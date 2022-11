Trump kündigt seine erneute Präsidentschaftskandidatur an

Es ist ein außergewöhnlicher – wenn auch lang erwarteter – Schritt für Trump, der mit Sicherheit den Kurs seiner Partei neu gestalten, komplizierte rechtliche Fragen aufwerfen und die Präsidentschaft für den Mann ändern wird, der ihn besiegt hat, Joe Biden. Er sprach ausdrücklich über seine Kampagne als Versuch, die Präsidentschaft, die er hatte, wiederherzustellen.

„So etwas hat es noch nie gegeben, diese große Bewegung von uns … Und vielleicht wird es so etwas nie wieder geben“, erklärte Trump. „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt.“

Trump betrat neben der ehemaligen First Lady den Ballsaal seines Privatclubs. Vor einem Raum voller Hunderter von Unterstützern – darunter Persönlichkeiten aus der Trump-Welt wie Roger Stone, Kash Patel, Sebastian Gorka, Mike Lindell, CEO von My Pillow, und der scheidende Abgeordnete. Madison CawthornSeine vierjährige Amtszeit porträtierte Trump in rosafarbenen Klamotten. Über einer größtenteils gedämpften Menge hinweg raste Trump an der Pandemie vorbei, die die Weltwirtschaft ins Trudeln brachte, und argumentierte stattdessen, dass er ausländische Konflikte verhindert und eine strahlende, florierende Wirtschaft beaufsichtigt habe.

„Unter unserer Führung waren wir eine großartige und glorreiche Nation“, sagte Trump. „Aber jetzt sind wir eine Nation im Niedergang. Wir sind eine scheiternde Nation.“

Er wies auch auf hartnäckig hohe Gaspreise unter Biden hin, einer durchlässigen südlichen Grenze, die Trump als „Invasion“ von Migranten und illegalen Drogen bezeichnete, und sprach in dunklen Worten über blutgetränkte Straßen, die an seine früheren Reden über „amerikanisches Gemetzel“ erinnerten.

„Der Niedergang Amerikas wird uns von Biden und den radikalen linken Verrückten aufgezwungen, die dieses Land in den Abgrund stürzen“, sagte Trump.

Trump-Assistenten sagten Reportern vor der Rede, das Ziel sei es, eine fokussiertere Version der Bemerkungen anzubieten, die der ehemalige Präsident seit seinem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben habe. Während Trump vom Drehbuch abwich, um Biden zu klopfen – und sich über den derzeitigen Bewohner des Weißen Hauses lustig machte, der ein geplantes Abendessen mit führenden Politikern der Welt im Ausland fallen ließ – konzentrierte er sich hauptsächlich darauf, seine Amtszeit mit den letzten zwei Jahren zu kontrastieren.

Aber Trump kam auch nicht umhin, die Bundesregierung und den „tiefen Staat“ wegen ihrer Suche nach Mar-a-Lago zu verprügeln, sich selbst wiederholt als „Opfer“ zu bezeichnen und sich dann mit Abstimmungsänderungen zu befassen, die nur die Verwendung von Stimmzetteln auf Papier erlauben würden.

Seit Monaten planen Trump und sein Team seine Ankündigung und skizzieren eine Wahlkampfoperation. Für den kommenden Lauf wird es keinen formellen Kampagnenmanager geben. Stattdessen werden zwei langjährige republikanische Agenten, Chris LaCivita und Susie Wiles, die Operationen beaufsichtigen. LaCivita wird seine Firma FP1 Strategies verlassen, um die neue Rolle zu übernehmen.

Brian Jack, der als politischer Direktor des Weißen Hauses für den damaligen Präsidenten Trump fungierte und derzeit die nationale politische Operation von Kevin McCarthy leitet, wird voraussichtlich auch eine Schlüsselrolle in der Kampagne spielen und sich auf das A und O der primären Politik des Präsidenten für Trump konzentrieren. Darüber hinaus wird Justin Caporale, ein ehemaliger Top-Berater von First Lady Melania Trump, der auch an der Trump 2020-Kampagne beteiligt war, eine leitende Führungsrolle übernehmen. Zwei ehemalige Beamte des Weißen Hauses von Trump – Clayton Henson und Alex Latcham – werden bei der Kampagne in leitenden politischen Positionen sein.

Taylor Budowich, Trumps derzeitiger Sprecher, wird nicht Teil der Kampagne sein, sondern stattdessen den Hauptpro-Trump-Super-PAC MAGA Inc. beaufsichtigen. Tony Fabrizio, Trumps langjähriger Meinungsforscher, wird Umfragen für den Super-PAC durchführen.

Bei den letzten beiden Wahlen befand sich Trumps Wahlkampfzentrale in New York und Virginia, um in der Nähe seines Wohnortes zu sein. Diesmal werden Trump und sein Beraterteam von seinem Mar-a-Lago-Resort in Florida aus arbeiten, bis Entscheidungen über den Standort eines offiziellen Außenpostens für die Kampagne getroffen sind.

Bei Kundgebungen und politischen Veranstaltungen während der Midterms konzentrierte sich Trumps Botschaft hauptsächlich auf die Wirtschaft, die Grenze, die Kriminalität und die Biden-Administration. Aber er konzentrierte sich weiterhin auf seine eigenen rechtlichen Probleme und seinen Wahlverlust 2020 und bestand ohne Beweise darauf, dass es weit verbreiteten Wahlbetrug gab.

Republikaner sagen, dass diese Fixierungen bei den Wählern eine Belastung darstellen. Und es gibt erneute Befürchtungen über eine Trump-Kandidatur nach dem schlechten Abschneiden der Partei bei den Zwischenwahlen 2022, als eine Reihe von Kandidaten, die vom ehemaligen Präsidenten unterstützt wurden, keine wichtigen Staats- und Bundesämter gewannen.

Helfer und Berater hatten versucht, Trump davon abzuhalten, eine Präsidentschaftskandidatur anzukündigen, in der Hoffnung, dass er dies nach den Stichwahlen zum Senat von Georgia im Dezember tun würde. Aber er war von diesen Bitten nicht überzeugt und nutzte seine Ankündigung am Dienstag, um für seine Unterstützungsbilanz zu werben, und stellte fest, dass die Republikaner auf dem besten Weg seien, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu erlangen und seine Anhänger zu ermutigen, den Republikaner Herschel Walker in dieser Stichwahl zu unterstützen.

Historisch gesehen befindet sich Trump mit seiner Ankündigung eines weiteren Laufs in seltener Gesellschaft. Nur ein weiterer Präsident, der Demokrat Grover Cleveland, verließ das Weiße Haus und kandidierte vier Jahre später für eine zweite Amtszeit.