Trump Organization des Steuerbetrugs für schuldig befunden

Das Unternehmen von Donald Trump wurde am Dienstag in einem Fall des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan wegen Steuerbetrugs verurteilt, eine deutliche Zurückweisung der Finanzpraktiken im Geschäft des ehemaligen US-Präsidenten.

Eine Jury befand zwei Unternehmen der Trump Organization in allen 17 Anklagepunkten für schuldig, darunter Verschwörungsvorwürfe und Fälschung von Geschäftsunterlagen.

Der Schuldspruch kam am zweiten Tag der Beratungen nach einem Prozess, in dem die Trump Organization beschuldigt wurde, an einem Plan von Top-Führungskräften beteiligt gewesen zu sein, um die Zahlung persönlicher Einkommenssteuern auf Arbeitsvergünstigungen wie mietfreie Wohnungen und Luxusautos zu vermeiden.

Die Verurteilung ist eine Bestätigung für die New Yorker Staatsanwälte, die drei Jahre lang gegen den ehemaligen Präsidenten und seine Geschäfte ermittelt haben, obwohl die Strafen voraussichtlich nicht streng genug sein werden, um die Zukunft von Trumps Unternehmen zu gefährden.

Als Strafe könnte die Trump Organization mit einer Geldstrafe von bis zu 1,6 Millionen US-Dollar belegt werden – ein relativ geringer Betrag für ein Unternehmen seiner Größe, obwohl die Verurteilung einige seiner zukünftigen Geschäfte komplizierter machen könnte.

Trump, der kürzlich seine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte, wiederholte nach dem Urteil seine Behauptung, dass der Fall gegen sein Unternehmen Teil einer politisch motivierten „Hexenjagd“ sei, die von rachsüchtigen Demokraten gegen ihn geführt werde.

Allen Weisselberg, ehemaliger Finanzchef der Trump Organization, verlässt am 15. November den Gerichtssaal in New York. (Yuki Iwamura/Reuters)

Nach dem Urteil sprach der Anwalt der Trump Organization, Alan Futerfas, vor dem Gerichtsgebäude und versprach, Berufung einzulegen.

Das Urteil trägt zu den bereits wachsenden rechtlichen Problemen für Trump bei, der in Washington mit einer strafrechtlichen Untersuchung konfrontiert ist, sowohl wegen der Aufbewahrung streng geheimer Dokumente auf seinem Anwesen in Florida, Mar-a-Lago, als auch wegen der Bemühungen, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 rückgängig zu machen.

Diese Untersuchungen werden von einem neu ernannten Sonderermittler des Justizministeriums geleitet. Der Bezirksstaatsanwalt in Fulton County, Georgia, leitet auch eine Untersuchung zu Versuchen von Trump und seinen Verbündeten, seinen Verlust in diesem Bundesstaat aufzuheben.

Der Anwalt der Trump Organization, Alan Futerfas, hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. (Yuki Iwamura/The Associated Press)

Während Trump selbst nicht angeklagt wurde, markiert das Urteil einen weiteren Rückschlag für den ehemaligen Präsidenten, der seit dem Start seiner letzten Kampagne für das Weiße Haus im vergangenen Monat mit einer Reihe von selbstverschuldeten Krisen konfrontiert war.

Dazu gehört die Wut über sein Abendessen mit einem Holocaust leugnenden weißen Nationalisten und dem antisemitischen Rapper, der früher als Kanye West bekannt war, und ein autoritärer Aufruf von Trump, die „Beendigung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, auch derer, die in der Verfassung enthalten sind“, anzugehen seine unbegründeten Behauptungen des Massenwahlbetrugs.

Der Fall des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan gegen das Unternehmen basierte größtenteils auf Aussagen des ehemaligen Finanzchefs der Trump Organization, Allen Weisselberg, der sich zuvor schuldig bekannte, die Bücher des Unternehmens und sein eigenes Vergütungspaket manipuliert zu haben, um seine Steuern illegal zu senken.

Weisselberg sagte im Austausch für eine versprochene fünfmonatige Gefängnisstrafe aus.

„Persönliche Gier“

Um die Trump Organization zu verurteilen, mussten die Staatsanwälte die Geschworenen davon überzeugen, dass Weisselberg oder sein Untergebener, Senior Vice President und Controller Jeffrey McConney, Agenten des „hohen Managements“ waren, die im Namen des Unternehmens handelten und dass das Unternehmen ebenfalls von seinem Plan profitierte.

Die Anwälte der Trump Organization wiederholten während des einmonatigen Prozesses das Mantra „Weisselberg hat es für Weisselberg getan“. Sie behaupteten, die Führungskraft sei abtrünnig geworden und habe das Vertrauen des Unternehmens missbraucht. Niemand in der Familie Trump oder im Unternehmen sei schuld, argumentierten sie.

Obwohl er als Zeuge der Anklage aussagte, versuchte Weisselberg auch, im Zeugenstand Verantwortung zu übernehmen, und sagte, niemand in der Trump-Familie wisse, was er tue.

„Es war meine persönliche Gier, die dazu geführt hat“, sagte ein emotionaler Weisselberg.

Die Anwälte der Trump Organization, William Brennan und Michael van der Veen, kehren nach einer Pause nach den Beratungen der Geschworenen in New York City am Dienstag zum Manhattan Criminal Courthouse zurück. (Eduardo Munoz/Reuters)

Trump reagiert

In einer Erklärung nannte Trump den Fall die „größte politische Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes“ und beklagte seine Ansicht, dass „New York City ein schwieriger Ort ist, um Trump zu sein“, und wiederholte die Behauptung des Unternehmensverteidigungsteams, dass Weisselberg allein gehandelt habe .

„Warum sollten Unternehmen, die nichts über Weisselbergs persönliche Steuererklärungen wussten, wegen des Verhaltens dieser Person strafrechtlich verfolgt werden? Wir haben uns darauf verlassen, dass eine damals hoch angesehene und teure Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Anwaltskanzlei diese Arbeit erledigt“, schrieb er.

Die Staatsanwälte von Manhattan behaupteten, Trump habe bei dem Plan „genau gewusst, was los war“, obwohl er und die Anwälte des Unternehmens dies bestritten haben.

Weisselberg, der sich schuldig bekannte, Steuern auf 1,7 Millionen US-Dollar an Nebenleistungen hinterzogen zu haben, sagte aus, dass er und McConney sich verschworen hatten, diese zusätzliche Vergütung von seinem Einkommen zu verbergen, indem sie ihre Kosten von seinem Gehalt vor Steuern abzogen und gefälschte W-2-Formulare ausstellten.

Während seines Schlussplädoyers versuchte Staatsanwalt Joshua Steinglass, die Behauptung zu widerlegen, Trump habe nichts von dem Plan gewusst. Er zeigte den Geschworenen einen Mietvertrag, den Trump für Weisselbergs vom Unternehmen bezahlte Wohnung unterzeichnet hatte, und ein Memo, das Trump paraphiert hatte, in dem er eine Gehaltskürzung für eine andere Führungskraft genehmigte, die Vergünstigungen erhielt.

„Mr. Trump sanktioniert ausdrücklich Steuerbetrug“, argumentierte Steinglass.

Das Urteil beendet nicht Trumps Kampf mit dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, einem Demokraten, der sein Amt im Januar angetreten hat.

Bragg sagte, dass eine verwandte Untersuchung von Trump, die unter seinem Vorgänger, dem Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance Jr., begann, „aktiv und andauernd“ sei.

In dieser weitreichenden Untersuchung haben die Ermittler untersucht, ob Trump Banken und andere über den Wert seines Immobilienbesitzes, seiner Golfplätze und anderer Vermögenswerte in die Irre geführt hat – Vorwürfe, die im Mittelpunkt der anhängigen Klage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen den ehemaligen Präsidenten stehen Seine Firma.

Die Staatsanwaltschaft hat auch untersucht, ob gegen staatliche Gesetze verstoßen wurde, als Trumps Verbündete Zahlungen an zwei Frauen leisteten, die behaupteten, vor Jahren sexuelle Affären mit dem Republikaner gehabt zu haben.

Gegen Ende seiner Amtszeit im vergangenen Jahr wies Vance die Abgeordneten an, einer Grand Jury Beweise für eine mögliche Anklage gegen Trump vorzulegen. Nach seinem Amtsantritt ließ Bragg diese Grand Jury jedoch auflösen, damit er den Fall neu betrachten konnte.

Am Montag bestätigte er, dass ein neuer leitender Staatsanwalt mit dieser Untersuchung beauftragt worden sei, und signalisierte erneut, dass er noch aktiv sei.