Der gesammelte Gesamtbetrag dürfte Trumps Status als Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner weiter festigen. Es unterstreicht auch, dass die doppelten Anklagen, mit denen er konfrontiert ist – und möglicherweise noch weitere –, seine Basis an Online-Spendern mobilisieren. Laut seiner Kampagne betrug die durchschnittliche Spende 34,20 US-Dollar.

Die vollständigen Unterlagen zur Kampagne sollen noch in diesem Monat von der Bundeswahlkommission veröffentlicht werden. Zuvor weigerte sich Trumps Wahlkampfteam zu sagen, wie viel Bargeld er derzeit zur Verfügung hat.

Aber die Kampagne hat im Zusammenhang mit Trumps Rechtsstreitigkeiten große Mengen an Spenden gesammelt. Nachdem er letzten Monat wegen des Vorwurfs angeklagt wurde, er habe vertrauliche Dokumente falsch behandelt, verschickte die Kampagne einen Aufruf an ihre Unterstützer, „einen Beitrag zur friedlichen VERTEIDIGUNG unserer Bewegung vor den nicht enden wollenden Hexenverfolgungen zu leisten“.

In einer weiteren Aufforderung wurden die Unterstützer aufgefordert, „zu beweisen, dass SIE unser Land NIEMALS der radikalen Linken überlassen werden“.

Der ehemalige Präsident wirbt auch um Großspender. Letzten Monat veranstaltete die Kampagne ihre erste persönliche Spendenaktion in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, am selben Abend, als er im Dokumentenfall angeklagt wurde.

Trump ist der erste große Kandidat, der seine Spendensummen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, Trumps Hauptkonkurrent um die Nominierung der Republikaner, sammelte in den ersten 24 Stunden nach seinem Amtsantritt Ende Mai 8,2 Millionen US-Dollar, obwohl in seinem Wahlkampf nicht bekannt gegeben wurde, wie viel er seitdem gesammelt hat.