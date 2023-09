CNN

Der frühere Präsident Donald Trump forderte am Freitag einen Richter auf, eine Klage, die sich auf das im 14. Verfassungszusatz verankerte Verbot von Aufständischen, öffentliche Ämter zu bekleiden, beruft, um seinen Namen von der Präsidentschaftswahl 2024 in Colorado vom Staatsgericht zum Bundesgericht zu sperren.

Die zugrunde liegende Klage, die Anfang dieser Woche von der in Washington ansässigen Interessenvertretung Citizens for Responsibility and Ethics in Washington im Namen von sechs Wählern aus Colorado eingereicht wurde, ist der erste hochkarätige Rechtsfall, in dem versucht wird, den 14. Verfassungszusatz zu nutzen, um Trumps Präsidentschaftswahlkampf zu entgleisen.

In einer am Freitag eingereichten Antwort sagten Trumps Anwälte, dass die Klage auf einem Bundesgesetz beruhe und daher vor einem Bundesgericht verhandelt werden sollte.

„Die Bemühungen der Kläger, ihre verifizierte Petition auf Landesrecht zu stützen, können die zugrunde liegende bundesstaatliche Verfassungsfrage im Streit nicht verbergen“, heißt es in der Akte. „Selbst eine kurze Überprüfung der überprüften Petition zeigt, dass ihr Fall auf dem Vierzehnten Verfassungszusatz basiert.“

Tatsächlich heißt es in der Akte: „Insgesamt beziehen sich die Kläger in ihrer überprüften Petition 41 Mal auf den Vierzehnten Verfassungszusatz.“

Während es sich bei der Klage in Colordao um den ersten Fall handelt, bei dem es um Trumps Berechtigung, ein Amt zu bekleiden, geht, um vor Gericht zu gelangen, argumentiert eine wachsende Zahl konservativer Rechtswissenschaftler, dass Trump wegen seiner Versuche, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, von der Präsidentschaft ausgeschlossen werden sollte.

Eine Bestimmung des 14. Verfassungszusatzes für die Zeit nach dem Bürgerkrieg besagt, dass jeder amerikanische Beamte, der einen Eid leistet, die US-Verfassung aufrechtzuerhalten, von der Ausübung eines künftigen Amtes ausgeschlossen wird, wenn er „an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt war“ oder wenn er „Hilfe oder Trost gespendet“ hat Aufständische.

Allerdings legt die Verfassung nicht fest, wie dieses Verbot durchgesetzt werden soll, und seit dem späten 18. Jahrhundert, als es in großem Umfang gegen ehemalige Konföderierte eingesetzt wurde, wurde es nur zweimal angewendet.

Republikaner gewählte Beamte, die letztes Jahr vor Herausforderungen bei der Kandidatur nach dem 14. Verfassungszusatz standen, sahen gemischte Ergebnisse, als sie versuchten, Bundesgerichte zu nutzen, um den Rechtsstreit einzustellen. Mindestens ein wichtiger Einspruch wurde von einem Bundesrichter blockiert, aber in anderen Fällen hielten sich Bundesrichter aus der Angelegenheit heraus und ließen das Verfahren vor Landesgerichten weitergehen.

In der Klage von CREW wurde ein Richter des Bundesstaates Colorado aufgefordert, eine Anordnung zu erlassen, mit der „Trump gemäß dem Vierzehnten Verfassungszusatz für disqualifiziert erklärt“ und Colorados Außenministerin Jena Griswold „daran gehindert wird, Maßnahmen zu ergreifen, die ihm Zugang zum Wahlzettel ermöglichen würden“, einschließlich der GOP-Vorwahlen im März oder die Parlamentswahl im November 2024.

CREW-Sprecher Jordan Libowitz sagte am Freitag, dass die Gruppe es nicht für „angemessen“ halte, den Fall vor ein Bundesgericht zu bringen.

Trump hat Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 bestritten und kürzlich in einem Social-Media-Beitrag erklärt, dass es „keine Rechtsgrundlage“ dafür gebe, den 14. Verfassungszusatz zu nutzen, um ihn von der Abstimmung zu streichen.