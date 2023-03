Er zijn al tekenen dat de CPAC van dit jaar een moeizame start zou kunnen hebben. Sommige Republikeinen voorspellen een lagere opkomst, en ten minste twee aanwezigen zeiden dat er deze week contact met hen was opgenomen over het kopen van een kaartje van $ 375 voor het grote Ronald Reagan-diner, met als headliner Trump-acoliet en voormalig gouverneurskandidaat Kari Lake uit Arizona.

Trump hoopt dit jaar opnieuw een stro-peiling van het Republikeinse veld van 2024 vast te leggen. Zijn toespraak op zaterdagavond voor een zaal van bewonderende supporters – die waarschijnlijk meer dan een uur zal duren – zal het vierdaagse evenement afsluiten. Voor Trump zal begroeting door een zee van rode hoeden en levensgrote kartonnen uitsnijdingen de beelden opleveren om te bewijzen dat hij de leider van de conservatieve beweging blijft. De CPAC van dit jaar is niet ontworpen voor een breed veld van potentiële presidentskandidaten voor kiezers in de rechtbank – het is de kans van Trump om zichzelf als onvermijdelijk te positioneren.

Zijn waarschijnlijke belangrijkste rivaal in een GOP-voorverkiezing, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, slaat CPAC over, samen met andere potentiële kandidaten voor 2024 en Republikeinse topambtenaren. Voormalig vice-president Mike Pence en senator Tim Scott zullen samenkomen met DeSantis en andere GOP-presidentskandidaten achter gesloten deuren in The Breakers, een luxe Palm Beach-resort, om donateurs toe te spreken tijdens een retraite georganiseerd door de anti-belastinggroep Club for Growth. Trump was niet uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley en biotech-ondernemer Vivek Ramaswamy, de twee andere grote verklaarde presidentskandidaten, zijn de enige kandidaten die beide bijeenkomsten zullen bijwonen.

CPAC was ooit de ground zero voor Republikeinse activisten aan de basis en zou een breed spectrum van conservatieve leiders aantrekken. Maar tijdens de Trump-jaren is het in feite veranderd in een arm van de MAGA-beweging, een volledige weerspiegeling van de populistische America First-vleugel van de partij. Onder de panels op het evenement van dit jaar zijn sessies met een Trump-thema als “Maak de muur af, bouw de koepel” en “Ze hebben het legaal van ons gestolen”, verwijzend naar de verkiezingen van 2020.

De aantrekkingskracht van CPAC op gevestigde Republikeinen lijkt te zijn afgenomen, niet alleen omdat de organisatie zich nauw heeft verbonden met Trump. De conservatieve groep kampt ook met een ernstige PR-crisis, aangezien de voorzitter, Matt Schlapp, wordt geconfronteerd met beschuldigingen van aanranding door een medewerker van de GOP-campagne. Het vermeende slachtoffer, een voormalig medewerker van de Senaatscampagne van Herschel Walker, klaagde Schlapp en zijn vrouw Mercedes in januari aan voor bijna $ 10 miljoen. Het koppel heeft de aantijgingen ontkend.

Het was CPAC dat Trump met open armen verwelkomde voor zijn eerste publieke optreden in 2021, nadat hij het Witte Huis in ongenade had verlaten na de opstand van 6 januari. Maar zijn banden met de bijeenkomst gaan terug tot 2011. En vier maanden voordat hij zijn presidentiële bod in 2015 aankondigde, testte Trump zijn populistische campagneboodschap op het CPAC-podium en vertelde hij de menigte activisten dat ze zijn ‘soort mensen’ waren.

“Ik hou van jullie mensen … Je bent conservatief, je werkt, je houdt van het land. Het is heel eenvoudig’, zei Trump.

Een woordvoerder van Trump noemde CPAC “de belichaming van zowel de conservatieve beweging als de Republikeinse Partij, en de onbetwiste politieke leider hier is president Trump.”

“De conferentie is altijd de ‘springplank’ geweest voor het presidentiële voorverkiezingenseizoen, en de buitensporige invloed van president Trump op de conferentie van dit jaar, in combinatie met het recente succes van de peilingen, laat zien hoe dominant zijn kandidatuur is nu we 2024 naderen”, zei de woordvoerder in een verklaring.

Tot de sprekers van CPAC dit jaar behoren een groot aantal Republikeinse senatoren die banden hebben met Trump, waaronder drie die hem al hebben gesteund als president: senator Tommy Tuberville, JD Vance en Eric Schmitt. En met name het enige lid van het Republikeinse leiderschap dat dit jaar op CPAC spreekt, is afgevaardigde Elise Stefanik uit New York, die een van de eersten was die de run van Trump in 2024 onderschreef. De rechtse commentator Candace Owens, de CEO van MyPillow, Mike Lindell, en de voormalige president van Brazilië, Jair Bolsonaro, worden ook vermeld als prominente sprekers.

Een super PAC die Trump ondersteunt, MAGA Inc., is een van de exposanten van CPAC en zal zaterdag voorafgaand aan de toespraak van Trump een privéreceptie organiseren.

Andere sterren in de partij hebben het evenement effectief toegegeven aan de voormalige president en hebben ervoor gekozen om de festiviteiten van dit jaar helemaal over te slaan. Dat geldt ook voor de voorzitter van het Republikeinse Nationale Comité, Ronna McDaniel, die een jaar geleden de energie op de conferentie “geweldig” noemde na het betreden van het podium in Orlando. Destijds was de RNC een CPAC-sponsor. De commissie heeft dit jaar geen sponsoring gezocht.

Het is onduidelijk of McDaniel een uitnodiging heeft ontvangen om te spreken op de CPAC van dit jaar – vertegenwoordigers van beide kampen reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Op de winterbijeenkomst van de RNC in Dana Point, Californië in januari, zou Schlapp aanwezig zijn als gast van een aanhanger van Harmeet Dhillon, McDaniel’s uitdager in haar herverkiezingsbod voor voorzitter. Schlapp woonde uiteindelijk het evenement niet bij, dat plaatsvond kort nadat hij een rechtszaak had aangespannen wegens beschuldigingen van aanranding.

Ook de CPAC van dit jaar wordt overgeslagen door de gouverneur van Texas, Greg Abbott, een andere Republikein die wordt beschouwd als een potentiële presidentskandidaat. Carney, die als adviseur van Abbott fungeert, zei dat de gouverneur alleen deelneemt aan evenementen in de staat totdat de wetgevende zitting in juni is afgelopen. Abbott sprak aan het begin van de CPAC-conventie in augustus in Dallas.

En hoewel een cast van Fox News-sterren de afgelopen maanden conservatieve conferenties heeft bezocht – Sean Hannity op CPAC Dallas in augustus, en zowel Tucker Carlson als Laura Ingraham op Turning Point USA’s eindejaarsconferentie in Phoenix – is geen van die spraakmakende commentatoren staat gepland om dit weekend te verschijnen. Evenmin wordt Fox Nation, het digitale streamingplatform van het netwerk, dit jaar vermeld als sponsor, zoals voorheen.

De Schlapps zijn met name afwezig geweest in de ether van Fox sinds de beschuldigingen aan de oppervlakte kwamen. En de afgelopen weken is het stel naar rechtse nieuwsdiensten als Newsmax en Steve Bannons ‘War Room’ gegaan om de aandacht te vestigen op het CPAC-evenement van dit jaar.

De jaarlijkse presidentiële stropeiling van CPAC krijgt gegarandeerd media-aandacht. De peiling, uitgevoerd door een geheime stemming, en waarvan de resultaten aan het einde van het weekend worden vrijgegeven, zal de deelnemers aan de conferentie naar hun voorkeur vragen in een nagebootste presidentiële GOP-voorverkiezing in 2024. Maar zonder DeSantis, Pence, Scott of andere potentiële hoopvolle mensen voor 2024 die op het evenement spreken, is het onduidelijk hoe indicatief de peiling zal zijn van het wijdverspreide Republikeinse denken.

“De stro-enquête zal een minder nauwkeurige indicatie zijn van waar de achterban zich bevindt dan in de afgelopen jaren, omdat DeSantis hier niet is, Trump de enige spreker met een grote naam is die hier zal zijn”, zei een Republikeinse strateeg die regelmatig aanwezig is. CPAC. “De resultaten moet je met een korreltje zout nemen.”