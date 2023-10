Am Montag begann ein Gericht im westlichen US-Bundesstaat Colorado mit der Anhörung einer Klage, die darauf abzielt, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von der Wahl 2024 fernzuhalten.

Eine Gruppe von Wählern aus Colorado sagt, Trumps Rolle bei den Unruhen im US-Kapitol am 6. Januar 2021 bedeute, dass er vom Rennen im nächsten Jahr disqualifiziert werden sollte. Sie berufen sich auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung, der denjenigen, die sich am Aufstand beteiligt haben, verbietet, höhere Ämter in den USA zu bekleiden, etwa die Präsidentschaft.

Die Wähler in diesem Fall werden von der Aufsichtsbehörde Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) vertreten.

Was sind die Argumente für und gegen die Klage?

Eric Olson, ein Anwalt, der die Wähler vertritt, sagte, Trump habe „den Mob zusammengerufen“, der am 6. Januar das Kapitol stürmte und dabei fünf Menschen tötete und mehr als 100 Polizisten verletzte.

Am Tag des Aufstands hielt Trump eine Rede vor seinen Anhängern in Washington, D.C., in der er seine falschen Behauptungen wiederholte, dass die Wahl 2020 gestohlen worden sei. Er forderte seine Anhänger auf, „wie die Hölle zu kämpfen“.

„Er hat das Wort ‚Kampf‘ in dieser Rede 20 Mal verwendet, ‚friedlich‘ nur einmal“, sagte Olson in seiner Eröffnungsrede während der Anhörung in Colorado und bezog sich dabei auf Trumps Rede vom 6. Januar.

„Wir sind hier, weil Trump behauptet, dass er das Recht hat, erneut Präsident zu werden“, fuhr Olson fort. „Aber unsere Verfassung, die gemeinsame Charta unserer Nation, besagt, dass er dies nicht tun kann.“

Trumps Anwalt in dem Fall, Scott Gessler, kritisierte die Klage als „antidemokratisch“. Er bemerkte, dass der Kandidat der Sozialistischen Partei, Eugene Debs, 1920 aus einer Bundesgefängniszelle für die Präsidentschaft kandidierte.

„Wenn es darum geht, zu entscheiden, wer unsere Nation führen soll, sind es die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die diese Entscheidung treffen, und nicht sechs Wähler in Colorado, die sich ausgesucht haben, gegen wen sie eine Klage einreichen sollen“, fügte Gessler hinzu.

Die USA sind gespalten: Amerika nach Trump Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Wird sich die Klage in Colorado auf Trumps Wiederwahlchancen auswirken?

Selbst wenn Trump von der Wahl in Colorado ausgeschlossen wird, ist es unwahrscheinlich, dass dies irgendwelche Auswirkungen auf seine Chancen im Jahr 2024 hätte. Trump hat Colorado während der Präsidentschaftswahlen 2020 und 2016 verloren und es wird nicht als entscheidender Swing-State angesehen, der für die Eroberung des Weißen Hauses erforderlich ist.

Später in dieser Woche wird der Oberste Gerichtshof von Minnesota Argumente anhören, die darauf abzielen, Trump im Bundesstaat des Mittleren Westens von der Abstimmung auszuschließen.

Sowohl der Colorado- als auch der Minnesota-Fall könnten im Falle einer Berufung vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen. Das höchste Gericht hat noch nicht über die Aufstandsklausel des 14. Verfassungszusatzes entschieden.

Donald Trump, Berater wegen Wahlplan in Georgia angeklagt Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Trump hat die Klagen gegen ihn als „Wahleinmischung“ bezeichnet.

Der ehemalige Präsident sieht sich derzeit mehreren Fällen gegenüber, die eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen könnten. Dazu gehören ein Bundesfall, bei dem es um seine Wahlsubversionsbemühungen in Washington, D.C. ging, sowie ein Bundesfall in Florida, bei dem es um seinen Umgang mit geheimen Dokumenten ging.

Der vielleicht schwerwiegendste Fall gegen ihn läuft in Georgia, wo Trump für seine Versuche, sich in die Wahlen 2020 im Südstaat einzumischen, bestraft werden soll. Sollte Trump dort verurteilt werden, wäre er im Falle einer erneuten Präsidentschaft nicht in der Lage, sich selbst zu begnadigen, was bedeutet, dass ihm die Anklage lebenslang drohen würde.

wd/dj (Reuters, AP)