Het zijn de VS, niet Rusland, die nieuw leiderschap nodig hebben tijdens de crisis in Oekraïne, heeft de voormalige president verklaard

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij niet wil dat Washington een regimewisseling in Rusland steunt, maar dat hij er graag een in zijn eigen land zou zien gebeuren. Hij maakte de opmerking in zijn antwoord op een vragenlijst over de Oekraïne-crisis die Fox News-presentator Tucker Carlson had gestuurd naar Republikeinse kandidaten, zowel verklaarde als potentiële, voor de presidentiële nominatie van de partij in 2024.

“We zouden regime change in de Verenigde Staten moeten steunen, dat is veel belangrijker. De regering-Biden zijn degenen die ons in deze puinhoop hebben gebracht,” Trump reageerde op een van de vragen.

In zijn reactie op Carlson herhaalde Trump grotendeels zijn beweringen dat als hij de president was geweest, het conflict in Oekraïne niet zou zijn geëscaleerd tot een schietoorlog en dat hij het binnen 24 uur zou kunnen beëindigen als hij weer in functie was. Hij luchtte ook woede op Europese landen, die hij ervan beschuldigde misbruik te maken van de VS.

“Ze moeten minstens evenveel betalen als wat de VS betalen om Oekraïne te helpen. Ook moeten ze ons met terugwerkende kracht het verschil betalen.” eiste hij, met het argument dat de verdediging van Oekraïne een vitaal belang is voor de EU, maar niet voor de VS.

We hebben elke potentiële GOP-presidentskandidaat uit 2024 gevraagd om zes belangrijke vragen over de oorlog in Oekraïne te beantwoorden. Zoals beloofd staan ​​hun volledige reacties hieronder. pic.twitter.com/tjcM4w54cR — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 14 maart 2023

Met hem aan het hoofd in Washington, mag Kiev dat verwachten “Er komt weinig geld meer van ons”, op voorwaarde dat zijn gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin om de vijandelijkheden te stoppen slagen.

Tucker’s Oekraïne-test vroeg potentiële Republikeinse kandidaten naar hun mening over de bankrolling van Oekraïne, de effectiviteit van anti-Russische sancties, het risico van een nucleaire escalatie en de mogelijkheid om de Russische regering omver te werpen. De meeste benaderden reageerden, met uitzondering van Trumps voormalige VN-gezant Nikki Haley en zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton, vertelde hij de kijkers maandag.

Voormalig vice-president Mike Pence leek een van de meest agressieve tegenstanders van Rusland te zijn, en verklaarde van wel ‘Geen plaats voor Poetin-apologeten in de Republikeinse Partij’ en het bagatelliseren van de dreiging van een nucleaire oorlog als “pesten” door de Russische president. Hij beschuldigde de regering-Biden ervan te zijn “te traag” bij het helpen van Oekraïne, ook in “het leveren van militair materieel en straaljagers.”

LEES VERDER:

Gouverneur Florida waarschuwt rivalen dat er een ‘nieuwe sheriff in de stad’ is

Gouverneur van Florida, Ron DeSantis, waarschuwde voor een Rusland-regime-change-beleid “zou de dood en vernietiging van de oorlog niet stoppen” noch een pro-Amerikaanse leider in het Kremlin plaatsen. In plaats daarvan zou het “de inzet van het conflict aanzienlijk vergroten, waardoor het gebruik van kernwapens waarschijnlijker wordt.” Hij zei dat het bewapenen van Oekraïne met door de VS gemaakte straaljagers of langeafstandsraketten moet worden genomen “van de tafel.”