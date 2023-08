Dem Ex-Präsidenten stehen mehrere Anklagen bevor. (Foto: Reuters) Donald Trump

Washington Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Gericht in Washington eingetroffen, um eine neue Anklageschrift gegen ihn zu verlesen. Die Wagenkolonne des Republikaners erreichte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) das Gerichtsgebäude in der US-Hauptstadt, wo sowohl seine Fans als auch seine Kritiker demonstrierten. Trump wurde am Dienstag im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und dem Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt.

Beim Gerichtstermin werden Trump die gegen ihn erhobenen Vorwürfe offiziell vorgelegt. Rechtsexperten gehen davon aus, dass sich der 77-Jährige wie in den beiden anderen Fällen, die in New York und Florida verhandelt werden, auf nicht schuldig bekennen wird. Auch hier bestreitet Trump alle Vorwürfe und sieht etwaige rechtliche Schritte gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn am Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern.