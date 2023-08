Der republikanische Präsidentschaftskandidat veröffentlichte sein Fahndungsfoto aus dem Gefängnis von Fulton County und forderte seine Anhänger auf, „niemals aufzugeben“.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist nach einer langen Pause zu X (ehemals Twitter) zurückgekehrt und hat am späten Donnerstagabend seine erste Nachricht seit mehr als zwei Jahren gepostet.

Der ehemalige US-Präsident veröffentlichte sein Fahndungsfoto aus Fulton County, Georgia, wo er sich früher am Tag wegen Wahlbeeinträchtigung ergeben hatte, zusammen mit dem Text „Wahleinmischung / Gib niemals auf!” in Großbuchstaben, mit einem Link zu seiner Website.

Trump postet seit Monaten ausschließlich auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social, die fast ausschließlich von Fans und Unterstützern des ehemaligen Präsidenten bevölkert wird und mit der er eine Vereinbarung getroffen hat, für mindestens sechs Stunden zuvor exklusive Inhalte bereitzustellen Das Posten auf einer anderen Plattform geht aus einer SEC-Einreichung aus dem letzten Jahr hervor.

Im Januar wurde berichtet, dass Trump nach einem Ausweg aus seinem Exklusivvertrag mit seiner eigenen Plattform suche, um zu dem zurückzukehren, was damals noch als Twitter bekannt war. Der Deal sollte im Juni verlängert werden. Sein „Polizeifoto„Beiträge auf den beiden Plattformen wurden nur etwa eine Stunde auseinander gelassen, was darauf hindeutet, dass das sechsstündige Exklusivitätsfenster nicht mehr in Kraft ist.









Die vorherigen Beiträge in Trumps X-Kontoverlauf enden am 8. Januar 2021, zwei Tage nach dem Aufstand im Kapitol, der dazu genutzt wurde, ihn für fast zwei Jahre von der Plattform zu verbannen. Während Elon Musk sein Konto nicht lange nach dem Kauf der Plattform im letzten Jahr wieder einrichtete, kehrte Trump nicht wie erwartet zurück, obwohl seine häufigen Tweets ein Markenzeichen seiner Präsidentschaft waren.

Trump bleibt auf Truth Social viel aktiver, wo er am Donnerstagabend Glückwünsche und Memes von Unterstützern retweetete, Umfragen zeigte, dass er das republikanische Feld dominiert, und Videos, in denen er die verschiedenen rechtlichen Anfechtungen seiner Kandidatur kritisierte.

Er achtete auch darauf, seinen Unterstützern auf der Plattform zu versichern, dass er nirgendwo hingehen würde, nur weil er wieder angefangen hatte, auf X zu posten, und schrieb in Großbuchstaben: „Ich liebe Truth Social. Es ist mein Zuhause!!!”

Trump führt das republikanische Feld mit zweistelligen Zahlen an, obwohl er die Hauptdebatte von Fox News diese Woche zugunsten eines Treffens mit seinem ehemaligen Top-Moderator Tucker Carlson aufgab. Laut einer CBS-Umfrage von letzter Woche, die er am Donnerstag auf Truth Social veröffentlichte, liegt er mit 46 Punkten vor seinem engsten Konkurrenten, dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

Trump verklagte im Juli 2021 das damals neben Meta und Google bekannte Unternehmen Twitter, nachdem er nach dem Aufstand im Kapitol von fast allen Social-Media-Plattformen verbannt worden war. Während ein Gericht seine Klage im vergangenen Mai abwies und Musk ihm bereits im Oktober sein Konto anbot, legte er Berufung gegen das Urteil ein und bestand darauf, dass die Plattform seine freie Meinungsäußerung verletzt und politische Zensur begangen habe, und nutzte Musks Veröffentlichung der Twitter-Dateien, um seinen Fall zu stützen.