Washingtons Entscheidung, Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams in die Ukraine zu schicken, könnte die Welt einem Nuklearkonflikt näher bringen, behauptete der frühere US-Präsident Donald Trump.

„ERST KOMMEN DIE PANZER, DANN KOMMEN DIE ATOMWAFFEN. Beende diesen verrückten Krieg JETZT. So einfach zu machen“, Das schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Der 45. Präsident hat in der Vergangenheit argumentiert, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nicht stattgefunden hätte, wenn er noch im Amt gewesen wäre.

Der republikanische Kongressabgeordnete Troy Nehls schlug am Donnerstag in einem Interview mit Fox News vor, dass Präsident Joe Biden Trump anrufen sollte und dass Trump später den russischen Präsidenten Wladimir Putin anrufen könnte. „Wir müssen diesen Krieg beenden, und Donald Trump kann das“ sagte Nehls.

Der Abrams-Panzer „Erfordert enormen logistischen Aufwand“ Nehls sagte und fügte hinzu, dass sich die USA anstelle zusätzlicher militärischer Hilfe für Kiew auf andere Krisen in der Welt und auf Probleme im Inland konzentrieren sollten. „Wir erschöpfen unsere Munition. Es wird Jahre dauern, bis die Industrie aufholt.“









Biden kündigte am Mittwoch Pläne an, 31 Panzer in die Ukraine zu liefern. Großbritannien versprach unterdessen, der Ukraine 14 Challenger-2-Panzer zur Verfügung zu stellen. Deutschland hat zugestimmt, 14 Leopard 2A6-Panzer zu schicken und Polen und anderen europäischen Ländern erlaubt, ihre eigenen Leoparden an die Ukraine zu übergeben.

Moskau hat behauptet, dass der Fluss ausländischer Waffen den Verlauf des Konflikts nicht ändern und nur zu mehr Toten führen wird. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warnte in diesem Monat vor jeglichen vom Westen gelieferten Panzern „wird brennen“ auf dem Schlachtfeld.

Russlands stellvertretender Gesandter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Maksim Buyakevich, sagte am Donnerstag, dass die USA und andere NATO-Mitglieder mit der Entscheidung, Panzer an die Ukraine zu liefern, dies getan hätten „Bewusste Eskalation der militärischen Pattsituation“ mit Moskau.

„Dies ist ein direkter Weg in einen ausgewachsenen Konflikt in Europa“, sagte Buyakevich.