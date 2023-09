CNN

—



Laut einer mit seinen Plänen vertrauten Quelle wird der frühere Präsident Donald Trump nächste Woche die zweite republikanische Präsidentschaftsdebatte in Kalifornien auslassen und stattdessen nach Detroit reisen, um eine Rede vor einem Publikum zu halten, zu dem auch aktuelle und ehemalige Gewerkschaftsmitglieder gehören.

Seine Bemerkungen zur Hauptsendezeit werden als Gegenprogramm zur Debatte am 27. September in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley dienen.

Die Nachricht kommt, als der Streik der United Auto Workers in seinen vierten Tag geht.

„Die Autoarbeiter werden von ihrer Führung verkauft, und ihre Führung sollte Trump unterstützen“, sagte der ehemalige Präsident sagte NBC News in einem Interview letzte Woche.

Der Wahlkampf von Präsident Joe Biden kritisierte am Montagabend einen „eigennützigen Fototermin“ und sagte, Trump gehe in den Staat, um „so zu tun, als hätte er nicht seine gesamte gescheiterte Präsidentschaft damit verbracht, (Michigan-Arbeiter) auf Schritt und Tritt zu verkaufen.“ ”

„Anstatt sich auf die Seite der Arbeiter zu stellen, senkte Trump die Steuern für die Superreichen, während die Autokonzerne ihre Türen schlossen und amerikanische Arbeitsplätze ins Ausland verlagerten“, sagte Sprecher Ammar Moussa, der auch anmerkte, dass Trump Michigan im Jahr 2020 an Biden verloren habe.

Einzelheiten zu Trumps Detroit-Reise wurden erstmals von der New York Times berichtet.

Trump, der in landesweiten und frühen Vorwahlumfragen einen großen Vorsprung hatte, ließ letzten Monat auch die erste republikanische Vorwahldebatte in Milwaukee aus. Die dritte Debatte soll im November in Miami stattfinden. Der ehemalige Präsident sagte der ehemaligen Fox News-Moderatorin Megyn Kelly letzte Woche, dass er zwar an möglichen Parlamentswahldebatten mit Biden teilnehmen werde, es aber unwahrscheinlich sei, dass er mit seinen GOP-Rivalen debattiere.

„Ich sehe es nicht“, sagte Trump. „Warum sollte ich das tun?“

Wie bei der ersten Debatte müssen republikanische Kandidaten bestimmte Spender- und Umfrageschwellen erreichen, um in die Simi Valley-Debatte zu gelangen.

Sie benötigen mindestens 3 % in zwei landesweiten Umfragen oder in einer landesweiten Umfrage und zwei Umfragen in verschiedenen Bundesstaaten, in denen die Wähler frühzeitig gewählt haben – Iowa, New Hampshire, South Carolina oder Nevada. Qualifizierende Umfragen müssen am oder nach dem 1. August durchgeführt werden und mehrere Anforderungen erfüllen, unter anderem, dass sie mindestens 800 „registrierte wahrscheinliche republikanische Wähler“ befragt haben und nicht von einem mit einem Kandidaten verbundenen Unternehmen durchgeführt werden.

Kandidaten müssen außerdem mindestens 50.000 einzelne Spender haben, davon mindestens 200 Spender in 20 Bundesstaaten oder Territorien. Die Debattenteilnehmer müssen außerdem eine Zusage unterzeichnen, in der sie sich verpflichten, den späteren republikanischen Kandidaten zu unterstützen.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.