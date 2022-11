Trump-Org. illegale Praktiken beseitigt, als Trump Präsident wurde, bezeugt Ex-CFO

Das Unternehmen wird beschuldigt, Weisselberg und anderen Führungskräften aussergewöhnliche Vergünstigungen gewährt zu haben, darunter Wohnungen, Luxusautos und Privatschulunterricht, ein Schema, das Weisselberg auf dem Stand detailliert beschreibt.

Er sagte, dass er und andere Führungskräfte wussten, dass ihre Praktiken illegal seien – und sie nach dem Amtsantritt von Trump beendet hätten. Das Unternehmen hatte die persönlichen Ausgaben von Weisselberg und mindestens einer anderen Führungskraft bezahlt, wodurch sie Einkommenssteuern und das Unternehmen Lohnsteuern umgehen konnten. Es zahlte auch Prämien an Führungskräfte auf Steuerformularen, die behaupteten, sie seien unabhängige Auftragnehmer, obwohl sie tatsächlich Angestellte waren, sagte er.

„Herr. Trump wurde Präsident, und jeder betrachtete unser Unternehmen aus jedem erdenklichen Blickwinkel“, sagte Weisselberg und fügte hinzu, das Unternehmen wolle „sicherstellen, dass wir alles korrigieren, was wir korrigieren müssen“.

Bis zu den Aufräumarbeiten hatte Weisselberg eine kostenlose Wohnung in der Upper West Side, einen Mercedes Benz für sich und seine Frau, Privatschulgeld für seine Enkelkinder, Trinkgelder für die Feiertage und andere Ausgaben erhalten.

Er erläuterte am Donnerstag, wie Trump persönlich damit begann, die Rechnung für seine beiden Enkelkinder für den Besuch der Columbia Grammar and Preparatory School zu einem Preis von etwa 100.000 US-Dollar pro Jahr zu bezahlen.

Er war in Trumps Büro, als sein Sohn Donald Trump Jr. mit Studiengebühren für seine eigenen Kinder hereinkam. Trump sagte scherzhaft: „Ich könnte genauso gut auch für Ihre Enkelkinder bezahlen“, so Weisselberg.

Weisselberg brachte Trump später eine Rechnung für die Studiengebühren, und er erklärte sich bereit, sie zu bezahlen. Weisselberg versprach, es ihm zurückzuzahlen.

Während er zunächst die Vergünstigungen zusätzlich zu seinem Gehalt erhielt, wies Weisselberg schließlich einen Mitarbeiter an, den Wert von seinem Gehalt und Bonus abzuziehen.

„Zwischen der Miete für die Wohnung, den Studiengebühren, wir hatten ein oder zwei Autos – ich dachte, der Betrag, den ich bekam, war zu viel, und das Richtige war, es der Firma zurückzuzahlen“, sagte er.

Aber er entschied sich dafür, es auf diese Weise zu tun, anstatt seine eigenen Ausgaben zu bezahlen, um Steuern zu hinterziehen, räumte er auf dem Stand ein. „Es gab mir die Möglichkeit, Vorsteuer zu zahlen“, sagte er und fügte hinzu, „ich kannte den Betrag, den sie meldeten [on tax forms] war falsch.“

Verteidiger haben argumentiert, dass Weisselberg das Schema alleine durchgeführt hat, aber am Donnerstag hat Weisselberg die Beteiligung mehrerer anderer hochrangiger Persönlichkeiten der Trump Organization detailliert beschrieben.

Er sagte, der Controller des Unternehmens, Jeffrey McConney, der sich um den Papierkram kümmerte, wisse, dass die Vereinbarung illegal sei. „Ich glaube zweifellos fest daran, dass er es auch wusste“, sagte er.

Er behauptete, dass ein anderer Trump-Manager, Matthew Calamari, der Chief Operating Officer, seine Ausgaben ebenfalls steuerfrei vom Unternehmen bezahlt habe. Weisselbergs Sohn Barry, der Wollman Rink im Central Park leitete, bekam eine Trump-eigene Wohnung im Central Park South.

Weisselberg, Calamari, McConney und mehrere andere leitende Angestellte erhielten ihre Prämien auf 1099s, einem Steuerformular für Selbständige. Das, sagte Weisselberg, erlaube es dem Unternehmen, Lohnsteuern zu vermeiden, und den Führungskräften, steuerbegünstigte Rentenkonten zu eröffnen, für die nur Selbständige in Frage kommen.

Diese Praxis, sagte Weisselberg, begann in den 1980er Jahren, bevor er anfing, bei der Trump Organization zu arbeiten.

Weisselberg sagt gegen seinen Arbeitgeber aus, nachdem er sich im August in 15 Fällen schuldig bekannt hatte. Im Rahmen des Abkommens wird er fünf Monate im Gefängnis verbringen, wenn er wahrheitsgemäß aussagt.

Auf die Frage der Staatsanwaltschaft am Donnerstag, warum er sich schuldig bekannte, sagte er: „Ich habe mich dieser Verbrechen schuldig gemacht.“

An seinem ersten Tag der Aussage Anfang dieser Woche gab Weisselberg bekannt, dass er mit seinem vollen Gehalt auf der Gehaltsliste der Trump Organization bleibt und am selben Tag, an dem er seinen Plädoyer-Deal abschloss, eine Geburtstagsfeier im Trump Tower feierte.

Bei einem Kreuzverhör später am Donnerstag versuchte ein Verteidiger der Trump-Organisation festzustellen, dass Weisselberg das Schema zu seinem eigenen Vorteil durchgeführt hat, ohne dass die Familie Trump davon Kenntnis hatte.

„Es war meine persönliche Gier, die dazu geführt hat“, sagte Weisselberg.

Weisselberg wurde emotional, seine Stimme brach, als er zugab, dass es ihm peinlich ist und er sich schämt, was er getan hat. „Mehr als Sie sich vorstellen können“, sagte er.

Der Anwalt der Trump-Organisation, Alan Futerfas, drängte Weisselberg, mit wem er sich in dem Plan verschworen habe. Er sagte, er habe sich mit McConney verschworen, aber nicht mit irgendeinem Mitglied der Trump-Familie.

Weisselberg sagte, er habe nach 50 Jahren Arbeit für die Familie ein fast familiäres Verhältnis zu den Trumps gehabt und ihm tiefes Vertrauen entgegengebracht.

„War es nicht Ihre Verantwortung, die Familie und diese Unternehmen vor genau diesen Problemen zu schützen?“ fragte Futerfas.

Weisselberg sagte, das sei wahr.