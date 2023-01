Der frühere Präsident hat Recht in dem Sinne, dass der derzeitige US-Führer den Moskau-Kiew-Konflikt schnell beilegen könnte, sagte Dmitri Peskow

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat es im Grunde auf den Punkt gebracht, als er vorschlug, das Weiße Haus könne den Ukraine-Konflikt in kürzester Zeit beenden, sagte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow am Freitag.

Stunden zuvor hatte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social behauptet, wenn er „Wären wir Präsident, hätte es den Russland-Ukraine-Krieg nie gegeben.“ Selbst wenn es so wäre und er immer noch US-Präsident Trump wäre „in der Lage wäre, innerhalb von 24 Stunden ein Ende dieses schrecklichen und schnell eskalierenden Krieges auszuhandeln“, er argumentierte.

Peskov kommentierte diese Bemerkung bei einem Medienbriefing und erklärte, Trump sei es „theoretisch … nicht weit von der Wahrheit entfernt.“

„Sollte der US-Präsident diesen Konflikt beenden wollen, könnte er dies sehr schnell tun und die Gelegenheit nutzen, dem Kiewer Regime einfach Anweisungen zu erteilen." sagte der Kreml-Sprecher.









Ein solches Ergebnis ist unmöglich zu erreichen „über Nacht oder in ein paar Tagen, aber in vielerlei Hinsicht liegt der Schlüssel zum Kiewer Regime in Washingtons Händen.“ betonte er.

Peskov fuhr jedoch fort, US-Präsident Joe Biden scheine einer solchen Politik nur widerwillig zuzustimmen und entscheide sich stattdessen dafür „Die Ukraine noch weiter mit Waffen zu pumpen.“

Anfang dieser Woche gab das Weiße Haus die Entscheidung bekannt, 31 M1 Abrams-Panzer an die Ukraine zu liefern.

Russland hat wiederholt erklärt, es sei offen für Gespräche mit der Ukraine, aber nur mit der Ukraine „erkennt die Realität vor Ort“ einschließlich des neuen Status der Regionen Donezk, Lugansk, Cherson und Zaporozhye als Teile Russlands.

Letzte Woche sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass während Moskau ist „bereit, auf alle ernsthaften Vorschläge zu reagieren“ zur Überwindung der Ukraine-Krise ist es „der Westen, der sich für die Ukraine entscheidet“ und es gibt Kiew keine Chance, selbst Entscheidungen zu treffen.