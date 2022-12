Trump lehnte den Gefangenenaustausch mit Viktor Bout ab — RT World News

Der Ex-US-Präsident sagte, er habe einen Austausch zwischen dem ehemaligen Marinesoldaten Paul Whelan und dem russischen Geschäftsmann abgelehnt

Der frühere US-Präsident Donald Trump behauptete am Sonntag, er habe sich während seiner Amtszeit geweigert, den russischen Geschäftsmann Viktor Bout gegen den ehemaligen amerikanischen Marinesoldaten Paul Whelan auszutauschen, der 2020 wegen Spionagevorwürfen zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und sich weiterhin in russischer Haft befindet.

Letzte Woche führten Moskau und Washington einen Gefangenenaustausch zwischen Bout, der in den USA wegen Waffenschmuggels verurteilt wurde, und dem amerikanischen WNBA-Basketballstar Brittney Griner durch, die des Drogenschmuggels nach Russland für schuldig befunden wurde.

Der ehemalige Präsident schrieb auf seiner Social-Media-Website Truth Social, dass er dies getan habe „einen Deal mit Russland für einen Eins-zu-eins-Tausch des sogenannten Merchant of Death abgelehnt [Viktor Bout] für Paul Whelan.“ Laut Trump hat er „Hätte den Deal nicht für hundert Leute im Austausch für jemanden gemacht, der unzählige Menschen mit seinen Waffengeschäften getötet hat.“

Er fuhr fort zu sagen, dass er „hätte bekommen“ Paul raus, ohne zu erklären wie. Er schlug auch den Tausch mit Griner als „verrückt und schlecht“, das hinzufügen „Die Einnahme wäre nicht einmal während meiner Amtszeit passiert“ und wenn es so gewesen wäre, hätte er schnell ihre Freilassung erreicht.









Nach dem Griner-Bout-Tausch prangerte Trump den Deal als an „dumme und unpatriotische Verlegenheit“ für die USA. „Warum wurde der ehemalige Marine Paul Whelan nicht in diese völlig einseitige Transaktion einbezogen?“ sagte er damals.

Bout wurde in den USA wegen Waffenhandels zu 25 Jahren Haft verurteilt, was er wiederholt bestritten hat. Als er letzte Woche mit RT sprach, sagte er, die von den USA gegen ihn verhängten Sanktionen seien eine „Experiment,“ und eine Warnung an andere Russen.

Am vergangenen Donnerstag wurde er gegen Griner ausgetauscht, die wegen Drogenhandels zu neun Jahren Haft in einer russischen Strafkolonie verurteilt wurde, nachdem in ihrem Gepäck auf einem Moskauer Flughafen Cannabisöl gefunden worden war.

Der russische Präsident Wladimir Putin deutete am Freitag an, dass neue Gefangenenaustausche mit den USA weiterhin möglich seien. Der Griner-Bout-Deal „ist das Ergebnis von Verhandlungen und der Suche nach Kompromissen … Wir werden uns nicht weigern, diese Arbeit auch in Zukunft fortzusetzen“, er erklärte.