Trump kandidiert erneut für das Präsidentenamt. Bringt ihn das aus dem Rechtsstreit?

Die endlosen rechtlichen Probleme, die sich um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump drehen, stehen bereits im Mittelpunkt seiner frisch angekündigten Präsidentschaftskampagne 2024.

Trump selbst schimpfte in seiner Rede zur Erklärung seiner Kandidatur am Dienstag darüber, dass er ein „Opfer“ der „Bewaffnung des Justizsystems“ sei, als er gegen die Durchsuchung seines Hauses in Florida durch das FBI im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung wetterte in den Missbrauch von Dokumenten aus seinem Weißen Haus.

Unabhängig davon, ob Trumps kriminelle Entlarvung seine Kampagne politisch untergräbt oder seine Anhänger um sich schart, werden die Ermittlungen, die ihn verwickeln könnten – die auch Ermittlungen auf Bundes- und Landesebene zu Wahlsubversionsgambits von 2020 umfassen – wahrscheinlich kein rechtliches Hindernis für seine Kandidatur darstellen.

Rechtsexperten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass selbst eine Verurteilung ihn von der Wahl ausschließen würde.

„Es könnte ein praktisches Hindernis sein, es könnte ein Hindernis für die Mittelbeschaffung sein, aber das sind politische Fragen, keine rechtlichen“, sagte Derek Muller, Professor für Wahlrecht am University of Iowa College of Law.

Auf der anderen Seite bietet Trumps Präsidentschaftskandidatur ihm keinen zusätzlichen rechtlichen Schutz bei den Ermittlungen. Aber es schafft ein komplizierteres politisches und praktisches Umfeld, in dem sich die Ermittler bewegen können.

Diese Frage wurde von den Gerichten noch nicht vollständig geklärt, aber der allgemeine Konsens ist, dass weder eine Anklage noch eine Verurteilung Trump rechtlich daran hindern würden, gewählt zu werden.

Verurteilte Verbrecher haben in der Vergangenheit nicht nur für Bundesämter kandidiert, sondern mindestens einer kandidierte erfolgreich aus dem Gefängnis für das Präsidentenamt: Eugene Debs, ein beständiger sozialistischer Kandidat für das Weiße Haus im frühen 20. Jahrhundert, gewann bei einem Präsidentschaftswahlkampf von 1920 mehr als 900.000 Stimmen Kampagne, die er führte, während er wegen Spionage inhaftiert war.

Der Grund, warum weithin angenommen wird, dass eine Verurteilung Trumps Rückkehr ins Weiße Haus nicht ausschließen würde, liegt an einem Mainstream-Rechtsargument, dass nur die Verfassung die Standards festlegt, die Kandidaten erfüllen müssen, um Präsident zu werden.

„Es ist ziemlich weithin anerkannt, dass die Qualifikationen für das Amt des Präsidenten in der Verfassung aufgeführt sind“, sagte Muller. „Und nur wegen eines Verbrechens verurteilt zu werden, gehört nicht dazu, und Staaten und Kongress können diese Qualifikationen nicht ergänzen.“

Aus diesem Grund glauben viele Rechtsexperten, dass Gerichte Vorschlägen von Staaten nicht folgen würden, Präsidentschaftskandidaten, die sich weigern, ihre Steuererklärungen freizugeben, von ihren Stimmzetteln auszuschließen, wie es Trump abgelehnt hat.

Wenn Trump jedoch wegen eines der Gesetze angeklagt wird, die Bundesermittler in der Untersuchung der Mar-a-Lago-Dokumente untersuchen, könnte dies die bisher schwerwiegendste Prüfung der Verfassungsfrage darstellen.

Eines der Gesetze, die in die Mar-a-Lago-Untersuchung dieses Justizministeriums verwickelt sind, ein Bundesgesetz, das das Verbergen oder Entfernen von Regierungsakten unter Strafe stellt, besagt, dass diejenigen, die für schuldig befunden werden, „sein Amt verlieren und von der Ausübung eines Amtes in den Vereinigten Staaten ausgeschlossen werden .“

„Es wäre das stärkste Argument für die Rechtmäßigkeit des gesetzlichen Ausschlusses, das man vorbringen könnte, sowohl wegen seines Themas – der nationalen Sicherheit – als auch weil der Kongress so ausdrücklich und ausdrücklich gesprochen hat“, sagte Paul Rosenzweig, ein ehemaliger Beamter in den USA Department of Homeland Security, das auch an der Whitewater-Untersuchung gegen Präsident Bill Clinton arbeitete. „Meine Vermutung ist, dass es immer noch nicht stehen würde.“

Während Trump im Weißen Haus war, brachte er in mehreren Fällen – manchmal erfolgreich, manchmal nicht – Argumente vor, dass sein Status als Präsident ihm einen gewissen rechtlichen Schutz verschaffe.

Aber dieser Schutz gilt jetzt nicht für ihn, nur weil er seinen Versuch angekündigt hat, das Weiße Haus zurückzuerobern. Die verbleibenden Streitigkeiten über das Verhalten, an denen er sich während seiner Präsidentschaft beteiligte, werden fortgesetzt, aber er hat keine speziellen rechtlichen Instrumente, um Dinge zu schützen, die er tut oder sagt, während er nur ein Kandidat ist.

„Als Kandidat gibt es im Moment keine Vorstandsprivilegien oder irgendetwas anderes“, sagte Muller.

Der Hauptvorteil, den Trump als Präsidentschaftskandidat hat, ist das Versprechen der Verzögerung: Wenn er die Gerichtsverfahren so lange in die Länge ziehen kann, dass sie bei seiner Wiederwahl nicht gelöst werden, kann er dann versuchen, die Präsidentschaft als Schutzschild zu nutzen .

Die Ankündigung von Trump, für das Präsidentenamt zu kandidieren, schuf keine formellen, rechtlichen Hindernisse für Kriminalbeamte, die mögliches Fehlverhalten von ihm oder seinen Verbündeten untersuchen wollten. Aber Trumps Kandidatur könnte andere politische und praktische Überlegungen einbringen.

Wie CNN zuvor berichtete, hat das Justizministerium in den Wochen vor Trumps Ankündigung abgewogen, ob es einen Sonderermittler ernennen soll. DOJ-Beamte haben darüber diskutiert, ob dies die Abteilung von Vorwürfen abschirmen könnte, dass es sich bei den Ermittlungen um politisch motivierte Angriffe auf den Rivalen von Präsident Joe Biden von 2024 handelt.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland vermied es, eine CNN-Frage zu der Möglichkeit im März zu beantworten, während er darauf bestand, dass die Abteilung „nicht vor kontroversen, sensiblen oder politischen Fällen zurückschreckt“.

Bis Anfang dieses Monats war noch keine Entscheidung veröffentlicht worden.

Egal, wo Garland in der Frage des Sonderermittlers landet, Trumps Kandidatur erhöht zweifellos den Einsatz der Ermittlungen. Das DOJ wird wahrscheinlich besonders vorsichtig sein und nur dann Anklage erheben, wenn die Abteilung äußerst zuversichtlich ist, dass sie eine Verurteilung erreichen kann, sagten ehemalige Staatsanwälte.

Trumps Ankündigung könnte die Dinge sogar beschleunigen.

„Ich denke, dass das Justizministerium zu Recht verstehen wird, dass es wie im ersten Quartal des nächsten Jahres umziehen muss, bevor die Kampagne wirklich beginnt“, sagte Rosenzweig. „Also kann es nicht warten … bis Januar 2024 Anklage zu erheben.“

Trump sieht sich einer rechtlichen Bloßstellung durch die unzähligen Zivilklagen gegenüber, die gegen ihn eingereicht wurden, die von einem zivilrechtlichen Betrugsklage des New Yorker Generalstaatsanwalts bis hin zu Klagen auf Schadensersatz für sein Verhalten vor dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 reichen Verleumdungsklage einer Frau, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt.

In den Fällen, die sein Verhalten während seines Aufenthalts im Weißen Haus betrafen, hat Trump versucht, Argumente über den Rechtsschutz vorzubringen, den ihm sein Status als Präsident sagte. Aber er erhält keinen zusätzlichen Schutz, indem er nur eine Präsidentschaftskampagne ankündigt.

„Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat tatsächlich in den 90er Jahren Zivilprozesse gegen Präsident Clinton genehmigt, als er Präsident war. Es ist also sicher, dass die Tatsache, nur ein Kandidat für ein Amt zu sein, diese Art von Fällen nicht daran hindert, voranzukommen“, sagte Muller.

Zumindest unmittelbar nach der Ankündigung ist die vielleicht greifbarste Auswirkung von Trumps Kandidatur, wenn es um seine rechtlichen Probleme geht, dass das Republikanische Nationalkomitee die Rechnung für die Anwälte, die ihn bei New Yorker Ermittlungen vertreten, nicht bezahlen wird seine Geschäftspraktiken.

„Wir können keine Anwaltskosten für einen angekündigten Kandidaten bezahlen“, sagte Ronna McDaniel, Vorsitzende des RNC, Anfang dieses Monats gegenüber Dana Bash von CNN.

Sie sagte, das Komitee sei bereit, seine Rechtsverteidigung in dem von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angestrengten Zivilbetrugsfall zu finanzieren, weil der RNC diese Klage als „eine politisch motivierte Untersuchung“ ansieht, die begann, als er Präsident war.

Trump hat auch Geld verwendet, das er nach der Präsidentschaft für sein Führungs-PAC gesammelt hat – ein Spendenorgan, das normalerweise zur Unterstützung anderer Kandidaten verwendet wird – um Firmen zu bezahlen, die ihn im Fall James und in anderen Angelegenheiten vertreten.

„Wir können keinem Kandidaten Sachspenden leisten“, sagte McDaniel damals. „Im Moment ist er der ehemalige Präsident, der von allen Seiten mit Klagen angegriffen wird. Und er hat sicherlich mehr in den RNC eingezahlt, als wir für diese Rechnungen ausgegeben haben.“