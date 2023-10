Wie geht man mit solch einer unaufhaltsamen Macht um? Zwei Richter haben Trumps große Klappe nun in zwei der vielen Gerichtsverfahren, mit denen er konfrontiert ist, mit Knebeln umwickelt. Im Zivilbetrugsfall des Staates New York hat Richter Arthur Engoron Trump daran gehindert, Kommentare über seine Mitarbeiter abzugeben, nachdem Trump in einem Truth Social-Beitrag einen der Angestellten des Richters angegriffen hatte. Engoron ordnete die Abschaffung des Postens an (Trump kam dieser Folge nach) und versprach Sanktionen für künftige Verstöße. „Betrachten Sie diese Aussage als einen Schweigebefehl“, sagte Engoron.

Unterdessen untersagte Richterin Tanya Chutkan diese Woche vor einem Bundesgericht Trump, potenzielle Zeugen (wie Milley), Gerichtsbeamte und Staatsanwälte anzugreifen, einzuschüchtern oder zu bedrohen. Trump steht es weiterhin frei, seinen Wahlkampfgegner Joe Biden und das Justizministerium selbst anzugreifen, und er hat bereits versprochen, gegen die Knebelverfügung Berufung einzulegen. Sollte er erneut verstoßen, drohen Sanktionen in Form von Geld- oder Gefängnisstrafen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Knebelbefehle zerkaut und ausspuckt? Ausgezeichnet, wenn Sie seine Biografie lesen. Dies ist schließlich der Mann, der, als ihm gesagt wurde, er solle während einer Sonnenfinsternis nicht in die Sonne schauen, in die Sonne schaute. Dies ist der Mann, der Putin gratulierte, als ihm seine Berater sagten, er solle dem wiedergewählten Wladimir Putin nicht gratulieren. Dies ist der Mann, der, nachdem ein Gericht feststellte, dass er die Schriftstellerin E. Jean Carroll diffamiert hatte, sich umdrehte und sie erneut diffamierte und von ihm eine weitere Schadensersatzzahlung verlangte. Nachdem er für das Teilen bestraft wurde Hat Trump sein Verhalten geändert, nachdem er beim Raubkopieren geheimer Dokumente aus dem Weißen Haus erwischt wurde, nachdem er vertrauliche Informationen mit russischen Beamten, einem australischen Geschäftsmann und dem Präsidenten der Philippinen ausgetauscht hatte? Nein. Als Trump Anfang dieses Monats bei einer Kundgebung in West Palm Beach, Florida, über die Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA sprach, sagte er freiwillig: „Sie werden sagen: ‚Oh, das sind Verschlusssachen‘“, und fuhr dann fort offenbaren operative Geheimnisse über die Kooperation Israels bei der Tötung bzw. deren mangelnde Zusammenarbeit preiszugeben.

Der Schaden und die potenzielle Gewalt, die Trumps Äußerungen bei seinen Anhängern hervorrufen können, sind groß sehr real. Im August, einen Tag nachdem Trump gepostet hatte: „WENN DU MIR NACHFOLGERST, KOMME ICH NACH DIR!“ Auf seinem Truth Social-Konto hinterließ eine Frau aus Texas Chutkan eine Voicemail-Nachricht, in der sie sagte: „Wenn Trump 2024 nicht gewählt wird, kommen wir, um dich zu töten, also geh vorsichtig vor, Schlampe.“ Während der Trump-Anhänger, dem die Drohung vorgeworfen wurde, verstand, woher Trump kam, stellte sich das Trump-Lager dumm und sagte, in seinem Truth Social-Beitrag gehe es nicht um den Fall.

Vorausgesetzt, Trumps Anwälte hätten ihn über die wackeligen Rechtsgrundlagen von Knebelbefehlen aufgeklärt – das New York Times informiert uns darüber, dass der Oberste Gerichtshof noch nie endgültig über die Tragweite von Mundsperren für Angeklagte entschieden hat – wir können davon ausgehen, dass er die Weichteile der Gerichtsbeschlüsse auf den Prüfstand stellen wird, entweder mit seinen üblichen Bombast-Ausbrüchen oder indem er Zeugen mit einer Reihe scharfer Bemerkungen angreift von eskalierenden Verspottungen. Jeder Richter könnte Trump mit einer Geldstrafe belegen, aber weil er so reich ist, hätte eine solche Gerechtigkeit die Wirkung, als würde er mit offener Hand nach einem Schwarm Mücken schlagen. Sie könnten Trump unter Hausarrest stellen oder – so fantastisch es auch klingen mag – ihn sogar mitten im Präsidentschaftswahlkampf einsperren, wenn er völlig wild wird.

Was er auch tun wird. Befehle, Richter, Zeugen und Staatsanwälte nicht anzugreifen, werden auf Trumps Gehirn die gleiche Wirkung haben, als würden sie ihm sagen, dass es für sein eigenes Wohlergehen unerlässlich sei, nicht in die brennende Sonne zu blicken. Das gereizte Kind ist immer ungehorsam. Das gereizte Kind eskaliert immer. Dieses gereizte Kind wird die Bluffs der Richter aufdecken. Werden sie ihn anrufen?

******

Diese Kolumne passt gut zu einem Smith-Track. Senden Sie Ihren Lieblingstitel von Smith an (email protected). Derzeit werden keine neuen E-Mail-Benachrichtigungsabonnements berücksichtigt. Mein Twitter Futter und Blauer Himmel Konto macht mir kein Glück. Mein RSS-Feed ist tot.