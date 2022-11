Trump hat keinen Spaß mehr – und das merkt man

Früher war es so, dass selbst Leute, die seine Politik und seinen Charakter abstoßend fanden, immer noch etwas Belebendes in seiner Darstellung finden konnten. Trump war früher oft lustig. Er kannte es, und er benutzte es. Zumindest bestand nie ein Zweifel daran, dass er sich sehr amüsierte.

An der Woche, in der er seine dritte Präsidentschaftskampagne ankündigte, gibt es reichlich Grund zum Zweifeln. Trump ist ein Meister der demagogischen Kunst. Aber in seiner langen, betäubenden Rede in Mar-a-Lago diese Woche stimmte etwas an dem Trank nicht. Was war es?

Ein Ort, an dem man nach einer Antwort suchen kann, ist die ursprüngliche Rede, mit der das Ganze begonnen hat – jetzt vor sieben Jahren und fünf Monaten. Die Leute berufen sich oft auf seine ikonische Fahrt die goldene Rolltreppe im Trump Tower hinunter, als er im Juni 2015 seine erste Präsidentschaftskampagne startete. Aber sie erinnern sich vielleicht nicht an viel darüber, was er tatsächlich gesagt hat.

Ich habe mir die Rede diese Woche noch einmal vollständig angesehen, mehrere Hypothesen getestet und fest damit gerechnet, dass sich einige oder alle als wahr erweisen würden.

Ist der 76-jährige Trump auf erstaunliche Weise gealtert? Nicht wirklich. Wenn überhaupt, schien er diese Woche ein wenig Trimmer zu sein und nicht sonderlich gebrechlicher.

Ist seine Botschaft verstreuter und weniger kohärent geworden? Im Gegenteil, es war die Rede von 2015, die mehr von willkürlichen Riffs und erzählerischen Ausflügen geprägt war, als ihm verschiedene Gedanken durch den Kopf gingen. In dieser Woche las er die meiste Zeit von einem Teleprompter ab, was seine Energie sichtlich raubte. Aber es bedeutete auch, dass große Teile der Rede (sicherlich nicht alles) ein identifizierbares Argument enthielten, das linear von einem Absatz zum nächsten verfolgt werden konnte.

Hat sich seine Botschaft deutlich verändert, in einer Weise, die zeigt, dass er sich eigentlich nicht um irgendwelche Probleme kümmert, sondern ein reiner Opportunist ist, der nach allem greift, was seinen Zwecken entspricht? Nein, oder zumindest nicht mehr als der durchschnittliche Politiker. Es gab reichlich Übereinstimmung zwischen den beiden Reden: Die Konkurrenzbedrohung durch China, die Behauptung, dass andere Nationen über den amerikanischen Niedergang lachen, die Sumpfkultur der Washingtoner Lobbyarbeit.

Die bedeutendste Veränderung – sie ist dramatisch – war, dass Trump im Jahr 2015 offensichtlich Spaß hatte und sein Publikum gutmütig einlud, sich mit ihm zu vergnügen.

Ja, es gab Zeilen im Jahr 2015, die Empörung hervorriefen – seine Behauptung, dass eine Flut von Einwanderern ohne Papiere viele „Vergewaltiger“ beinhaltete –, aber der vorherrschende Ton war einer von fast jugendlicher Überschwänglichkeit.

„Ich bin Ja wirklich Reich!“ rief er aus und fügte hinzu, seine Absicht sei nicht, sich zu rühmen, sondern zu sagen, dass er nicht käuflich sei. Dann prahlte er: „Ich bin wirklich stolz auf meinen Erfolg.“

Anstelle der vernichtenden Beleidigungen, die wir jetzt mit Trump in Verbindung bringen, behauptete er von seinen republikanischen Kandidaten: „Ich mag sie“, obwohl er sie als ineffektiv und ahnungslos bei Deals verspottete. Er sprach darüber, wie sehr er hoffte, dass der damalige Präsident Barack Obama in einem seiner Country Clubs Golf spielen würde („Ich habe die besten Golfplätze der Welt“).

Er beschrieb Amerika als „eine Marke“, die vermarktet werden müsse, und versprach, eine optimistische nationale „Cheerleaderin“ zu sein.

Er sprach davon, bei Immobilien in Manhattan zu gewinnen, obwohl der Vater, den er vergötterte, skeptisch war. „Ich muss diese großen Gebäude bauen, ich muss es tun, Dad.“ Zu seinem Ruf für brutale professionelle Kämpfe kommentierte Trump: „Ich denke, ich bin ein netter Mensch.“

Kurz gesagt, trotz all der lärmenden Prahlerei hatte Trump im Jahr 2015 eine menschliche Dimension, die in dem schweren, wogenden, einschüchternden Ton der Ankündigung dieser Woche kaum zu erkennen war.

Der Kontrast ist nicht zufällig bei Berechnungen darüber, ob Trump nach seinem Ausscheiden aus der Präsidentschaft in die Präsidentschaft zurückkehren könnte, wie es in der amerikanischen Geschichte zuvor nur Grover Cleveland getan hat.

Niemand würde reich werden (am wenigsten ich) von meinen Trump-Prognosen im Laufe der Jahre. Trotzdem bleibe ich auf dem Ast, den ich vor zwei Jahren verlassen habe, nachdem Trump die Wahlen 2020 verloren hatte, aber vor den Unruhen vom 6. Januar: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Trump das Weiße Haus zurückerobern wird.

Als er zum ersten Mal die Bühne des Präsidenten betrat, war Trump keine ganz so exotische Figur, wie er schien. Der lärmende, extravagante Außenseiter – der sich in den Vordergrund rückt, indem er die Eliten als verweichlicht und von den wirklichen Sorgen der hart arbeitenden Durchschnittsbürger abgekoppelt verurteilt und verspricht, ein korruptes Establishment zu zerstören – ist ein bekannter Typus in der amerikanischen Politik. Ein gutes Beispiel ist Ross Perot. Bösartigere Manifestationen wären George Wallace, Joe McCarthy oder Huey Long. Trump ist nur darin einzigartig, dass er das Weiße Haus erreicht hat. Diese Figuren flitzen typischerweise über den Himmel, lassen konventionelle Politiker beider Parteien erzittern, haben aber keinen langen Atem.

In seiner Inkarnation 2022 ist Trump kein bekannter amerikanischer Typ mehr. Stattdessen schlägt er vor, eine Art Juan-Peronismus auf einen Boden zu bringen, der so etwas noch nie in 240 Jahren unterstützt hat. Das schlechte Abschneiden der Wahlverweigerer bei den Zwischenwahlen deutet darauf hin, dass die Vereinigten Staaten einem wahren Autoritarismus weiterhin feindlich gesinnt sind.

„Jeder Held“, schrieb Emerson vor etwa 170 Jahren über Napoleon, „wird endlich langweilig.“

Vielleicht auch jeder Bösewicht. Zumindest ist das bei CNN der Fall, wo Journalisten jahrelang stolz darauf waren, Trump zu bekämpfen und zu entlarven, obwohl das Netzwerk aus programmtechnischen Gründen in einer symbiotischen Beziehung mit ihm stand. Am Dienstag schnitten Anker von seiner Rede in der Mitte für eine Analyse am runden Tisch ab. Zweifellos reagierten sie auf die Schelte journalistischer Priester, die davor warnten, Trumps Bombast und Täuschungen unrechtmäßig zu verstärken. Aber der wahre Grund war, dass das Anhören von Trumps Rede eine ziemliche Plackerei war. Leider war es auch ein bisschen umständlich, Analysten zuzuhören, die es als energiearm und voller Unwahrheiten beschreiben.

Tief im Inneren ist Trump zu sehr ein natürlicher Performer, um die Wahrheit nicht zu kennen. Es macht ihm keinen Spaß mehr. Wenn er sogar sich selbst gegenüber langweilig ist, wird es sehr schwer sein Publikum zu halten.