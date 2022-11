Trump klagt, um eine Vorladung des Ausschusses des 6. Januar des Repräsentantenhauses zu blockieren

Die Vorladung des Sonderausschusses erforderte, dass Trump am Montag zu einer Aussage erschien, obwohl er bereit schien, diesen Zeitrahmen in Frage zu stellen. Trumps Klage vereitelt effektiv jede Chance für das Gremium, seine Aussage zu erzwingen, und sorgt für einen komplexen und langwierigen Rechtsstreit, der sicher über die Lebensdauer des Ausschusses hinaus andauern wird. Das Gremium soll sich Ende des Jahres auflösen.

„Präsident Trump hat als ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten absolute Immunität davor, vor dem Kongress über seine Handlungen während seiner Amtszeit aussagen zu müssen“, heißt es in der Klage. „Die Vorladung des Ausschusses richtet sich ausdrücklich an Präsident Trump in seiner Eigenschaft als ehemaliger Präsident, um Informationen über seine Handlungen als Präsident zu erhalten, und um zukünftige Präsidenten zu regulieren, und ist daher ungültig.“

Die Aussichten der Vorladung, eine Zeugenaussage von Trump zu erhalten, schienen aus verschiedenen Gründen immer unwahrscheinlich, einschließlich der Tatsache, dass das Justizministerium eine laufende strafrechtliche Untersuchung der Bemühungen zur Umgehung der Wahlen von 2020 durchführt.

In einem Brief vom 9. November an das Gremium sagte Trumps Anwalt David Warrington, Trump werde sich weigern, persönlich zu erscheinen, aber erwäge, auf schriftliche Fragen zu antworten.

Der Sonderausschuss schien dieses Ergebnis vorweggenommen zu haben und beschuldigte Trumps Anwälte in einem Brief vom 4. November eine „Verzögerungstaktik“ anwenden, indem sie umfangreiche Einwände gegen die spezifischen Forderungen der Vorladung des Ausschusses erheben.

„Angesichts des Zeitpunkts und der Art Ihres Schreibens – ohne jegliche Anerkennung, dass Mr. Trump der Vorladung letztendlich nachkommen wird – scheint Ihr Vorgehen in seinem Namen eine Verzögerungstaktik zu sein“, schrieb der Vorsitzende Bennie Thompson.

Das Gremium bekundete besonderes Interesse daran, von Trump Einzelheiten zu Telefonen oder anderen Kommunikationsgeräten zu erhalten, die er möglicherweise zwischen dem 3. November 2020 und dem 20. Januar 2021 verwendet hat.

Trumps Anwalt antwortete mit einem 24-seitiges Schreiben am 9. November noch mehr Einwände erhoben und Kooperationsbedingungen vorgeschlagen, die für den Sonderausschuss so gut wie sicher nicht in Frage kamen.

„Jede Lösung sollte den Wunsch des Ausschusses nach Informationen und die Bedenken von Präsident Trump bezüglich dieses höchst ungewöhnlichen Eingriffs des Kongresses in die Interessen der Exekutive und die praktischen Schwierigkeiten berücksichtigen, die sich aus der Vorladung des Ausschusses in der elften Stunde ergeben“, schrieb Warrington in der Nov. 9 Buchstabe.

Zu dem Gefühl, dass die Vorladung wahrscheinlich nicht zu Trumps Aussage führen würde, trägt die erwartete Übernahme des Kongresses durch die Republikaner Anfang nächsten Jahres bei. POLITICO hat noch nicht das Ergebnis von genügend Rennen bekannt gegeben, um zu bestätigen, dass die Republikaner die Kontrolle übernehmen werden, aber das ist immer noch das erwartete Ergebnis. Das Gremium soll sich kurz nach der Veröffentlichung seines Abschlussberichts im Dezember auflösen.

Der einzige ehemalige Präsident, der seit 1900 von einem Ausschuss des Repräsentantenhauses oder des Senats vorgeladen wurde, war Harry Truman, der sich weigerte, dem Folge zu leisten, und ehemalige Präsidentenassistenten haben seit langem Immunität geltend gemacht, nicht gezwungen zu werden, vor dem Kongress zu erscheinen.

Ein Sprecher des Ausschusses lehnte es ab, sich zu der Klage zu äußern.

Warrington, der die Verhandlungen zwischen Trump und dem Ausschuss vom 6. Januar geführt hat, sagte, der Rechtsstreit sei notwendig gewesen, weil diese Gespräche nicht zu einer Einigung über Trumps Aussage geführt hätten.

„Er hat sich in gutem Glauben mit dem Ausschuss zusammengetan, um diese Bedenken im Einklang mit den Vorrechten der Exekutive und der Gewaltenteilung zu lösen“, sagte Warrington in einer mit POLITICO geteilten Erklärung. „Aber dieses Parteikomitee besteht darauf, einen politischen Weg einzuschlagen, und lässt Präsident Trump keine andere Wahl, als die dritte Instanz, die Justiz, in diesen Streit einzubeziehen.“

Die Klage wurde von Warrington und anderen Anwälten seiner Kanzlei Dhillon Law Group eingereicht. Der Fall wurde noch keinem Richter zugewiesen.