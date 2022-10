Trump ist „nicht Manns genug“, um auszusagen – Pelosi – RT World News

Der ehemalige US-Präsident hatte zuvor einen wütenden Brief an das Komitee vom 6. Januar geschickt, in dem er seine Untersuchung als „Scharade und Hexenjagd“ bezeichnete.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ging am Sonntag davon aus, dass der ehemalige Präsident Donald Trump nicht den Mut hatte, auf eine Vorladung zu antworten und vor dem von den Demokraten geführten Ausschuss auszusagen, der die Unruhen vom 6. Januar auf dem Capitol Hill untersucht. „Ich glaube nicht, dass er Manns genug ist, um aufzutauchen. Ich glaube nicht, dass seine Anwälte wollen, dass er auftaucht, weil er unter Eid aussagen muss.“ Pelosi sagte gegenüber MSNBC. „Wir werden sehen, ob er Manns genug ist, um aufzutauchen.“ Das Komitee, das aus sieben Demokraten und zwei Anti-Trump-Republikanern besteht, hat mehr als ein Jahr damit verbracht, die Ereignisse vom 6. Januar zu untersuchen. Bei mehreren hochkarätigen Anhörungen im Fernsehen versuchte das Komitee zu beweisen, dass Trump für den Aufstand verantwortlich war, der die Bestätigung des Wahlsiegs von Präsident Joe Biden durch den Kongress im vergangenen November kurzzeitig störte. Das Komitee hat letzte Woche eine Vorladung herausgegeben und Trump aufgefordert, vor dem 14. November auszusagen. Obwohl Trump nicht ausgeschlossen hat, vor dem Komitee zu erscheinen, schickte er eine Woche zuvor einen Brief an seinen Vorsitzenden, den Vertreter von Mississippi, Bernie Thompson, und machte sich über die Untersuchung des Gremiums lustig a „Scharade und Hexenjagd.“ Aufruf an die Mitglieder des Ausschusses „höchst parteiische politische Hacker und Schläger“ Trump verteidigte die Demonstranten vom 6. Januar „hart arbeitende amerikanische Patrioten“, und verurteilte die Demokraten dafür, dass sie seine Behauptungen des Wahlbetrugs nicht untersucht hatten. Trumps Brief enthielt einen 12-seitigen Anhang, in dem Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung in fünf Swing-Staaten aufgeführt sind. Nur ein ehemaliger Präsident – ​​Harry Truman – wurde jemals vom Kongress vorgeladen. Truman lehnte die Vorladung von 1953 ab und argumentierte, dass eine Beantwortung einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde. Letztendlich könnte der Ausschuss empfehlen, dass das Justizministerium Strafanzeige gegen Trump erhebt. Ohne konkrete Straftaten anzugeben, die Trump möglicherweise begangen hat, sagte die Abgeordnete Liz Cheney am Sonntag gegenüber NBC News, dass es solche gab „Eine Reihe verschiedener Straftaten, die hier wahrscheinlich in Frage kommen.“