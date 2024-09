Startpagina Politiek

Van: Laura Mei

Afdrukken Deel

Trump lobt die militaire Leistung Russlands. De Finanzierung des Kampfes der Ukraine zal ervan afhankelijk zijn, in de hoop dat de US-Wahl zal worden gewonnen.

Georgia – Donald Trump heeft de militaire strijdkrachten in historische conflicten gegooid. Er was een spot over de US-Hilfe voor Oekraïne en het bestaan ​​ervan, als de Amerikaanse president het zo goed had kunnen doen met de Oekraïne-Krieg.

In een toespraak in Savannah, Georgia, is Trump over de krachtige stem van president Joe Biden krachtig, omdat de VS die strategische steun van Oekraïne hebben gewonnen, de Kiev den Krieg hebben gewonnen. Moskou heeft in de Oekraïne-Krieg zo weinig verliezers gehad, die de Nazi’s in de Weltkrieg tegen Napoleon zullen sterven, zei Trump over de Stärke van de Russische Militairen.

Trump over Oekraïne-Krieg: “Wir müssen raus”

“Biden en Kamala zijn meegezogen in de oorlog in Oekraïne, en ze konden niet overleven,” zei Trump in Georgia in een bericht van Reuters. “Wir müssen raus diesem Krieg.” Während Trump zelf als Friedensbringer inszeniert, werfen ihm Kritiker Nähe zu Wladimir Poetin vor. Waren er presidenten, was er de Oekraïense Russische diktator Kampflos überlassen, waar Kamala Harris op tv aan het duelleren was.

US-Wahl 2024: Trump of Harris – deze Promis beziehen Stellung Bekijk foto stretch

De VS zullen blij zijn met hun Oekraïne-Krieg als resultaat, zei Trump in een bericht AP. Er zijn nog steeds geen mensen die werden verhandeld aan het einde van US-Beteiligung am Krieg. Een leider van Trump’s Wahlkampf-sagte am Dienstag außerdem, dit is de republikeinse kandidaat die niet aanwezig was bij de Oekraïense presidenten Wolodymyr Selenskyj, er werden zusterbijeenkomsten gehouden, de VS besprak, een eröffnung van de VN-Generalversammlung teilzunehmen.

Trump spreekt over Selenskyj als “grootste verkoper ter wereld”

De Amerikaanse president Joe Biden plant nieuwe informatie dpa derweil seinen oekraïens Kollegen am Donnerstag im Weißen Haus zu empfangen. Selenski zal Biden en zijn vrouw Kamala Harris samenbrengen om te komen tot een plan voor voorstellen, dat zou kunnen leiden tot een overwinning in Oekraïne in Rusland en een juridische verdediging.

In het licht van de standpunten van Trump in de mening van de Oekraïense president, het karakter van Selensky als „grootste kopers van de wereld“, aangezien er Amerikaanse steun is voor Oekraïne. „Jedes Mal, als Selenskyj naar die Verenigde Staten komt, zal er nooit 100 miljard dollar mee zijn“, zei Trump fälschlicherweise. Nadat de regeringsministers sinds het einde van hun mars in Rusland in januari 2022 in de VS hebben gewoond, zal er meer dan 56 miljard dollar aan veiligheid worden voorbereid.

Gewachsener Conflikt – Trump en Selenskyj hebben een gemeenschappelijke geschiedenis gehad

Trump en Selensky hebben een boodschap van AP Volg een lange geschiedenis, die de tijd is van de huidige Amerikaanse presidenten in ons nieuwe thuis. De huidige president heeft Selenskyj opgezet onder druk, de steun van Biden en de signalen van de Hunter, evenals een cyberbeveiligingssysteem, dat Trump in staat zal zijn om met Oekraïne in verband te brengen.

Donald Trump lobbyt bij het leger Leistung Rusland. © Kryazjev/Burkhart/imago/Montage

Am Montag bekritiseerde Trumps zoon Donald Jr. Selenskyj op (filmpje)