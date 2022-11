Trump kündigt Präsidentschaftskandidatur für 2024 an — RT World News

Der ehemalige Oberbefehlshaber sagte, zwei Jahre unter Präsident Joe Biden hätten die USA zu einer „Nation im Niedergang“ gemacht.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat einen Lauf im Präsidentschaftsrennen 2024 erklärt, Präsident Joe Biden hat dies gesagt „verlegen, gedemütigt und geschwächt“ die Vereinigten Staaten beim Versprechen zu bringen „Herrlichkeit“ und „ehrgeizig“ zum Land.

In seiner Rede vor einer vollen Menschenmenge in seinem Mar-a-Lago-Resort in Palm Beach, Florida, skizzierte Trump am Dienstagabend eine Liste von Problemen, mit denen die Bürger und die Nation insgesamt konfrontiert sind, und behauptete, Biden und die Demokratische Partei seien dafür verantwortlich „Untergang Amerikas“ nach zwei Jahren an der Macht.

„Um Amerika wieder großartig und ruhmreich zu machen, gebe ich heute Abend meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bekannt.“ sagte Trump und löste damit Jubel bei den Anhängern aus. „Ich werde sicherstellen, dass Joe Biden keine weiteren vier Jahre erhält.“

Gemeinsam werden wir es mit den korruptesten Kräften und tief verwurzelten Interessen aufnehmen, die man sich vorstellen kann. Unser Land ist in einem schrecklichen Zustand; wir sind in großen Schwierigkeiten. Das ist keine Aufgabe für einen Politiker oder einen konventionellen Kandidaten. Dies ist eine Aufgabe für eine große Bewegung, die den Mut, das Vertrauen und den Geist des amerikanischen Volkes verkörpert.

Die Ankündigung folgte einer früheren Erklärung von Trump letzte Woche, die er hatte „groß“ Neuigkeiten, die in den kommenden Tagen zu teilen sind, was zu weit verbreiteten Spekulationen führte, dass er eine weitere Präsidentschaftskandidatur ausrufen würde. Er reichte am Dienstagabend Papiere bei der Bundeswahlkommission ein, um seine Kandidatur formell zu registrieren, und gründete einen neuen Wahlkampfausschuss.

Trump, der von 2016 bis 2020 Präsident war, startete heftige Angriffe auf die Demokraten und sagte, sie hätten die USA dazu gebracht „versagende Nation“ und dass zwei Jahre unter der Biden-Administration a waren „Zeit des Schmerzes und der Not, der Angst und der Verzweiflung“ für Millionen von Amerikanern.









„Die Vereinigten Staaten wurden für alle sichtbar in Verlegenheit gebracht, gedemütigt und geschwächt.“ fuhr er fort und zitierte die „Katastrophen in Afghanistan“, sowie rekordhohe Inflation und steigende Gaspreise.

Er fuhr fort zu argumentieren, dass Biden es ist „führt uns an den Rand eines Atomkriegs“ mit Russland und behauptet den Konflikt in der Ukraine „wäre nie passiert, wenn ich dein Präsident wäre“ obwohl keine Ausarbeitung angeboten wurde, außer der Feststellung, dass Amerikas Gegner zurückgehalten wurden „unter Kontrolle“ während er im Amt war.

Trump ging der Ankündigung vom Dienstag mit Angriffen auf potenzielle republikanische Hauptkonkurrenten voraus und gab separate Erklärungen gegen den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ab – der bei Konservativen wegen seiner weniger autoritären Covid-19-Politik sehr beliebt ist – sowie gegen den Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin. Laut jüngsten Umfragen ist DeSantis, der gerade einen Erdrutschsieg im Gouverneursrennen von Florida errungen hat, ein früher Spitzenreiter für die GOP-Wähler.