Trump kritisiert PGA Tour, sagt, Saudis hätten mit LIV fantastische Arbeit geleistet

Der frühere Präsident Donald Trump steht während des Pro-Am-Turniers vor der LIV-Golfserie im Trump National Doral am 27. Oktober 2022 auf dem 18. Grün.

Donald Trump lobte am Donnerstag erneut das von Saudi-Arabien unterstützte Golfunternehmen LIV, das sich mitten in einem politischen und rechtlichen Kampf mit der PGA Tour und anderen amerikanischen Golfinteressen befindet.

Der Doral Club des ehemaligen Präsidenten in Südflorida veranstaltet diese Woche LIV-Veranstaltungen.

„Es ist große Zeit und es ist großes Geld. Es ist unbegrenztes Geld. Sie lieben Golf und die Saudis haben fantastische Arbeit geleistet“, sagte Trump laut Golf Channel nach einer Pro-Am-Runde. „Es ist anders, die Begeisterung.“ Er kritisierte auch die PGA Tour.

Der ehemalige Präsident hat in der Vergangenheit PGA-Tour-Turniere veranstaltet, aber die Tour hat ihre Veranstaltung 2017 von seinem Trump National Doral Miami-Kurs abgezogen und die PGA-Meisterschaft 2022 von Trump Bedminster in New Jersey nach dem Aufstand vom 6. Januar 2021 im Kapitol abgezogen.

Jetzt hat LIV Golf, unterstützt vom Saudi Arabia Public Investment Fund, Trump-Immobilien übernommen. Die Liga mit den tiefen Taschen veranstaltete im Juli ein Turnier in Trump Bedminster, trotz der Verurteilung durch die Familien der Opfer des 11. September, und wird ihre Meisterschaft ab Freitag im Trump National Doral Miami ausrichten.

Trumps Verbindung zu Saudi-Arabien geht über seine Bewunderung und Geschäftsbeziehung mit LIV Golf hinaus. Als Präsident sagte er, die USA stünden trotz der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi, der ein Kritiker der saudischen Königsfamilie war, hinter dem Königreich.

In der Zwischenzeit berichtete Golfweek, dass LIV Golf sich auf Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, stützte, dessen Investmentfirma Hunderte Millionen Dollar an saudischem Geld an Land brachte, um über Kushners Freund Lachlan Murdoch, der Fox Corp. leitet, einen Medienvertrag mit Fox Sports zu vereinbaren … zusammen mit seinem Vater Rupert. LIV hat gesagt, dass Berichte über seine Suche nach Verträgen über Medienrechte „unvollständig und ungenau“ waren.

LIV Golf hat gekämpft, um mit der PGA Tour mithalten zu können, auch ohne Mediendeal. Riesige Verträge lockten Starspieler wie Phil Mickelson an, während die Tour versucht hat, mit ihren eigenen erhöhten Boni zu reagieren. Der ehemalige Präsident sagte, dass mehr Spieler zu LIV überlaufen werden.

„Viele andere Leute kommen vorbei. Große Namen, sie kommen vorbei. Das Star-System ist im Sport sehr wichtig. Wenn du das Star-System nicht hast, wirst du nicht erfolgreich sein“, sagte Trump , der eine weitere Präsidentschaftskandidatur erwägt, während er sich einer strafrechtlichen Untersuchung des Justizministeriums wegen streng geheimer Dokumente stellt, die er in sein Haus in Mar-a-Lago in Südflorida gebracht hat.

Die beiden Ligen haben Klagen geführt und Lobbying-Bemühungen gegeneinander gestartet. Zuletzt erweiterte eine kartellrechtliche Untersuchung des Justizministeriums ihren Geltungsbereich von der PGA Tour auf Augusta National und die USGA, die die großen Turniere Masters bzw. US Open beaufsichtigen.

Trump sagte, er glaube, dass die PGA Tour und LIV etwas ausarbeiten könnten. Er beschuldigte die Tour, nicht auf eine Lösung hingearbeitet zu haben.

„Etwas hätte so einfach ausgearbeitet werden können“, sagte Trump, „aber die Tour hat beschlossen, es zu mauern, wie Richard Nixon sagte.“

Die PGA Tour lehnte eine Stellungnahme ab. LIV Golf antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.