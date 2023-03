Hij was in een bijzonder goed humeur, en er waren weinig aanwijzingen dat de juridische problemen om hem heen enige stress veroorzaakten. Inderdaad, hij was soms pittig en ging achter zijn belangrijkste potentiële tegenstander aan, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die hij bespotte als een “leerling” van voormalig House Speaker Paul Ryan, “een RINO-verliezer”.

“Om eerlijk te zijn denk ik niet dat hij het hier zo goed gaat doen”, zei Trump over DeSantis.

Hij was ook toegankelijk, sprak meerdere keren met de pers en gaf het publiek zelfs de kans om hem vragen te stellen. Het deed soms denken aan die run van 2016, toen hij de ether overspoelde en zichzelf tot een vaste waarde maakte tussen de reguliere verkooppunten op weg naar een schokkende primaire en algemene verkiezingsoverwinning.

Privé heeft Trump zijn team duidelijk gemaakt dat hij geen herhaling wil van wat er in 2016 in Iowa is gebeurd, waarin hij het gevoel had dat hij werd overtroffen door zijn primaire tegenstanders en als tweede eindigde na Texas Sen. Ted Cruz. Hij heeft mensen eraan herinnerd dat zijn dochter, Ivanka, alleen op een caucus-site in Iowa kwam opdagen om op te merken dat de campagne daar weinig aanwezig was.

Het bezoek van maandag was een eerste poging om die misstappen niet te herhalen. Het kwam slechts enkele dagen nadat DeSantis zijn eigen Iowa-debuut maakte – een reis die hem ook naar Davenport bracht, een stad die grenst aan het oostelijke deel van de staat en een regelmatige stopplaats is voor wie op zoek is naar het Witte Huis. DeSantis, die algemeen wordt beschouwd als de meest geduchte potentiële primaire tegenstander van Trump, promoot zijn onlangs uitgebrachte memoires in staten die toevallig ook vroeg-primair zijn. begint aan een tournee door vroege staten terwijl hij zijn pas uitgebrachte memoires promoot. Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley bezocht de staat nadat ze vorige maand haar bod had gelanceerd, en een andere potentiële kandidaat, South Carolina Sen. Tim Schotheeft onlangs ook een stop gemaakt in Iowa.

De reis begon met de voormalige president die aan boord van zijn persoonlijke vliegtuig klom – door assistenten “Trump Force One” genoemd, en dat compleet is met met goud versierde stoelen en een geluidssysteem dat oldies en “Phantom of the Opera” schalt. – iets na 14.00 uur Hij werd op de vlucht vanuit West Palm Beach vergezeld door een groep senior adviseurs, waaronder Susie Wiles, Chris LaCivita en Brian Jack. Hij werd ook vergezeld door Matt Whittaker, die diende als zijn waarnemend procureur-generaal en afkomstig is uit Iowa.

Niet iedereen in Iowa staat te popelen voor een heropleving van Trump. Een deel van het invloedrijke evangelische stemblok van de staat was koel tegen het bod van de driemaal getrouwde Trump in 2024. Bob Vander Plaats, een oude evangelische figuur in de staat die Cruz in 2016 steunde boven Trump, heeft er zelfs bij Trump op aangedrongen om niet deel te nemen aan de race van 2024.

Maar Trump heeft vroege stappen gezet in de staat, waar organisatie doorgaans een grote rol speelt bij het bepalen van de uitkomst van voorverkiezingen. Hij heeft ervoor gepleit dat Iowa als eerste op de nominatiekalender van de partij blijft staan ​​- een zaak die de conservatieve activisten van de staat dierbaar is – en heeft de afgelopen twee jaar paginagrote advertenties geplaatst in publicaties van de Republikeinse Partij van Iowa. Hij presenteerde de voorzitter van de Iowa GOP, Jeff Kaufmann, tijdens een bijeenkomst die hij vorig jaar in Sioux City hield, en hij heeft onlangs de zoon van Kauffman, staatsvertegenwoordiger Bobby Kaufmann, gevraagd om senior adviseur te worden. Twee andere Iowa-agenten, Alex Latcham en Eric Branstad, de zoon van de voormalige gouverneur van Iowa, Terry Branstad, hebben ook geholpen.

Binnen veel hoeken van de partij wordt de campagne van Trump beschouwd als meer ervaren en beter voorbereid dan die hij in 2016 voerde.

De huidige race is competitief: een opiniepeiling die vorige week door het Des Moines Register werd gepubliceerd, toonde aan dat Trump en DeSantis vergelijkbare voorkeurscijfers hebben onder de Republikeinen van de staat – met 80 procent die een positief beeld geeft van de voormalige president, vergeleken met 75 procent voor DeSantis.

In een gesprek met verslaggevers op de internationale luchthaven van Quad City sprak Trump bij zijn aankomst zijn vertrouwen uit in zijn vooruitzichten in de staat en merkte op dat hij Iowa won bij de algemene verkiezingen van 2016 en 2020. Hij sprak ook zijn optimisme uit dat hij de steun zou krijgen van de Republikeinse gouverneur van de staat, Kim Reynolds, aangezien hij haar eerder heeft gesteund. (Degenen die dicht bij Reynolds staan, zeggen echter dat ze niet toegewijd blijft aan de race. De afgelopen dagen is ze verschenen met DeSantis, Haley en Scott.)

Nadat hij het vliegveld had verlaten, ging Trump naar het Machine Shed-restaurant in Davenport, waar hij poseerde voor foto’s met klanten en hen vroeg hoe het eten was.

“Daar hebben ze gelijk in”, zei Trump terwijl hij poseerde voor foto’s met een groep supporters die “Trump Won”-T-shirts droegen.

De autocolonne van Trump slingerde vervolgens naar het Adler Theatre waar Trump, voor een luidruchtig publiek van meer dan 3.500 mensen, zijn staat van dienst prees, president Joe Biden woest maakte en DeSantis kneep, waarbij hij zei dat de gouverneur het terugdringen van landbouwsubsidies had gesteund en had aangedrongen op het terugschroeven van rechtenprogramma’s. . De voormalige president trok applaus toen hij beloofde Medicare en sociale zekerheid te beschermen.

Het team van Trump gebruikte het evenement om de basis te leggen voor hun organisatie in de staat: adviseurs zeiden dat ze gegevens hadden verzameld – waaronder namen, thuis- en e-mailadressen en mobiele telefoonnummers – en zouden de informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de supporters zouden deelnemen aan volgende caucuses van het jaar.

David Kochel, een prominente GOP-strateeg uit Iowa en Trump-criticus, zei dat Trump “in een positie verkeert waarin hij Iowa absoluut zou moeten winnen, gezien het feit dat hij de voormalige president is en begint met een heleboel belangrijke contacten en een grote basis van steun. .” Maar, voegde Kochel eraan toe, een overwinning was niet zeker.

“Er lijken veel mensen te zijn die hun opties open houden, kijkend naar wie zich bij het veld voegt,” zei Kochel.

Maar Nick Ryan, een andere Republikeinse strateeg in de staat, noemde Trump ‘de favoriet’, gezien zijn vroegere positie.

“Als iemand hem wil verslaan, moeten ze een overtuigend alternatief bieden”, zei Ryan. “Dat kost veel tijd, nog meer werk en een beetje geluk.”