Trump hat in den ersten Wochen des Wahlkampfs Mühe, Spenden zu sammeln

Laut einer Quelle, die mit den Spendenzahlen vertraut ist, brachte die politische Operation des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den rund sechs Wochen, nachdem er sein letztes Angebot für das Weiße Haus angekündigt hatte, 9,5 Millionen US-Dollar ein.

Die Beute ist kleiner als die fast 11,8 Millionen US-Dollar, die von Trump-Unternehmen in den sechs Wochen vor der Ankündigung des Wahlkampfs des Republikaners am 15. November gesammelt wurden, was die Herausforderungen unterstreicht, denen Trump bei seinem Versuch eines politischen Comebacks gegenübersteht.

Um die Spenden anzukurbeln, hat Trumps Team die Marketingagentur Campaign Inbox beauftragt, ihre digitale Spendenaktion zu stärken, bestätigte die Quelle gegenüber CNN.

Trumps Team sagte, der ehemalige Präsident werde die Mittel haben, um 2024 anzutreten.

Der Sprecher der Kampagne, Steven Cheung, sagte am Dienstag, dass die politische Operation im letzten Quartal des vergangenen Jahres insgesamt 21,3 Millionen US-Dollar gesammelt habe. Er sagte, dies beweise, dass der ehemalige Präsident „eine unaufhaltsame Kraft ist, die weiterhin die Politik dominiert“.

Cheung sagte, Trump werde „eine aggressive und voll finanzierte Kampagne“ durchführen.

NBC berichtete zuerst über Trumps Wahlkampfzahlen zum Jahresende.

Dienstag ist die Frist für Kandidaten und andere politische Aktionskomitees, um Fundraising- und Ausgabenberichte bei der Bundeswahlkommission einzureichen. Trump ist der einzige erklärte Präsidentschaftskandidat für 2024.