Trump klopft fest, um seine Vorladung vom 6. Januar zu bearbeiten

Harmeet Dhillon, die geschäftsführende Gesellschafterin der Firma, ist eine nationale republikanische Komiteefrau aus Kalifornien. Sie hat Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit anderen konservativen Anliegen geführt, einschließlich der Zurückdrängung von Richtlinien zur Schließung von Schulen, Kirchen und Unternehmen während der Covid-Pandemie. Dhillon hat auch frühere Vorladungen des Sonderausschusses und der Grand Jury des Justizministeriums an ihre anderen Mandanten kritisiert.

Ein Sprecher des Sonderausschusses lehnte eine Stellungnahme ab.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Rep. Liz Cheney (R-Wyo.), gab an, dass die Vorladung Trumps Aussage und auch relevante Dokumente über seine Beteiligung an den Ereignissen verlangen würde, die dem Angriff eines Pro-Trump-Mobs am 6. Januar auf das Kapitol vorausgingen. Zu den verbleibenden Fragen gehört, wann und wie es geliefert wird.

„Ich denke, wir haben es klar gemacht … [the subpoena] wird kommen“, Podiumsmitglied Rep. Adam Kinzinger (R-Ill.) sagte am Mittwochabend auf CNN. „Daran hat sich nichts geändert. Und wir werden sehen, wohin wir von hier aus gehen.“

Das Komitee hat in den letzten Monaten seinen Fall detailliert dargelegt, dass Trump allein für die Gewalt verantwortlich ist, die an diesem Tag stattgefunden hat, und die Wut seiner Anhänger geschürt, indem es falsche Behauptungen über Wahlbetrug geschürt und mehrere Anstrengungen unternommen hat, um Joe Bidens Sieg zu untergraben und die Machtübertragung zu stören.

Während Trump öffentlich mit der Aussicht geflirtet hat, freiwillig vor dem Sonderausschuss zu erscheinen, ist es unwahrscheinlich, dass das Gremium ihn dazu zwingen könnte, zu erscheinen, wenn er sich entscheidet, ihre Vorladung anzufechten. Nur ein ehemaliger Präsident wurde in den letzten 150 Jahren vom Gesetzgeber vorgeladen. Das war Harry Truman im Jahr 1953, und er lehnte es ab, mit dem Hinweis auf einen möglichen Eingriff in die Gewaltenteilung zu erscheinen.

Die Beilegung eines Rechtsstreits über das Problem könnte Jahre dauern, und der Sonderausschuss wird voraussichtlich am 3. Januar 2023 aufgelöst, wenn der aktuelle Kongress endet.