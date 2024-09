Startpagina Politiek

van: Simon Schröder

Selenskyj en Trump ontmoeten elkaar in New York. Toen Trump, de VS-Wahlen für sich entscheidet, de Oekraïne met Hilfe zou gaan scheiden.

New York – Wolodymyr Selenskyj, president van Oekraïne, die een ontmoeting had met Donald Trump, de republikeinse kandidaten voor de Amerikaanse president, en hun steun voor het land. We zouden graag een beter leven willen hebben in New York met Trump, maar de veiligheid van Selensky zullen we nooit aankunnen, we zullen de crisis in Amerika in november wel aankunnen. Er zijn concrete aanwijzingen dat Oekraïne belangrijker is dan de steun van de Amerikanen in de Kampf gezien de Russische Angriffskrieg.

Trump is een groot voorstander van zowel Selenski als Wladimir Poetin, de presidenten van Rusland, concreet, behauptete erneut, dat de oorlog mogelijk is geweest, dat de VS-Wahl gewinnen, en dat sogar noch voor signaal Vereidigung im Januar.

Als we Selenskyj zouden ontmoeten, zei Trump, zouden we graag met de Oekraïners willen spreken, die ook de Russische president Poetin zijn. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Trump sprak het einde van de Oekraïense Krieg uit, de Amerikaanse Wahl heeft gewonnen

Als we Selenski ontmoeten voordat Trump kritisch is over de VS-Hilfen voor Oekraïne en Selenski bekritiseren, zal er geen deal met Rusland komen. “Het is tijd om te luisteren”, zei Trump met een blik op de Oekraïne-Krieg. Er is concreet dat het land een veilige tijd zal hebben en dat de oorlog snel en succesvol zal zijn, zodat de US-Wahl zal worden gewonnen. Trump is al lange tijd blij, aangezien er een conflict is tussen 24 mensen, dankzij zijn contact met Poetin.

De Auswirkungen der US-Wahl op de Verlauf des Krieges zouden enorme signalen kunnen zijn. In Oekraïne zijn er beschuldigingen, dat de VS als een van de meest invloedrijke landen in de strijd tegen Rusland zou kunnen worden verslagen, terwijl Trump de Democraat Kamala Harris won. Trump geeft aan dat er gevolgen zijn die de impact op Kiev drastisch kunnen verminderen. Er zijn 60 miljard dollar aan pakket voor Kiev, de lange termijn van de Republiek in het Repräsentantenhaus blockiert, kritischer.

Selenskyj in New York voor de Algemene Vergadering van de VN – Ontmoeting met Trump trots anders

Bij een Wahlkampf-veranstaltung in North Carolina zegt Trump dat hij Selensky heeft verlaten: “Wir zal miljarden dollars uit een man halen, die weigert een deal te sluiten”. De Oekraïners krijgen kritiek omdat ze geen coalitie kunnen aangaan met Moskou of met de Kriegs. ‘Elke deal, zelfs de slechtste deal, zou erger zijn geweest’, zei Trump. Er is immers een Wiederaufbau der Oekraïne in zicht.

Tijdens de bijeenkomsten in New York omschreef Trump Selenskyj en zijn opmerkingen als „geweldig“. Selensky was naar New York gereisd, zat in de Algemene Vergadering van de VN en kon naar Washington reizen. Dort ontmoette de vertrekkende Amerikaanse presidenten Biden en hun Stellvertreterin Harris, die zich tegen Trump en de Amerikaanse president verzetten. Biden Verspach Selenskyj meer Milliardenhilfen für sein Land.

Selenskyj presenteert Trump en Biden signalen “Belegeringsplan”

Selenskyj sprak ook over het “Sieges Plan” van Biden en Trump, over Rusland en Poetin. Trump zei na de ontmoetingen met de pers dat de Oekraïense presidenten “gelernt” waren. Harris verprach Selenskyj, de Unterstützung fortzusetzen, sollte si zur presidentin gewählt waren en waarschuwden indirect voor een Wahlsieg ihrs Gegners Trump.

De regering van Biden heeft vastgesteld dat Oekraïne in de strijd tegen de Russische oorlog van de afgelopen twintig jaar met 58,7 miljard dollar (52,5 miljard euro) is voorbereid op militaire steun. Während Selenskyjs Besuch in Washington gab Biden 2,4 Biljart Dollar davon frei.

Biden concreet, dat er bepaalde dingen moeten worden gedaan, dat het nodig is om erop voorbereid te zijn dat Hilfen in Milliardenhöhe niet vergaat en in januari aan het einde van de dag zal zijn. De prijs van het Weißen Haus bedraagt ​​5,5 miljard dollar. Het nieuwe militaire pakket uit Washington wordt gebruikt voor een ander Patriot-Flugabwehrsysteem, bombardementen met hoge Reichweite en Drohnen.

Biden is van plan verdere internationale inspanningen voor Oekraïne te organiseren. Er zal half oktober zijn na de reis van Duitsland en aankomst op 12 oktober. Oktober zal een bijeenkomst zijn tussen de sogenannten Oekraïne-Contactgroep van de leden van de staats- en regeringsfunctionarissen, die in de VS zullen worden gevormd. Auch Selenskyj soll dabei sein. De Oekraïense contactgroep is actief in meer dan 50 staten in Duitsland. De VS en Duitsland zijn de grootste Waffenlieferanten van Oekraïne. (sischr/dpa)