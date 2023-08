Nächsten Abschnitt überspringen Die bisherige Geschichte

Der frühere Präsident Donald Trump wurde am Dienstag in vier Anklagepunkten angeklagt: unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den USA, Behinderung eines offiziellen Verfahrens und Verschwörung zur Beraubung der Wähler ihres Rechts auf faire Wahlen.

Die 45-seitige Anklageschrift enthält Einzelheiten zu den Vorwürfen, dass Trump und sechs namentlich nicht genannte Mitverschwörer geplant hätten, die Wahl 2020 auf den Kopf zu stellen.

„Der Zweck der Verschwörung bestand darin, die legitimen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 durch wissentlich falsche Behauptungen über Wahlbetrug zunichte zu machen“, heißt es in der Anklageschrift.

Trump war die einzige Person, die in der Anklage angeklagt wurde, aber die Staatsanwälte verwiesen indirekt auf ein halbes Dutzend Mitverschwörer Bild: Andrew P. Scott/USA Today/Picture Alliance

Sonderermittler Jack Smith, der die Ermittlungen leitete, sagte, die mutmaßliche Verschwörung sei „durch Lügen angeheizt worden“.

Die jüngsten Anklagen stellen die dritte Anklage gegen Trump innerhalb von vier Monaten dar. Er wurde bereits in New York wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an einen Erwachsenenfilmstar und in Florida wegen seines Umgangs mit geheimen Dokumenten angeklagt.

Die meisten betrachten diesen Fall jedoch als den schwerwiegendsten der drei Fälle und als denjenigen, der direkter mit seiner Zurückhaltung zusammenhängt, die Macht abzugeben, nachdem er die Wahlen 2020 verloren hatte.

Trump wird wegen Versuchs angeklagt, die Wahl 2020 zu kippen

