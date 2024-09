Startpagina Politiek

Van: Kristina Geldt

Afdrukken Deel

Georgië is een Swing State in de US-Wahl. Nun hat het Trump-Team in de Staat met Georgien Wechselt. Wie beïnvloedt de gevoelens van het leven?

Atlanta – De Wahlkampf in den Vereinigten Staaten geht rasant weiter. De voorwaarden voor de US-Wahl verder en de kandidaten voor het presidentiële ambt van de VS worden verder besproken voor dit doel. Omdat het belangrijk is om te weten, is Fehler waarschijnlijker te vermijden. Voor de voormalige presidenten en kandidaten Donald Trump houdt van zijn erfenis. Het is dus duidelijk dat de campagne succesvol is in de swing state Georgia en faux pas unterlaufen.

Georgien statt Georgia: Trumps Wahlkampfteam verwent falsches Bild in Wahlwerbespot

In een digitaal rapport in Georgië motiveren de potenzielle Wähler en Wählerinnen soll, sich für die Wahlen zu registrieren, nutzte Trumps Kampagne statt een Bildes van de geannten US-Bundesstaat, een Bild einer Kulisse van Georgien. Laut Atlanta Journal-Grondweteiner amerikanischen Tageszeitung mit Sitz im Großraum Atlanta, heißt es in der Anzeige: “Aufgepasst Georgia: Ich bitte Sie in aller Bescheidenheit, damit aufzuhören, was Sie gerade tun, und Ihren Wählerregistrierungsstatus zu überprüfen” (“LET OP GEORGIË: Ik vraag nederig u moet stoppen met wat u doet en uw kiezersregistratiestatus controleren“), bericht ingesteld op de Nachrichten-website Rauw verhaal.

Over een paar weken staan ​​de VS-Wahlen aan. Er is immers geen twijfel dat Donald Trump de Swing States zelf zal winnen. © IMAGO/ARCHIE CARPENTER/UPI Photo

“Nu zijn er een paar handenvol dingen van elkaar gescheiden. We kunnen inflatie stoppen, onze grenzen sluiten, onze grenzen uitbreiden en Amerika groter maken!“ Op de achtergrond is er een foto die je kunt zien, dat is een prachtige foto, met uitzicht op het berglandschap. Om een ​​kopie van US-Americans en Amerikaanse burgers te hebben, registreer je voor de Wahl en steun Trump, volg een link en registreer je voor registratie.

Georgien statt Georgië: Trump-Werbespot zegt falsche Landschaft

Nu heeft de leider de foto genomen van de beelden van Shutterstock, maar het uitzicht vanuit Georgië is duidelijk, zonder enige twijfel over het landschap van Georgië. Dit is het eerste land in de Sovjet-Unie dat tot de Engelse regering behoort.

Het is niet dat de eerste Mal, dat de Trump campagne een eenzame Fehler in Georgia unterlaufen ist. Na de president van 2020, Trump en zijn aanhangers zullen voorkomen steun van de beweging „Stop the Steal“. Een lid van Trumps andere aanhangers in Atlanta voor protesten en mobilisatie – en schrijf de namen van de staten met een grafische falsch.

Donald Trump heeft aandacht besteed aan de Golfplatz in Florida – Bilder en Eindrücke Bekijk foto stretch

Milieu in de swing state: Georgia kan verslagen worden door het VS-Wahlen entseinende signaal

We zeiden dat de ex-president een merknaam in de Wahlkampf had gekregen, voor alles in de Swing States. Beispelsweise met falschen aussagen über Einwanderer in Springfield, Ohio, welche Haustiere essen würden, met de Unterstützung arepublikanischen Kandidaten voor het kabinet van de gouverneur van North Carolina, van zichzelf op een pornowebseite als “Black Nazi” bezeichnete en met Schuldzuweisungen en jüdische Würden ählerinnen und Wähler, het valt voor een korte tijd in november. Wie daarvoor op basis van kansen kiest, wordt met rust gelaten.

In Georgia zumindest führt er in aktuellen Umfragen. De Federale Staat is een van de swing states van de VS 2024. Zowel de toekomstige 2020 als de toekomstige Amerikaanse president Joe Biden kunnen de staat winnen met een betere toekomst. U zult een geweldige ervaring hebben met uw omgeving New York Times en van de Hogescholen in Siena een beter gevoel van 49 naar 47 Prozent für Trump. (gel)