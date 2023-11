Trump nimmt DeSantis beim GOP-Gipfel in Florida ins Visier

Der frühere Präsident Donald Trump griff am Samstag auf Floridas jährlichem Republikaner-Gipfel den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, an und nannte ihn „einen verwundeten, vom Himmel fallenden Vogel“.

Zu den beiden Präsidentschaftskandidaten 2024 gesellten sich beim Freedom Summit der Republikanischen Partei im Gaylord Palms Resort in Kissimmee bei Orlando mehrere andere Kandidaten, darunter der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, und Senator Tim Scott aus South Carolina und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy.

Die Kandidaten meldeten sich offiziell für die Vorwahlen des Staates im Jahr 2024 an und sprachen dann jeweils vor einer begeisterten Menge, die größtenteils in Rot, Weiß und Blau gekleidet war, aber es war Trumps Anwesenheit, die das Verfahren zu überschatten schien.

Klicken Sie hier, um verwandte Medien anzuzeigen. Zum erweitern klicken



„Meine Leute sagten: ‚Sir, schlagen Sie ihn nicht‘“, sagte Trump dem Publikum von DeSantis. „‚Er ist ein Republikaner.‘ Ich sagte: „Es ist mir egal, ob er Republikaner ist.“ Und wir haben ihn hart getroffen und jetzt ist er wie ein verwundeter Vogel, der vom Himmel fällt.“

Die ganztägige Veranstaltung war voller republikanischer Wähler, Enthusiasten, Gesetzgeber und zahlreicher Warenstände.

Es gab einige bemerkenswerte Momente.

Christie wird negativ begrüßt

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey wurde ausgebuht, sobald er die Bühne betrat, und das Ausbuhen dauerte während seiner fast 15-minütigen Rede. Christie würdigte die grobe Begrüßung und sagte Hunderten von Gipfelgästen: „Ihre Wut auf die Wahrheit ist verwerflich.“

„Man kann so oft darüber buhen, wie man möchte, aber es ändert nichts an der Wahrheit, und die Wahrheit kommt noch“, sagte Christie.

Trotz der negativen Reaktion fuhr Christie mit seinen Bemerkungen fort und ging dabei auch auf die Staatsverschuldung ein.

„Ich gehe davon aus, dass Sie nach Schulden in Höhe von 33 Billionen US-Dollar schreien“, sagte Christie. „Das muss eines der Dinge sein, für die Sie da sind.“ Du bist wahrscheinlich dafür. Weil Sie nicht hier sein werden, um dafür zu bezahlen. Aber unsere Enkel und Urenkel werden hier sein, um dafür zu bezahlen“, sagte Christie, sichtlich frustriert über das Publikum, als er seine Stimme erhob.

Später bezog sich Trump auch auf die intensiven Ausbuhaktionen von Christie und sagte: „Ich habe gehört, dass sie Christie heute von der Bühne ausgebuht haben.“

Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, ist abwesend

Der ehemalige UN-Botschafter war der einzige republikanische Präsidentschaftskandidat, der beim Gipfel abwesend war. Haley sollte ursprünglich teilnehmen, die Organisatoren bestätigten jedoch später, dass sie nicht teilnehmen würde.

Für ihre Abwesenheit wurde kein Grund angegeben. CBS News bat Haleys Kampagne um eine Stellungnahme, diese lehnte jedoch eine Stellungnahme ab.

Dies kommt dem voraus Dritte Präsidentendebatte am 8. November in Miami. Haley befindet sich in letzter Zeit auf einem Aufwärtstrend, wobei sie in vielen der neuesten Umfragen in frühen Bundesstaaten wie Iowa, New Hampshire und South Carolina auf dem zweiten Platz liegt. Allerdings liegt sie, wie alle republikanischen Kandidaten, weiterhin deutlich hinter Trump zurück, der die ersten beiden Debatten ausgelassen hat und auch bei der dritten nicht dabei sein wird.

DeSantis wird in seinem Heimatstaat herzlich willkommen geheißen

Als er die ersten Unterlagen unterzeichnete, wurde DeSantis von seiner Frau Casey DeSantis und seinem vierjährigen Sohn Mason begleitet. DeSantis gab seinem kleinen Kind einen Stift, damit er symbolisch als Zeuge die Akte seines Vaters unterzeichnen konnte. Er wurde lautstark bejubelt, als er von seiner Frau auf der Bühne vorgestellt wurde.

In seinen Ausführungen pries er seine Leistungen als Gouverneur als Beweis für seine Anhänger an, dass ein erfolgreiches Modell in Florida auf nationaler Ebene wiederholt werden könne und als Modell für die Republikanische Partei.

„In Florida kämpfen wir für Sie“, sagte DeSantis. „In Florida gewinnen wir für uns, und in Florida führen wir den Staat in eine bessere Zukunft. Das haben wir versprochen und das haben wir geliefert.“

Trump schließt die Nacht ab

Trump beendete den Abend mit einer Rede, die weit über eine Stunde dauerte und die größte Zuhörerschaft aller Kandidaten anzog. Einige Wähler sagten gegenüber CBS News, sie hätten die Gipfelgebühr von 125 US-Dollar bezahlt, nur um den ehemaligen Präsidenten zu sehen.

Er spielte viele der Hits und griff Präsident Biden mit abgedroschenen Sticheleien wie „Sleepy Joe“ und „Crooked Joe“ an.

„Biden kann nicht einmal zwei Sätze zusammenbringen, aber er kümmert sich um unsere Atomverhandlungen“, sagte Trump.

Neben seiner Kritik an DeSantis äußerte er sich auch abfällig über Haley, die in seiner Regierung als UN-Botschafterin fungierte. Trump setzte auch seine falschen Behauptungen über die Ergebnisse der Wahlen 2020 fort, für die er wurde strafrechtlich verfolgt in mehreren Fällen. Aber er keinen Hinweis gemacht zum 250 Millionen US-Dollar teuren New Yorker Zivilbetrugsprozess gegen ihn und die Trump Organization. Der Richter, der den Prozess überwacht hat eine begrenzte Knebelverfügung erlassen gegen Trump.

Trump ging auf die Einwanderungskrise ein und versprach seinen Anhängern „Massenabschiebungen“ für Einwanderer ohne Papiere.

Er verwies erneut auf seine Pläne zum Bau einer Mauer an der Südgrenze und kritisierte Bidens Reaktion auf die Krise, indem er sich auf eine Migrantenkarawane in Richtung USA bezog, die sich derzeit in Mexiko aufhält.

„Er weiß nicht, was er damit anfangen soll“, behauptete Trump über Biden.

Er sprach die Inflation und die Notwendigkeit an, dass die USA „energieunabhängig“ sein müssten, und argumentierte, dass die USA zu viel Wert auf die Elektrofahrzeugindustrie lege seine Reise im September nach Detroit, um sich an streikende Autoarbeiter zu wenden.

Ein beliebter Merchandise-Stand vor dem Auditorium schien die Stimmung der Veranstaltung einzufangen. Der Besitzer des Standes, Peter Crotty, sagte, dass Trump-Artikel aus den Regalen flogen, DeSantis-Artikel jedoch in einem Rabattbereich platziert wurden, in dem DeSantis-Baseballkappen für nur 5 US-Dollar verkauft wurden.

Trendnachrichten