Trump-Org. Controller, um vor der Grand Jury von Manhattan auszusagen, die Schweigegeldzahlungen untersucht

CNN

—



Ein Top-Manager der Trump Organization wird voraussichtlich am Donnerstag vor einer Grand Jury in Manhattan erscheinen, die die angebliche Rolle des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in einem Schweigegeld-Zahlungssystem untersucht, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Führungskraft, Jeffrey McConney, der Controller der Trump Organization, ist einer der ranghöchsten Finanzbeamten des Unternehmens und trägt die Verantwortung für seine Bücher und Aufzeichnungen.

McConneys geplanter Auftritt erfolgt, als die Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft von Manhattan ihre Ermittlungen zum Schweigegeldsystem beschleunigen, um den erwachsenen Filmstar Stormy Daniels daran zu hindern, kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2016 über eine frühere Affäre mit Trump an die Öffentlichkeit zu gehen. (Trump hat die Affäre bestritten.)

Ein Sprecher des Bezirksstaatsanwalts Alvin Bragg lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Anwalt von McConney antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

In den letzten Wochen hat die Staatsanwaltschaft mit Zeugen gesprochen, die für den Schweigegeld-Deal von zentraler Bedeutung sind. Diese Woche trafen sich Staatsanwälte mit David Pecker, dem ehemaligen Herausgeber des National Enquirer. Vor zwei Wochen kehrte Michael Cohen, Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt, der sich der Anklage wegen Wahlkampffinanzierung des Bundes schuldig bekannte, weil er eine Zahlung von 130.000 Dollar an Daniels erleichtert hatte, zu seinem ersten Treffen mit Staatsanwälten unter Braggs Führung zurück.

Michael Cohen macht Vorhersage zu Trump-Ermittlungen

Cohen sagte am Mittwoch gegenüber „CNN This Morning“, dass Staatsanwälte um seine Handys gebeten hätten, um Sprachaufnahmen zu erhalten, die er von Gesprächen mit Keith Davidson gemacht habe, dem Anwalt, der den Deal für Daniels arrangiert habe. Davidson wurde in den letzten Wochen auch von Staatsanwälten für ein zukünftiges Treffen kontaktiert, teilte eine Quelle zuvor CNN mit. Davidson war zuvor von Staatsanwälten wegen Aufzeichnungen vorgeladen worden, sagte die Quelle.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Trump und sein Unternehmen Geschäftsunterlagen gefälscht haben, indem sie die Erstattung fälschlicherweise als Rechtskosten ausgewiesen haben. Diese Anklage ist in New York ein Vergehen, es sei denn, sie kann mit einem anderen Verbrechen in Verbindung gebracht werden, beispielsweise mit Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung.

Sie legen Zeugenaussagen vor einer kürzlich eingesetzten Grand Jury vor, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Beginn der Präsentation bedeutet nicht, dass eine Entscheidung getroffen wurde, ob Anklage gegen Trump oder jemand anderen erhoben werden soll. Trump hat bestritten, von der Schweigegeldzahlung gewusst zu haben.

Staatsanwälte, die unter dem früheren Staatsanwalt Cy Vance arbeiteten, hatten untersucht, Anklagen im Zusammenhang mit dem Schweigegeldsystem zu erheben, aber einige Anwälte des Teams waren nicht davon überzeugt, dass eine Anklage wegen eines Verstoßes gegen das Bundeswahlgesetz rechtliche Herausforderungen überstehen würde, sagten mit der Untersuchung vertraute Personen gegenüber CNN .

Einer dieser ehemaligen Staatsanwälte, Mark Pomerantz, der letztes Jahr aus Protest zurückgetreten war, nachdem es ihm nicht gestattet worden war, Anklage gegen Trump zu erheben, veröffentlicht nächste Woche ein Buch, in dem er einen „Insiderbericht“ über die vergangenen Bemühungen zur Untersuchung von Trump verspricht.

Der aktuelle Schwerpunkt der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die sich einst auf die Richtigkeit der Jahresabschlüsse der Trump Organization konzentrierten, liegt nun wieder im Umgang der Immobiliengesellschaft mit der Schweigegeldzahlung und ob sie gegen New Yorker Gesetze verstoßen hat, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen .

McConney hat laut seiner Aussage im Steuerbetrugsprozess der Trump Organization im vergangenen Jahr zuvor acht Mal vor der Grand Jury ausgesagt. In New York wird Personen, die vor einer Grand Jury erscheinen, Straffreiheit gewährt, es sei denn, sie lügen unter Eid.

McConney war nach eigener Aussage kein williger Zeuge. Er sagte aus, dass er sich geweigert habe, sich mit Staatsanwälten zu treffen, um seine Aussage vor dem Prozess vorzubereiten, der mit einer Verurteilung endete.

Der Richter erlaubte den Staatsanwälten, McConney, der als Mitverschwörer im Steuerbetrugssystem identifiziert wurde, als feindlichen Zeugen zu behandeln, nachdem er festgestellt hatte, dass er dem Staatsanwalt, der versuchte, ihn zu befragen, ausweichende Antworten gab. Die Trump-Organisation, sagte McConney aus, bezahle seine Anwaltskosten.

McConney berichtete an Allen Weisselberg, den ehemaligen Chief Financial Officer, und beaufsichtigte das Hauptbuch, das die Zahlungen verfolgt.

Bei der Untersuchung geht es um die Zahlung an Daniels und die Erstattung der Trump Organization an Cohen.

Laut Gerichtsakten bei Cohens Bundesanwaltschaft genehmigten Führungskräfte der Trump Organization Zahlungen an ihn in Höhe von insgesamt 420.000 US-Dollar, um seine ursprünglichen Zahlungs- und Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 130.000 US-Dollar zu decken und ihn mit einem Bonus zu belohnen.

Führungskräfte der Trump Organization beschlossen, monatliche Raten an Cohen zu zahlen, der Rechnungen mit der Bitte um Zahlung gemäß einer „Vorbehaltsvereinbarung“ einreichte.

In einem Beispiel sagten die Staatsanwälte, dass eine Rechnung über 35.000 US-Dollar für zwei Monate von einer Führungskraft an eine andere weitergeleitet wurde, die die Zahlung genehmigte. Die Staatsanwälte behaupteten, die erste Führungskraft habe diese E-Mail an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet und erklärt: „Bitte zahlen Sie vom Trust. Posten Sie Rechtskosten. Geben Sie in der Beschreibung „Vorschuss für die Monate Januar und Februar 2017“ an.“

Die Bundesanwaltschaft behauptete, es habe keine Vorschussvereinbarung gegeben und das Unternehmen habe diese Zahlungen fälschlicherweise als Rechtskosten in seinen Unternehmensbüchern erfasst. Sie haben nichts gegen Trump oder das Unternehmen unternommen. Cohen bekannte sich acht Verbrechen schuldig, einschließlich der Verletzung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung im Zusammenhang mit dieser Zahlung.