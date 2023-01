Trump macht seinen ersten großen Schritt in New Hampshire

Aber Stepaneks Engagement dürfte auch einige republikanische Aktivisten verärgern. Die Mitglieder des Staatskomitees forderten nach einer katastrophalen Wahl, bei der die Liste der rechtsextremen, Pro-Trump-Kongresskandidaten der GOP verprügelt wurde und die Partei Sitze in der staatlichen Legislative verlor, einen Wechsel in der Parteiführung. Es wurde erwartet, dass Stepanek einem Herausforderer für den Parteivorsitzenden gegenübersteht, bevor er sich entschied, keine dritte Amtszeit anzustreben.

Und es wird wenig dazu beitragen, die Besorgnis einiger ehemaliger Verbündeter von Trump im Bundesstaat über die Ernsthaftigkeit seiner Operation zu unterdrücken, während er sein drittes Angebot für das Weiße Haus unterbreitet.

Mitarbeiter aus Trumps vergangenen Kampagnen haben ihre Frustration über das ausgedrückt, was sie als glanzlose – oder nicht vorhandene – Kommunikation seit seinem Start im November bezeichnen. Mindestens ein wichtiger Verbündeter wurde über den Besuch des ehemaligen Präsidenten an diesem Wochenende im Dunkeln gelassen, seine erste Reise zurück in den Staat seit 2020.

Und während Trump während seines Besuchs wahrscheinlich einige alte Unterstützer an sich binden wird, zögern andere, sich erneut zu verpflichten, während sie abwarten, wie sich die republikanische Vorwahl entwickelt.

Interviews mit 16 ehemaligen Trump-Helfern und -Verbündeten, erfahrenen Aktivisten des Präsidentschaftswahlkampfs sowie aktuellen und ehemaligen Parteifunktionären zeigten ein starkes Interesse unter republikanischen Aktivisten und Aktivisten an seinem größten potenziellen Rivalen – dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

Und eine diese Woche veröffentlichte Umfrage der University of New Hampshire zeigte, dass der Gouverneur von Florida unter den wahrscheinlichen GOP-Primärwählern von New Hampshire einen Vorsprung von 12 Punkten vor Trump hat – obwohl DeSantis in den letzten Monaten keinen Fuß in den Staat gesetzt hat. Vor allem jüngere Agenten drückten ihren Eifer aus, von DeSantis, den sie als das nächste große Ding ansehen, aufgeschnappt zu werden.

„Präsident Trump beginnt die [New Hampshire] Primärsaison als Spitzenreiter, aber sein Ansehen ist nicht mehr das, was es einmal war“, sagte der erfahrene New Hampshire-Berater Jim Merrill. „Unter Wählern und Aktivisten besteht gleichermaßen Neugier, das potenzielle Feld zu prüfen.“

Ron to the Rescue, ein Pro-DeSantis-Super-PAC, der nach den Midterms gegründet wurde, um den Gouverneur zu stärken, wenn er für das Präsidentenamt kandidiert, richtet sich ebenfalls am Samstag beim GOP-Treffen von New Hampshire ein. Das PAC hat geplant, an der Veranstaltung für ein paar Monate teilzunehmen – lange bevor Trump die Keynote halten sollte – um DeSantis-Themen-Swag wie Hüte und Koozies zu verteilen und Freiwillige aus dem Bundesstaat anzuwerben, um seine Bemühungen zu unterstützen.

Trumps Auftritt in letzter Minute „bringt wirklich diese faszinierende Dynamik in die gesamte Veranstaltung“, sagte John Thomas, ein GOP-Berater, der das PAC gründete, in einem Interview.

Andere potenzielle Konkurrenten ziehen ebenfalls Interesse auf sich – und haben Jahre damit verbracht, Trumps Vorteile in New Hampshire einzuschränken. Der frühere Vizepräsident Mike Pence, die ehemalige UN-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der ehemalige Außenminister Mike Pompeo sind zu festen Bestandteilen des Staates geworden, nachdem sie in den letzten zwei Jahren jeweils mehrere Besuche gemacht haben. Der frühere Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, hat sich ebenfalls auf den Weg nach Norden zu „Politics & Eggs“ in St. Anselm gemacht, einem wichtigen Zwischenstopp für potenzielle Präsidentschaftskandidaten. Sen. Tim Scott (RS.C.) hat im Laufe der Jahre mehrere Partei-Spendenaktionen geleitet.

Der beliebte vierjährige Gouverneur des Staates, Chris Sununu, ist ein Joker. Sununu hat eine Präsidentschaftskandidatur nicht ausgeschlossen und benimmt sich wie jemand, der sich auf eine Kandidatur vorbereitet, obwohl mehrere erfahrene Agenten im Bundesstaat bezweifeln, dass er sich dafür entscheiden wird, nachdem er sich letztes Jahr geweigert hat, für den Senat zu kandidieren.

Die Interviews mit Republikanern verdeutlichen die hohen Hürden, die Trump in New Hampshire bevorstehen. Trotz seines Stammbaums als ehemaliger Präsident und De-facto-Führer der GOP wird ihm nichts ausgehändigt.

Einige Republikaner sehen in Trumps früher Reise ein Zeichen dafür, dass der ehemalige Präsident eine überfüllte Grundschule erwartet – und bereit ist, anzutreten. Obwohl der ehemalige Präsident seit 2020 vom Staat abwesend ist, hat er immer noch Zeit, ein Team zusammenzustellen und seine Kampagne zu organisieren, insbesondere wenn andere Konkurrenten sich Zeit nehmen, um einzusteigen.

Am Samstag wird er in einer Aula einer High School direkt mit ein paar hundert GOP-Aktivisten sprechen – im Gegensatz zu den Menschenmengen in Arenagröße, die er im Vorfeld der Wahlen 2020 befehligte. Trump wird dann für eine weitere Veranstaltung im kleineren Rahmen nach South Carolina reisen.

„Das zeigt mir, dass er erstens daran arbeiten wird, diese Nominierung zu gewinnen, und zweitens, dass er es nicht als selbstverständlich ansieht“, sagte Mike Dennehy, langjähriger republikanischer Berater aus New Hampshire.

Die Republikaner haben darauf gewartet, dass Trump aus Mar-a-Lago auftaucht, nachdem er sich seit seiner Ankündigung im Herbst ungewöhnlich zurückhaltend gehalten hat.

Sein Mangel an Infrastrukturaufbau in New Hampshire hatte einige Republikaner beunruhigt, die an seinen früheren Kampagnen gearbeitet hatten. Seine Reise nach New Hampshire wurde erst am Montag in seinen Zeitplan aufgenommen, fast zwei Wochen nachdem Helfer Pläne für eine Veranstaltung in South Carolina angekündigt hatten.

Joshua Whitehouse, der 2016 als Koalitionsdirektor von Trump in New Hampshire fungierte und anschließend in seiner Regierung arbeitete, sagte in einem Interview, dass die „Basis des ehemaligen Präsidenten immer noch da ist“, aber dass die „größte Lücke Personal und Infrastruktur ist“.

„Sobald er diese Enten in eine Reihe bringt, kann er reibungslos segeln“, sagte Whitehouse.