

Trumps Samstagsreise in den frühen Vorwahlenstaat – er wird Columbia, South Carolina, zum Silver Elephant Dinner der GOP des Bundesstaates besuchen – folgt auf einen Freitagabend-Stopp in Alabama. Die beiden waren seine ersten Wahlkampfveranstaltungen nach seiner Anklageerhebung am Donnerstag in Washington, D.C. im Rahmen der Ermittlungen des Sonderstaatsanwalts Jack Smith zu seinen Bemühungen, im Weißen Haus zu bleiben, obwohl er die Wahl 2020 gegen Präsident Joe Biden verloren hatte.

Am Freitagabend in Montgomery verglich Trump sein Vorgehen bei dem Versuch, die Wahl 2020 zu stürzen, mit dem von Demokraten, darunter Hillary Clinton im Jahr 2016 und Stacey Abrams nach der Gouverneurswahl in Georgia im Jahr 2018, nachdem sie Verluste erlitten hatten. Er sagte, ihm drohen „falsche Anschuldigungen“.

Er sagte auch, dass er im Falle seiner Wahl im Jahr 2024 einen Sonderstaatsanwalt ernennen werde, der gegen Bidens Familie ermitteln soll.

„Als sie ihren politischen Gegner anklagten und das taten, sagte ich, nun sind die Handschuhe ausgezogen“, sagte Trump über Biden. „Die Republikaner werden besser hart und schlau, denn die meisten von ihnen sehen im Moment wie ein Haufen schwacher Idioten aus. … Man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Das darf nicht so weitergehen.“

Trumps Wahlkampf am Freitag richtete sich gegen die Staatsanwälte, die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten erhoben haben oder gegen ihn ermitteln. Einen Tag nach der Verhaftung und dritten Anklage gegen Trump wurde ein Video veröffentlicht, in dem diese Staatsanwälte angegriffen wurden.

Das Video greift Smith, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan Alvin Bragg und den Bezirksstaatsanwalt Fani Willis aus Fulton County, Georgia, an und nennt die Gruppe „Betrugskommando“.

„Lernen Sie die Schar skrupelloser Komplizen kennen, die er zusammengestellt hat, um Trump zu holen“, sagt der Erzähler im Video von Biden.

Das Video verwendet auch Aufnahmen von Biden, der von seinem Fahrrad fällt und die Treppe zur Air Force One hinaufstolpert.

Trump kritisierte die Kosten für die Verteidigung seiner selbst und seiner Verbündeten in unzähligen Rechtsstreitigkeiten und forderte außerdem die „Intervention“ des Obersten Gerichtshofs.

„VERRÜCKT! „Mein politischer Gegner hat mich mit einer Flut schwacher Klagen überhäuft, darunter DA, AG und andere, deren Entscheidung enorme Mengen meiner Zeit und meines Geldes erfordert“, beklagte sich Trump auf Truth Social. „Ressourcen, die früher in Anzeigen und Kundgebungen geflossen wären, müssen nun für den Kampf gegen diese radikalen linken Schläger vor zahlreichen Gerichten im ganzen Land aufgewendet werden.“ Ich liege in allen Umfragen vorne, auch gegen Crooked Joe, aber das sind keine gleichen Wettbewerbsbedingungen. Es handelt sich um eine Einmischung in die Wahlen, und der Oberste Gerichtshof muss intervenieren.“

Seine Kampagne nutzte das Gerichtsverfahren als Mittel zur Mittelbeschaffung und sammelte kleine Spenden.

„Trump liegt in der LUFT!“ sagte seine Kampagne am Donnerstag in einer E-Mail an die Unterstützer. „Können sich 10.000 Pro-Trump-Patrioten anmelden, um ihn zu verteidigen und die Hexenjagd zu beenden, bevor er zu seiner Anhörung im Gerichtsgebäude ankommt?“

Eine Handvoll republikanischer Präsidentschaftskandidaten, darunter der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der ehemalige texanische Abgeordnete Will Hurd und der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, haben Trumps Vorgehen kritisiert.

Hurd sagte am Donnerstag auf Fox News, dass Trumps Gerichtsauftritt „das dritte Mal in vier Monaten vor Gericht“ sei. Das ist inakzeptabel, wir hätten nicht hier sein müssen.“

Im Wahlkampf des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence werden T-Shirts und Hüte mit der Aufschrift „Too Honest“ verkauft, eine Anspielung auf einen Satz, den Trump angeblich gegenüber Pence geäußert hatte, als dieser sich weigerte, der Bitte des damaligen Präsidenten nachzukommen, Wahlstimmen abzulehnen und das Ergebnis zu ändern der Wahl 2020.

Laut Bundesanklageschrift sagte Trump in einem Gespräch am 1. Januar 2021 zu Pence, er sei „zu ehrlich“, als der damalige Vizepräsident sagte, ihm fehle die Befugnis, die Ergebnisse zu ändern.

Nachdem Trump Anfang dieser Woche angeklagt wurde, sagte Pence, dass „jeder, der sich über die Verfassung stellt, niemals Präsident werden sollte“ und fügte hinzu, dass Trump „von einer Gruppe verrückter Anwälte umgeben war, die ihm immer wieder sagten, was seine Ohren hören wollten.“

Ein Großteil der Republikaner weigert sich jedoch bisher, Trump wegen seiner Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, ins Visier zu nehmen, die den Kern der Bundesanklage gegen ihn in Washington bilden.

Trumps bester Rivale in den Umfragen, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte am Freitag, er würde Trump begnadigen, wenn er 2024 gewählt würde. Er verteidigte auch den ehemaligen Präsidenten und argumentierte, dass die Gesetze, die die Bundesanwälte sagen, dass Trump gebrochen habe, „nie darauf angewendet werden sollten“. Art der Situation.“

Der Gouverneur von Florida, der in Iowa Wahlkampf führte, sagte Reportern, dass seine Kandidatur für das Präsidentenamt auf die Zukunft und den Beginn der Heilung der „Spaltungen in diesem Land“ ausgerichtet sein werde.

DeSantis deutete an, dass er Trump begnadigen würde, wenn er verurteilt würde, und wiederholte damit Kommentare, die er kürzlich bei „Outkick“ mit Clay Travis abgegeben hatte.

„Ich sage schon seit vielen Wochen: Ich glaube nicht, dass es im besten Interesse des Landes ist, wenn ein ehemaliger Präsident – ​​der fast 80 Jahre alt ist – ins Gefängnis kommt. Genau wie Nixon oder Ford Nixon begnadigt haben, wissen Sie, manchmal muss man diese Dinge hinter sich lassen“, sagte er.

Die Kommentare von DeSantis unterstrichen die Realität, dass die meisten von Trumps GOP-Rivalen im Jahr 2024 wenig davon haben, eine Basis zu verärgern, die den ehemaligen Präsidenten immer noch weitgehend unterstützt.

Der Senator von South Carolina, Tim Scott, kritisierte am Freitag in seiner ersten Reaktion vor der Kamera auf die dritte Anklage und Anklage gegen Trump das Justizministerium für die „Bewaffnung seiner Macht“.

Scott sagte Reportern im Anschluss an eine Einwanderungsrunde in Yuma, Arizona, er glaube, dass das Justizministerium „viel Zeit damit verbringt, Republikaner zu jagen“ und gleichzeitig die Demokraten zu schützen, und bezog sich dabei insbesondere auf den Sohn des Präsidenten, Hunter Biden.

„Meiner Ansicht nach nutzt das DOJ seine Macht weiterhin als Waffe gegen politische Gegner. Es scheint, als würden sie viel Zeit damit verbringen, Hunter Biden und die Demokraten zu schützen, und viel Zeit damit verbringen, Republikaner zu jagen“, sagte Scott.

Die jüngsten Umfragen zeigen, dass Trump bei den GOP-Vorwahlen 2024 weiterhin klarer Spitzenreiter ist. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der New York Times/Siena College unter wahrscheinlichen republikanischen Fraktionsmitgliedern in Iowa ergab, dass Trump eine Unterstützung von 44 % hat, verglichen mit 20 % für DeSantis und 9 % für Scott, wobei kein anderer Kandidat über 5 % liegt.

Sein Vorsprung ist national noch größer. Laut einer Anfang dieser Woche veröffentlichten Umfrage der New York Times/Siena College hat Trump die Unterstützung von 54 % der wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwähler, während DeSantis 17 % Unterstützung hat und kein anderer Kandidat mehr als 3 % hat.

Nur 17 % der wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwähler glauben, dass Trump „schwerwiegende Bundesverbrechen begangen“ hat, und nur 10 % mehr sagen, dass er, obwohl sie nicht glauben, dass er ein schweres Verbrechen begangen hat, „im Umgang mit geheimen Dokumenten etwas falsch gemacht hat“. .“ Drei Viertel (75 %) sagen, dass Trump nach den Wahlen 2020 „nur von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, an der Wahl teilzunehmen“, während nur 19 % glauben, dass er „so weit gegangen ist, dass er die amerikanische Demokratie bedroht hat“. Und 71 % sagen, dass die Republikaner in Bezug auf die Ermittlungen, mit denen Trump konfrontiert ist, „hinter Trump stehen müssen“.

Die republikanische Basis könnte mit der breiteren Wählerschaft uneins sein: Laut einer neuen Umfrage von ABC News und Ipsos, die nach der von Trump durchgeführt wurde, sind zwei Drittel der Amerikaner (65 %) der Meinung, dass die Vorwürfe gegen Trump wegen seiner Bemühungen, die Wahlen 2020 zu kippen, schwerwiegend sind neueste Anklage.

Hinsichtlich der Schwere der neuen Vorwürfe gibt es große parteipolitische Unterschiede: 91 % der Demokraten und 67 % der Unabhängigen bezeichnen sie als schwerwiegend, obwohl nur 38 % der Republikaner dieser Meinung sind. Die Kluft zwischen Demokraten und Republikanern vergrößert sich auf 65 Punkte, wenn man diejenigen betrachtet, die die Vorwürfe als „sehr schwerwiegend“ bezeichnen (84 % der Demokraten sind dieser Meinung gegenüber 19 % der Republikaner; 53 % der Unabhängigen sagen dasselbe).

Während viele von Trumps Rivalen eine direkte Konfrontation mit dem ehemaligen Präsidenten sorgfältig vermeiden, nimmt Trump DeSantis direkt ins Visier.

Die Top-Trump-Berater Susie Wiles und Chris LaCivita schickten am Donnerstag ein offenes Memo, in dem sie die Bemühungen von DeSantis, seinen Wahlkampf neu zu starten, attackierten.

„DeSantis‘ Wahlkampf ist von Idiotie getrübt“, heißt es in dem Memo, das Trumps Vorsprung in Umfragen vor seinen republikanischen Rivalen anpreist.

Das Memo verglich die Kampagne von DeSantis mit der Bewerbung von Senator John McCain aus dem Jahr 2008 und argumentierte, dass beide Kampagnen zu viel ausgegeben hätten und nicht genug Geld gesammelt hätten. Der verstorbene McCain und Trump führten jahrelang eine erbitterte Fehde.

„John McCain verbrachte die erste Woche seines Neustarts nicht damit, zu erklären, warum seine Mitarbeiter ein Video mit Nazi-Bildern produzierten, und seine Kommentare zu verteidigen, dass die Sklaverei den versklavten Amerikanern ‚einige Vorteile‘ brachte – während er dabei schwarze Republikaner öffentlich angriff“, heißt es in dem Memo liest und verweist auf mehrere Fehltritte, die DeSantis und seine Kampagne in jüngster Zeit begangen haben.

Die Entwicklungen auf dem Capitol Hill haben auch gezeigt, dass die Mehrheit der Republikaner Trump nicht im Stich gelassen hat.

Der Senator von North Carolina, Thom Tillis, Mitglied des republikanischen Führungsteams des Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell, forderte am Donnerstag den Kongress auf, die bundesstaatliche Untersuchung von Trumps Vorgehen genau zu prüfen.

Tillis sagte in einer Erklärung, dass die neue Anklage „eine schwere Last“ sei, um zu zeigen, dass „tatsächlich kriminelles Verhalten vorgefallen ist“.